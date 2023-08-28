Как Nvidia зарабатывает на ИИ и почему ее акции выросли и упали почти в один день

В прошлую среду корпорация Nvidia, производитель графических чипов, обнародовала отчет о своей деятельности за второй квартал 2023 года. Инвесторы знали, что дела у компании идут хорошо, но такого не ожидал никто. Результаты превзошли самые оптимистичные надежды, прогнозы лучше ожиданий, однако, реакция рынка оказалась непредсказуемой. Почему так произошло и чего следует ожидать в ближайшем будущем, разбирался «Минфин».

О чем отчитывалась NVIDIA

Nvidia, которая начала свой путь, как компания, специализирующаяся на графических процессорах, теперь стоит на передовой революции искусственного интеллекта. Она может стать ключевым игроком в технологическом будущем благодаря нынешним финансовым достижениям, стратегическим партнерствам и инновационным решениям.

Во втором квартале Nvidia сообщила о прибыли по non-GAAP (собственные расчеты компании в дополнение к основным) в размере $2,70 на акцию, что ориентировочно на 30% превысило консенсус-оценку аналитиков. Кроме того, заявленный показатель вырос на колоссальные 429% за год, одновременно увеличиваясь на 148% квартал к кварталу. Таких результатов удалось достичь в основном благодаря более высоким доходам, улучшению валовой рентабельности и более низким операционным расходам.

Валовая рентабельность Nvidia по non-GAAP выросла до 71,2%, с 45,9% в аналогичном квартале прошлого года, благодаря росту продаж центров обработки данных. Операционные расходы, не предусмотренные GAAP, выросли на 5% в год — до $1,84 млрд.

Увеличение произошло за счет более высоких компенсаций и соответствующих льгот. Однако, в процентах от общего дохода операционные расходы снизились до 13,6% с 26,1%, по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Операционный доход подскочил на 487% за год и на 155% по отношению к первому кварталу 2023 года — до $7,78 млрд.

На чем зарабатывали

Nvidia сообщила о доходах по двум сегментам — Graphics и Compute & Networking.

Сегмент графики включает в себя графические процессоры GeForce для игр и персональных компьютеров, службу потоковой передачи игр GeForce NOW и соответствующую инфраструктуру. Сегмент предлагает решения для игровых платформ, графических процессоров Quadro для корпоративного дизайна, программного обеспечения GRID для облачных визуальных и виртуальных вычислений и автомобильных платформ.

Графика принесла 23% доходов во втором квартале. Выручка сегмента выросла на 11% за год, одновременно увеличиваясь на 14% — до $3,11 млрд по отношению к первому кварталу.

Вычислительные и сетевые технологии дали 77% доходов. Сюда входят платформы центров обработки данных и системы искусственного интеллекта, высокопроизводительных и ускоренных вычислений, платформа разработки DRIVE для автономных транспортных средств и Jetson для робототехники и других встроенных платформ.

Что произошло после отчета

Акции Nvidia выросли на 6,7% в четверг после того, как корпорация обнародовала лучшие, чем ожидалось, результаты за второй квартал 2023 года и дала серьезные прогнозы на третий квартал. Тем не менее, весь этот рост к завершению торговой сессии был стерт. Фондовые индексы были еще хуже, показав падение в пределах 2%. Основных причин такого разворота три.

Первая — среда. После выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул стало ясно, что ФРС не перестанет закручивать гайки до тех пор, пока инфляция не достигнет целевых 2%. А это значит, что ставки в очередной раз могут быть повышены и оставаться на высоком уровне неопределенный срок. Последствия такого развития событий — торможение экономики и, возможно, рецессия.

Вторая — замедление роста. В целом, это закономерный процесс — чем крупнее компания, тем труднее ей показывать прирост, однако инвесторы неуемные и им подавай фантастические цифры, которые в основном могут показывать компании с малой капитализацией.

Так, Nvidia прогнозирует очередной рост дохода в следующем квартале, и ожидается, что общая сумма прибыли достигнет примерно $16 млрд. Однако, это гораздо меньше, если сравнивать квартал к кварталу. Прирост всего на 18%, по сравнению с предыдущим кварталом, когда руководство планировало последовательный рост на 52%.

Аналитики, несомненно, заметили более низкий последовательный темп роста, и начинают задумываться относительно устойчивости роста компании. Если прогнозы на следующий квартал покажут такую же тенденцию, это может повлиять на показатели акций в 2024 году.

Существует еще одна причина падения Nvidia, которая может либо создать компании проблемы уже в следующем квартале, либо же укрепить ее лидерские позиции.

Ужесточение конкуренции и что планируют производители чипов

Nvidia львиную долю прибыли получила от растущего спроса на генеративный ИИ и большие языковые модели с использованием графических процессоров на основе архитектур Hopper и Ampere. Компания сейчас фактически монополист в этом направлении, однако конкуренты не дремлют.

Среди конкурентов, которые могут создать Nvidia проблемы, — Marvell Technology, Analog Devices, Qualcomm, Advanced Micro Devices и Intel. Кроме того, о планах развиваться в направлении генеративного ИИ заявляли и такие гиганты, как Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta Platforms. Эти компании намерены откусить кусок пирога рынка ИИ, сокращая другие направления, — речь идет о десятках или сотнях миллионов долларов.

