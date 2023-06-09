Тим Дрейпер: миллиардер, который прогорел в Украине и ждет исчезновения традиционных денег

Когда биткоин только появился, Тим Дрейпер уже был известным венчурным инвестором Кремниевой долины. Вера в технологическое развитие заставила его обратить внимание и на новую децентрализованную валюту. Хотя сначала биткоин приносил миллиардеру только проблемы.

Свой путь в криптовалюту Дрейпер начал с катастрофического провала, который оттолкнул бы от нее большинство людей. Заинтересовавшись биткоином еще на заре его существования, он решил не покупать монеты, а инвестировать в одну из первых майнинговых компаний.

Дрейпер получал монеты по цене всего несколько долларов и они стремительно росли в цене. Ошибочным только оказалось решение относительно места хранения криптоактивов, которым стала биржа Mt.Gox. В то время она была бесспорным лидером рынка, через нее проходила почти половина транзакций крипты, но в 2014 году у Mt.Gox возникли проблемы: биржа была ликвидирована, а Дрейпер потерял все свои биткоины.

Однако, именно эта ситуация подтолкнула его инвестировать в крипту больше. Когда главная биржа летела в бездну, цена самого биткоина не слишком снизилась, а впоследствии возобновила рост. Значит, миру действительно нужна криптовалюта, — решил Дрейпер.

В 2014 году он во второй раз попытался инвестировать в этот актив и принял участие в аукционе, на котором власти продавали конфискованные биткоины. Как вспоминает Дрейпер, участники аукциона пытались купить биткоин ниже рыночной цены, но только не он. Предложив более высокую цену, миллиардер забрал все доступные 30 тыс. монет за $18 млн, то есть около $600 за монету.

Но и тут его снова постигла неудача. Биткоин резко подешевел в четыре раза, но Дрейпер продемонстрировал выдержку и не избавился от монет. В настоящее время они стоят около $800 млн.

В целом, криптоинвесторов, о которых в своей серии публикаций рассказывает «Минфин», можно разделить на 2 типа. Одни — «торговцы», которым в целом все равно чем торговать: биткоином, долговыми бумагами или фьючерсами на апельсиновый сок. К таковым принадлежит, например, Майк Новограц. Другие — «технари», увлеченные новой индустрией и желающие работать именно в ней, как Барри Сильберт.

Дрейпер принадлежит именно ко второму типу: он никогда не занимался активной торговлей криптой, продавая ее на пиках и выкупая на проседании. Для него биткоин — это долгосрочная инвестиция, поэтому его можно только докупать, все равно впоследствии он будет еще дороже.

Более того, криптовалюта, по философии миллиардера, — один из элементов, которые построят новый лучший мир. Как формировались такие взгляды Дрейпера и как он видит будущее, рассказывает «Минфин».

5 фактов об инвесторе

Венчурные инвестиции в генах

Многие именитые инвесторы либо овладели этой профессией, поднимаясь с самых низов, либо родились в обеспеченных семьях, которые разбогатели в других сферах. Тим Дрейпер здесь исключение — он представитель уже третьего поколения семьи, профессионально занимающейся венчурными инвестициями.

Его дед Уильям Генри Дрейпер еще в 20-е годы прошлого столетия работал на руководящих должностях в нескольких уважаемых американских учреждениях. Бывший военный офицер, он вернулся на службу во время Второй мировой и закончил ее генералом. Далее работал на различных государственных должностях, в том числе в военном министерстве, и был первым послом США в НАТО.

После ухода на пенсию он основал в Калифорнии первую на Западном побережье США компанию по венчурным инвестициям Draper, Gaither and Anderson.

Отец криптоинвестора Уильям Генри Дрейпер III основал целый ряд венчурных компаний, одна из которых Sutter Hill Ventures работает до сих пор и имеет статус одной из самых важных в отрасли. Также он отдал значительную часть жизни государственной службе: при президенте Рейгане возглавлял Экспортно-импортный банк США, а впоследствии руководил Программой развития ООН.

