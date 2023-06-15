Как подсматривать за успешными криптотрейдерами и зарабатывать: всегда ли это срабатывает

Копитрейдинг позволяет автоматически копировать и повторять сделки успешных трейдеров, таким образом повышая свои шансы на удачные инвестиции. Как это работает, рассказал psm7. «Минфин» выбрал главное.

Криптовалютный копытрейдинг: что это такое

Копитрейдинг — это следование торговым привычкам и поведению других трейдеров. Другими словами — это просто копирование чужих сделок. Копитрейдинг можно вести вручную, то есть, самостоятельно отслеживать действия специалиста, а можно автоматически — с помощью платформы или бота.

Некоторые популярные криптовалютные биржи позволяют клиентам подключать свои учетные записи к аккаунтам более опытных трейдеров и автоматически эмулировать их сделки. Без автоматизированного сервиса копитрейдинг криптовалютой может быть чрезвычайно напряженным, так как требует постоянного нахождения у экрана на тот случай, если человек, которого вы хотите скопировать, решит сделать ход.

Приложения для копитрейдинга функционируют автоматически и покрывают все эти аспекты, позволяя вам копировать трейдера, за которым вы следите. Таким образом, вы освобождаетесь от необходимости утомительного анализа ценовых графиков и постоянного мониторинга рыночных тенденций.

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7 шагов для старта

Чтобы начать работать с копитрейдингом, необходимо сделать следующие шаги:

Изучение и подготовка: Ознакомьтесь с основами копитрейдинга и пониманием его принципов. Исследуйте различные платформы и брокеров, которые предлагают услуги копирования сделок. Выбор подходящей платформы: Используйте надежную и регулируемую платформу копитрейдинга. Оцените функциональность, безопасность, удобство использования и доступные инструменты для анализа работы трейдеров. Регистрация и открытие счета: Зарегистрируйтесь на выбранной платформе и откройте счет. Зачастую для этого требуется предоставить необходимые документы и пройти процесс верификации. Исследование трейдеров: Изучите профили и историю сделок доступных трейдеров. Оцените их статистику доходности, уровень риска, количество подписчиков и общую динамику результатов. Выберите трейдеров, которые соответствуют вашим инвестиционным целям и риск-профилю. Установка параметров копирования: Настройте параметры копирования сделок в соответствии с вашими предпочтениями. Определите сумму инвестиций и другие важные параметры. Мониторинг и управление: Регулярно отслеживайте результаты трейдеров, которых вы копируете, и анализируйте их производительность. В случае необходимости, вносите корректировки в свой портфель или выбор трейдеров. Обучение и развитие: Продолжайте изучать и совершенствовать свои навыки в копитрейдинге. Участвуйте в образовательных вебинарах и сообществах, чтобы получить больше знаний и советов от опытных трейдеров.

Важно помнить, что копитрейдинг не является гарантией прибыльности и влечет за собой риски потери инвестиций. Тщательно выбирайте трейдеров, управляйте рисками и не вкладывайте больше средств, чем вы готовы потерять.

Кого копировать

Следовать за сделками другого трейдера довольно просто, так как вы освобождаетесь от части процесса принятия решений. Но и это не лишено некоторых сложностей.

Изначально выбрать правильных трейдеров, за которыми нужно следить, довольно сложно. Многие останавливают свой выбор на очень популярных или известных трейдерах, таких как Майкл Бьюрри, который предсказал крах ипотечного рынка США в 2008 году, а сейчас предупреждает о приближении «матери всех крахов», или Майкл Джей Сейлор, известного своими успешными инвестициями в Биткоин.

Однако имейте в виду, что разные трейдеры по-разному распоряжаются своими финансами, и вам следует изучить их подход к торговле, прежде чем слепо следовать за ними. Например, опытный трейдер может предпочесть работать в основном с фьючерсами, которые представляют собой тип финансового контракта. Детальнее о них можете узнать в нашем материале «Криптоопционы и фьючерсы: Как заработать на деривативах криптовалютного рынка».

Или же они могут быть большими поклонниками шортинга, когда инвестор берет актив в долг и продает его, ожидая, что цена упадет. Затем они выкупают такое же количество актива по более низкой цене, возвращают акции кредитору, а на остальном получают прибыль. Детально о шортинге мы писали в статье «По лезвию ножа: как зарабатывают шорт-селлеры и почему такие инвестиции самые рискованные».

Оба этих примера могут быть очень стрессовыми для новичков. Поэтому, даже если так поступает известный трейдер, новичку, возможно, не стоит следовать за ним.