В целом, по мнению аналитиков, ситуация в секторе полупроводников не очень хорошая. По данным FactSet, индекс Philadelphia Semiconductor в этом году вырос на 37,5%, при этом в августе снизился на 9,8%. Но в направлении генеративного ИИ у Nvidia большое преимущество среди конкурентов, и вот почему.

На чем может сыграть Nvidia?

Дело в том, что для генеративного ИИ используются высокопроизводительные чипы, или как их уже называют на рынке — чипы ИИ. Это, например, такие чипы, как FPGA и ASIC. Впрочем, во-первых, разработка и серийное производство таких чипов очень дорогое, а во-вторых — GPU от Nvidia уже существуют, и уже предоставляют необходимые возможности для разработчиков инструментов на генеративном ИИ. Nvidia и AMD — основные лидеры на рынке графических процессоров, при чем за Nvidia остается 95% рынка.

Следовательно, конкурентам может просто не хватить тех возможностей, которые уже есть у Nvidia. AMD и Intel не успевают удовлетворять существующий спрос на графические процессоры. Собственно, в то время, как Nvidia объявляла результаты за второй квартал, акции AMD и Intel упали на 7% и 4%.

Что Nvidia планирует делать дальше

Компания стремится оставаться лидером в области ИИ, поэтому ищет новых партнеров и фокусируется на новых продуктах. Так, Nvidia представила новые продукты и партнерства, связанные с генеративными моделями. Партнерство со Snowflake и Hugging Face свидетельствует о стратегическом подходе компании к развитию генеративных AI-приложений и языковых моделей.

В частности, Snowflake предоставят компании ускоренный путь для создания настроенных генеративных программ искусственного интеллекта с использованием их собственных данных. Hugging Face предоставит разработчикам доступ к суперкомпьютерам NVIDIA DGX™ Cloud AI на платформе Hugging Face для обучения и настройки передовых моделей AI.

Помимо успехов на рынке ИИ, выручка от игрового сегмента Nvidia продолжает расти, доход составил $2,49 млрд, что на 22% больше, по сравнению с предыдущим годом. Игровые графические процессоры GeForce RTX 40 серии компании используют такую же основную архитектуру, что и искусственный интеллект данных центра. Игры составляют 18% от общей выручки технологической компании.

Также Nvidia активно развивает свои сетевые технологии, в частности, благодаря платформе InfiniBand.

Прогноз от руководства компании на третий квартал достаточно амбициозный — прибыль в размере $16 млрд (+/-2%), что значительно превышает (+33%) консенсус-оценку в чуть больше чем $12 млрд.

Валовая рентабельность по GAAP и non-GAAP прогнозируется на уровне 71,5% и 72,5% соответственно (+/-50 базисных пунктов). Операционные расходы по GAAP и non-GAAP оцениваются в $2,95 млрд и $2 млрд соответственно.

По данным CNBC, Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft уже раскупают процессоры нового поколения Nvidia, и, по оценке аналитиков Deutsche Bank, доходы от центров обработки данных NVDA будут примерно в два раза больше, чем совокупные аналогичные доходы Intel и AMD вместе.

AMD и Intel пытаются сохранить свою актуальность на рынке искусственного интеллекта. Intel предпринимает попытки переключиться с центральных процессоров на процессоры ИИ. Но, по планам компании, их высокопроизводительный Falcon Shores будет выпущен только в 2025 году.

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AMD для этого купила Mipsology — французского разработчика ПО для ИИ. Кроме того, компания разрабатывает собственное ПО для разработчиков ИИ — ROCm. Впрочем, на специализированных форумах многие пользователи пишут, что идея продукта изначально неудачная и, скорее, работает на конкурентный продукт от Nvidia — CUDA. По их мнению AMD не понимает, что поддержка GPU в потребительском стеке важна для дальнейшего внедрения в корпоративном пространстве. Удобство CUDA в том, что у потребителя уже есть карта Nvidia и он может использовать эти решения для тестирования, даже если они не самые оптимальные и быстрые. То, что предлагает Nvidia, позволяет решать задачи уже сейчас, а потом уже задумываться над инвестициями в более мощные решения. У AMD такого предложения нет.

AMD также анонсировала новый флагманский AI-чип — MI300. Но сейчас таких чипов производится очень мало и это нельзя назвать серийным производством — скорее, тестированием. Заявленные планы массового производства — 2024 год. Понятно, что компания приходит на уже разведанную территорию, и не исключено, что ее продукт будет лучше и дешевле. Впрочем, до тех пор, как компания не наладит серийное производство, у Nvidia фактически не будет конкурентов на направлении высокопроизводительных чипов.

По мнению аналитиков, пока AMD и Intel пытаются догнать Nvidia, а спрос на высокопроизводительные процессоры ИИ растет, может оказаться, что если Nvidia напряжется, а спрос сохранится на нынешнем уровне, или еще вырастет, то компания сможет легко обойти конкурентов.