Конечно, имея такое происхождение, Тим Дрейпер получил хорошее образование. Учился сначала в Стэнфордском, а затем в Гарвардском университете. По первому образованию — бакалавр электроники, и даже стажировался в Hewlett-Packard, как инженер по маркетингу. Однако, впоследствии гены взяли свое и будущий миллиардер ушел в инвестиционную деятельность.

Первым инвестировал в Tesla

Свою компанию по венчурным инвестициям Draper Fisher Jurvetson (DFJ) он основал вместе с партнерами в 1985 году. Поскольку с самого начала одной из ее специализаций были прорывные технологии, Дрейпер приложился к формированию целого ряда известных брендов.

На ранней стадии он инвестировал в Hotmail, Skype, Robinhood, Coinbase. В 2006 году DFJ стала инвестором Tesla — в том году компания презентовала свою первую модель Roadster. Присоединился Дрейпер и к финансированию другого проекта Илона Маска — Space X.

Без потерь тоже не обходилось. Дрейпер был одним из первых инвесторов в стартап Theranos, который обещал совершить прорыв в тестировании крови. Правда, прорывные технологии компания не представила, а основателя компании Элизабет Холмс обвинили в массовом мошенничестве и приговорили к 11 годам заключения.

Даже после этого Дрейпер не обижен на Холмс. «Она мне не врала. Я был инвестором и потерял все свои инвестиции. Но я все еще очень уважаю то, что она пыталась сделать, всю ту работу, которую она выполняла для мира», — заявлял он.

Поговорил с Ющенко и потерял деньги в Украине

Дрейпер — автор нескольких книг, в которых рассказывает о собственном опыте венчурных инвестиций. В одной из них говорится и о неудавшейся попытке вложить деньги в Украину еще в 2005 году.

Тогда, во время визита, он даже встретился с Президентом Виктором Ющенко, который попросил его инвестировать в государство. «Зачем это мне? Я слышал, что только для регистрации юрлица здесь необходимо ждать 6 месяцев и пройти через 23 бюрократа», — ответил Дрейпер. «Это можно будет сократить до одной недели и одного бюрократа!», — заверил миллиардера Ющенко.

Собственно, Дрейпер тогда и приехал в Украину для того, чтобы инвестировать в одну из аутсорсинговых компаний. Он вспоминает, что во время встречи с ним в офисе компании собрали 40 инженеров, которые делали вид, что работают активно, чтобы пустить пыль в глаза. Обман Дрейпер раскрыл не сразу, он вложил в эту компанию деньги, которые, в конечном итоге, бесследно исчезли. По его словам, за 30 лет инвестиций это был лишь третий случай, когда его обманули.

«Я понял, что Украина должна пройти долгий путь к честному предпринимательству, но я также видел, что Украина уже пытается меняться», — вспоминает он эти события.

Несмотря на этот случай, миллиардер поддержал Украину во время полномасштабного вторжения россии. «Путин завидует свободному миру, включая Украину. Эти страны ценные, поэтому он хочет их захватить. Но свободу и доверие не захватишь. Они добываются, и они являются мощными экономическими двигателями», — написал Дрейпер 24 февраля прошлого года.

Имеет собственное телешоу

В этом году готовится к выпуску уже шестой сезон телешоу «Знакомство с Дрейперами». В нем стартапы из разных стран мира представляют Тиму и другим членам его семьи свой проект, а победитель получает $1 млн инвестиций. Также участники шоу могут привлекать деньги от зрителей, если те поверят в идею стартапа.

Программа транслируется в США, Бразилии, Индии и некоторых других странах Азии. Для миллиардера это способ использовать талант шоумена, который, очевидно, у него в крови — сестра инвестора является профессиональной актрисой.

Кроме этого, Дрейпер применяет эту площадку, чтобы продвигать свои идеи о свободном предпринимательстве, развитии технологий, необходимости борьбы с коррупцией и т. д.

