Как Nvidia зарабатывает на ИИ и почему ее акции выросли и упали почти в один день

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2023, 14:30 Читати українською

Как Nvidia зарабатывает на ИИ и почему ее акции выросли и упали почти в один день

В прошлую среду корпорация Nvidia, производитель графических чипов, обнародовала отчет о своей деятельности за второй квартал 2023 года. Инвесторы знали, что дела у компании идут хорошо, но такого не ожидал никто. Результаты превзошли самые оптимистичные надежды, прогнозы лучше ожиданий, однако, реакция рынка оказалась непредсказуемой. Почему так произошло и чего следует ожидать в ближайшем будущем, разбирался «Минфин».

В прошлую среду корпорация Nvidia, производитель графических чипов, обнародовала отчет о своей деятельности за второй квартал 2023 года.

О чем отчитывалась NVIDIA

Nvidia, которая начала свой путь, как компания, специализирующаяся на графических процессорах, теперь стоит на передовой революции искусственного интеллекта. Она может стать ключевым игроком в технологическом будущем благодаря нынешним финансовым достижениям, стратегическим партнерствам и инновационным решениям.

Во втором квартале Nvidia сообщила о прибыли по non-GAAP (собственные расчеты компании в дополнение к основным) в размере $2,70 на акцию, что ориентировочно на 30% превысило консенсус-оценку аналитиков. Кроме того, заявленный показатель вырос на колоссальные 429% за год, одновременно увеличиваясь на 148% квартал к кварталу. Таких результатов удалось достичь в основном благодаря более высоким доходам, улучшению валовой рентабельности и более низким операционным расходам.

Валовая рентабельность Nvidia по non-GAAP выросла до 71,2%, с 45,9% в аналогичном квартале прошлого года, благодаря росту продаж центров обработки данных. Операционные расходы, не предусмотренные GAAP, выросли на 5% в год — до $1,84 млрд.

Увеличение произошло за счет более высоких компенсаций и соответствующих льгот. Однако, в процентах от общего дохода операционные расходы снизились до 13,6% с 26,1%, по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Операционный доход подскочил на 487% за год и на 155% по отношению к первому кварталу 2023 года — до $7,78 млрд.

На чем зарабатывали

Nvidia сообщила о доходах по двум сегментам — Graphics и Compute & Networking.

Сегмент графики включает в себя графические процессоры GeForce для игр и персональных компьютеров, службу потоковой передачи игр GeForce NOW и соответствующую инфраструктуру. Сегмент предлагает решения для игровых платформ, графических процессоров Quadro для корпоративного дизайна, программного обеспечения GRID для облачных визуальных и виртуальных вычислений и автомобильных платформ.

Графика принесла 23% доходов во втором квартале. Выручка сегмента выросла на 11% за год, одновременно увеличиваясь на 14% — до $3,11 млрд по отношению к первому кварталу.
Вычислительные и сетевые технологии дали 77% доходов. Сюда входят платформы центров обработки данных и системы искусственного интеллекта, высокопроизводительных и ускоренных вычислений, платформа разработки DRIVE для автономных транспортных средств и Jetson для робототехники и других встроенных платформ.

Что произошло после отчета

Акции Nvidia выросли на 6,7% в четверг после того, как корпорация обнародовала лучшие, чем ожидалось, результаты за второй квартал 2023 года и дала серьезные прогнозы на третий квартал. Тем не менее, весь этот рост к завершению торговой сессии был стерт. Фондовые индексы были еще хуже, показав падение в пределах 2%. Основных причин такого разворота три.

Первая — среда. После выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул стало ясно, что ФРС не перестанет закручивать гайки до тех пор, пока инфляция не достигнет целевых 2%. А это значит, что ставки в очередной раз могут быть повышены и оставаться на высоком уровне неопределенный срок. Последствия такого развития событий — торможение экономики и, возможно, рецессия.

Вторая — замедление роста. В целом, это закономерный процесс — чем крупнее компания, тем труднее ей показывать прирост, однако инвесторы неуемные и им подавай фантастические цифры, которые в основном могут показывать компании с малой капитализацией.

Так, Nvidia прогнозирует очередной рост дохода в следующем квартале, и ожидается, что общая сумма прибыли достигнет примерно $16 млрд. Однако, это гораздо меньше, если сравнивать квартал к кварталу. Прирост всего на 18%, по сравнению с предыдущим кварталом, когда руководство планировало последовательный рост на 52%.

Аналитики, несомненно, заметили более низкий последовательный темп роста, и начинают задумываться относительно устойчивости роста компании. Если прогнозы на следующий квартал покажут такую же тенденцию, это может повлиять на показатели акций в 2024 году.

Существует еще одна причина падения Nvidia, которая может либо создать компании проблемы уже в следующем квартале, либо же укрепить ее лидерские позиции.

Ужесточение конкуренции и что планируют производители чипов

Nvidia львиную долю прибыли получила от растущего спроса на генеративный ИИ и большие языковые модели с использованием графических процессоров на основе архитектур Hopper и Ampere. Компания сейчас фактически монополист в этом направлении, однако конкуренты не дремлют.

Среди конкурентов, которые могут создать Nvidia проблемы, — Marvell Technology, Analog Devices, Qualcomm, Advanced Micro Devices и Intel. Кроме того, о планах развиваться в направлении генеративного ИИ заявляли и такие гиганты, как Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta Platforms. Эти компании намерены откусить кусок пирога рынка ИИ, сокращая другие направления, — речь идет о десятках или сотнях миллионов долларов.