Процедура копирования торговли варьируется от платформы к платформе. Но в целом это предполагает выбор опытного трейдера и следование его решениям. Вот как этот процесс выглядит пошагово:

История сделок и результаты: Изучите прошлую деятельность трейдера. Оцените его историю сделок, доходность, уровень риска и стабильность результатов. Посмотрите, как он справлялся с различными рыночными условиями.

Изучите прошлую деятельность трейдера. Оцените его историю сделок, доходность, уровень риска и стабильность результатов. Посмотрите, как он справлялся с различными рыночными условиями. Стратегия и подход: Разберитесь, какой тип стратегии использует трейдер. Некоторые предпочитают долгосрочные инвестиции, другие сосредотачиваются на краткосрочных сделках. Определите, соответствует ли его стиль вашим инвестиционным целям и риску профиля.

Разберитесь, какой тип стратегии использует трейдер. Некоторые предпочитают долгосрочные инвестиции, другие сосредотачиваются на краткосрочных сделках. Определите, соответствует ли его стиль вашим инвестиционным целям и риску профиля. Рейтинг и отзывы: Проверьте рейтинг и отзывы других инвесторов о трейдере. Это поможет вам получить представление о его репутации и надежности. Учитывайте не только общую оценку, но и конкретные комментарии.

Проверьте рейтинг и отзывы других инвесторов о трейдере. Это поможет вам получить представление о его репутации и надежности. Учитывайте не только общую оценку, но и конкретные комментарии. Количество подписчиков: Количество подписчиков, которые следят за трейдером, может указывать на доверие к нему и на популярность его стратегии. Однако, убедитесь, что количество подписчиков не искажает результаты, и трейдер способен эффективно управлять большими объемами копирования.

Количество подписчиков, которые следят за трейдером, может указывать на доверие к нему и на популярность его стратегии. Однако, убедитесь, что количество подписчиков не искажает результаты, и трейдер способен эффективно управлять большими объемами копирования. Коммуникация и образование: Проверьте, насколько трейдер взаимодействует со своими подписчиками. Некоторые платформы предоставляют возможность общаться с трейдером, задавать вопросы и получать от него образовательные материалы, что может быть полезно для вашего обучения и понимания стратегии трейдера.

Проверьте, насколько трейдер взаимодействует со своими подписчиками. Некоторые платформы предоставляют возможность общаться с трейдером, задавать вопросы и получать от него образовательные материалы, что может быть полезно для вашего обучения и понимания стратегии трейдера. Риск и управление капиталом: Изучите, как трейдер управляет риском и капиталом. Убедитесь, что он применяет адекватные стратегии управления рисками, использует стоп-лоссы и, в целом, имеет понятную систему трейдинга.

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Зачем трейдеру учить других

Есть и другой копитрейдинг: тех, кто решает транслировать свои стратегии. Многие делают это по альтруистическим соображениям, но есть и другие причины.

Важнейшей из них, конечно же, прибыль. Например, опытный трейдер на eToro получает ежегодную выплату в размере 1,5% от активов, которыми люди торговали, следуя за ним. В зависимости от того, сколько это человек и сколько они вкладывают, пассивный доход может быть огромным.

Другая причина заключается в росте социального статуса и авторитета, благодаря важному аспекту криптовалютного пространства — прозрачности. Когда трейдер дает понять, что верит в себя и в свои силы, он побуждает других верить ему.

И последняя важная причина, по которой трейдеры позволяют копировать свои стратегии, заключается во влиянии на рынки. Тот факт, что коллектив людей автоматически следит за их торговыми повадками, позволяет трейдерам торговать с большим знанием того, что может произойти в будущем. Владение такой властью очень актуально, и этот фактор следует учитывать.

Риски копитрейдинга

Все виды торговли имеют свои риски и вознаграждения, и это важно знать, изучая копитрейдинг в криптовалюте. Но во многих отношениях риски при копитрейдинге снижаются, если просто следовать за хорошо зарекомендовавшими себя людьми. Конечно, даже лучшие совершают ошибки, и часть обучения заключается в том, чтобы научиться минимизировать свои потери.

А для этого нужна практика. Важно научиться понимать, когда нужно выйти, что в некотором смысле сложнее сделать в копитрейдинге. Там всегда можно оправдать себя тем, что продолжаешь следовать за кем-то в надежде, что его ошибки в конце концов превратятся в нечто осязаемо великое.