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Боролся за раздел Калифорнии

В 2014 году Дрейпер потратил более $5 млн на организацию референдума по разделению Калифорнии на 6 штатов. Тогда часть собранных подписей была признана недействительной. Вторую попытку миллиардер предпринял в 2018 году, когда штат предлагалось разделить на 3 части. В этот раз с подписями все было хорошо, но Верховный суд Калифорнии запретил проводить голосование.

Поддержку разделения штата Дрейпер объяснял тем, что Калифорния слишком большая, а потому неуправляемая, а власти слишком отдалились от людей. Хотя нельзя исключать, что сподвижник технологий просто хотел, чтобы на карте появился штат с названием Кремниевая долина, как предполагал раздел.

Почему выбрал криптовалюту

Сначала Дрейпер воспринимал биткоин, как удобную технологию для сбережения средств. Однако, вскоре увидел в нем потенциал новой платежной системы. «Криптовалюты со временем заменят кредитные карты, доступ к ним можно будет получить на телефоне. Я думаю, что мы придем к тому, что пойдем покупать кофе с фиатом, а бариста будет смотреть на нас, как на сумасшедших. Криптовалюта полностью заменит фиатные валюты», — говорит он.

Одно из основных преимуществ криптовалюты, по сравнению с фиатом, для миллиардера — это защищенность средств. «Лично я чувствую себя гораздо безопаснее со своим биткоином, чем со своей фиатной валютой на счету в Wells Fargo (один из крупнейших банков США, — ред.). Wells Fargo постоянно взламывают, но никто никогда не взламывал блокчейн биткоина», — подчеркивает Дрейпер.

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Кроме этого, инвестор считает технологию блокчейна важнее Интернета для развития мира. «У технологии блокчейна есть потенциал для трансформации отраслей, исторически регулируемых государством, поскольку они были чрезвычайно большими. Например, банковское дело, недвижимость, страхование, венчурный капитал, здравоохранение и само государство могут быть полностью трансформированы с помощью блокчейна, поскольку это идеальная бухгалтерская книга. Блокчейн — надежная третья сторона, к которой мы все обращаемся за безопасностью», — объясняет он.

По его мнению, биткоин обеспечивает глобальный, прозрачный и безупречный учет средств, более быстрый способ их передачи, а государство благодаря этому может увеличить налоговые поступления, сократить коррупцию и снизить бюрократические расходы.

Как переживает криптозиму

В 2014 году, когда биткоин стоил несколько сотен долларов, Дрейпер заявил, что за три года его цена достигнет $10 тыс. В реальности он подорожал до $20 тыс. Следующий прогноз миллиардера тоже не оправдался, но по другим причинам.

В 2018 г. Дрейпер сказал, что в 2022 г. биткоин будет стоить $250 тыс., а впоследствии перенес время достижения этой цели на начало 2023 г. Но биткоин упал.

Это не поколебало уверенности Дрейпера в светлом будущем главной криптовалюты. Он объясняет, что его расчеты о росте цены опираются на ожидаемые темпы перехода из фиата в крипту. И если сейчас этот процесс затормозил, это еще не значит, что он остановился.

Такие ситуации, как банкротство FTX, по мнению Дрейпера, не могут негативно повлиять на индустрию, ведь только в очередной раз доказывают несовершенство централизованных способов хранения средств и подчеркивают преимущества блокчейна и децентрализации.

Также, убежден миллиардер, преимущества криптовалют становятся очевидными в условиях банковского кризиса. «Впервые за многие годы правительства захватывают банки, рискуя при этом стать неплатежеспособными. Биткоин — это защита от финансового эффекта домино и плохого управления с чрезмерным контролем», — подчеркивает он.

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Нынешнее же падение цены на биткоин, похоже, не слишком волнует Дрейпера, ведь, с его точки зрения, все преимущества крипты сохраняются, а значит и цена двинется к намеченным вершинам.

«Из биткоина ушли спекулянты. Остались лишь увлеченные ним ходлеры. Они говорят, что это создает более свободный и безопасный мир. Биткоин — это честная валюта, не привязанная к банкам и правительствам», — все еще стоит на своем инвестор.