В целом, по мнению аналитиков, ситуация в секторе полупроводников не очень хорошая. По данным FactSet, индекс Philadelphia Semiconductor в этом году вырос на 37,5%, при этом в августе снизился на 9,8%. Но в направлении генеративного ИИ у Nvidia большое преимущество среди конкурентов, и вот почему.

На чем может сыграть Nvidia?

Дело в том, что для генеративного ИИ используются высокопроизводительные чипы, или как их уже называют на рынке — чипы ИИ. Это, например, такие чипы, как FPGA и ASIC. Впрочем, во-первых, разработка и серийное производство таких чипов очень дорогое, а во-вторых — GPU от Nvidia уже существуют, и уже предоставляют необходимые возможности для разработчиков инструментов на генеративном ИИ. Nvidia и AMD — основные лидеры на рынке графических процессоров, при чем за Nvidia остается 95% рынка.

Следовательно, конкурентам может просто не хватить тех возможностей, которые уже есть у Nvidia. AMD и Intel не успевают удовлетворять существующий спрос на графические процессоры. Собственно, в то время, как Nvidia объявляла результаты за второй квартал, акции AMD и Intel упали на 7% и 4%.

Что Nvidia планирует делать дальше

Компания стремится оставаться лидером в области ИИ, поэтому ищет новых партнеров и фокусируется на новых продуктах. Так, Nvidia представила новые продукты и партнерства, связанные с генеративными моделями. Партнерство со Snowflake и Hugging Face свидетельствует о стратегическом подходе компании к развитию генеративных AI-приложений и языковых моделей.

В частности, Snowflake предоставят компании ускоренный путь для создания настроенных генеративных программ искусственного интеллекта с использованием их собственных данных. Hugging Face предоставит разработчикам доступ к суперкомпьютерам NVIDIA DGX™ Cloud AI на платформе Hugging Face для обучения и настройки передовых моделей AI.

Помимо успехов на рынке ИИ, выручка от игрового сегмента Nvidia продолжает расти, доход составил $2,49 млрд, что на 22% больше, по сравнению с предыдущим годом. Игровые графические процессоры GeForce RTX 40 серии компании используют такую же основную архитектуру, что и искусственный интеллект данных центра. Игры составляют 18% от общей выручки технологической компании.

Также Nvidia активно развивает свои сетевые технологии, в частности, благодаря платформе InfiniBand.

Прогноз от руководства компании на третий квартал достаточно амбициозный — прибыль в размере $16 млрд (+/-2%), что значительно превышает (+33%) консенсус-оценку в чуть больше чем $12 млрд.

Валовая рентабельность по GAAP и non-GAAP прогнозируется на уровне 71,5% и 72,5% соответственно (+/-50 базисных пунктов). Операционные расходы по GAAP и non-GAAP оцениваются в $2,95 млрд и $2 млрд соответственно.

По данным CNBC, Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft уже раскупают процессоры нового поколения Nvidia, и, по оценке аналитиков Deutsche Bank, доходы от центров обработки данных NVDA будут примерно в два раза больше, чем совокупные аналогичные доходы Intel и AMD вместе.

AMD и Intel пытаются сохранить свою актуальность на рынке искусственного интеллекта. Intel предпринимает попытки переключиться с центральных процессоров на процессоры ИИ. Но, по планам компании, их высокопроизводительный Falcon Shores будет выпущен только в 2025 году.

AMD для этого купила Mipsology — французского разработчика ПО для ИИ. Кроме того, компания разрабатывает собственное ПО для разработчиков ИИ — ROCm. Впрочем, на специализированных форумах многие пользователи пишут, что идея продукта изначально неудачная и, скорее, работает на конкурентный продукт от Nvidia — CUDA. По их мнению AMD не понимает, что поддержка GPU в потребительском стеке важна для дальнейшего внедрения в корпоративном пространстве. Удобство CUDA в том, что у потребителя уже есть карта Nvidia и он может использовать эти решения для тестирования, даже если они не самые оптимальные и быстрые. То, что предлагает Nvidia, позволяет решать задачи уже сейчас, а потом уже задумываться над инвестициями в более мощные решения. У AMD такого предложения нет.

AMD также анонсировала новый флагманский AI-чип — MI300. Но сейчас таких чипов производится очень мало и это нельзя назвать серийным производством — скорее, тестированием. Заявленные планы массового производства — 2024 год. Понятно, что компания приходит на уже разведанную территорию, и не исключено, что ее продукт будет лучше и дешевле. Впрочем, до тех пор, как компания не наладит серийное производство, у Nvidia фактически не будет конкурентов на направлении высокопроизводительных чипов.

По мнению аналитиков, пока AMD и Intel пытаются догнать Nvidia, а спрос на высокопроизводительные процессоры ИИ растет, может оказаться, что если Nvidia напряжется, а спрос сохранится на нынешнем уровне, или еще вырастет, то компания сможет легко обойти конкурентов.

Автор:
Серюга Михаил
Инвестиционный эксперт Серюга Михаил
Академия "Минфин"
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
djjack
djjack
28 августа 2023, 14:40
#
И это даже при том, что 4-ая серия — неудачная и откровенно провальная. Выезжает чисто из-за DLSS3/3.5, да и то только потому что програмно отрубили их на RTX 2−3ххх. Посмотрим на FSR 3.0…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами