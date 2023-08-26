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26 августа 2023, 17:00 Читати українською

Британия потратит 100 миллионов фунтов на чипы для искусственного интеллекта

Правительство Великобритании направило 100 млн фунтов средств на закупку чипов, необходимых для работы с системами искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Telegrapf.

Правительство Великобритании направило 100 млн фунтов средств на закупку чипов, необходимых для работы с системами искусственного интеллекта.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что британское правительство ведет переговоры с компаниями Nvidia, AMD и Intel по закупке тысячи чипов.

Все, что удастся закупить, будет направлено в инициативу Research & Innovation, запущенную британским правительством.

По словам премьер-министра Риши Сунака, Великобритания не должна выпасть из гонки вокруг искусственного интеллекта, а потому страна также должна на правительственном уровне инвестировать в новые технологии. Доступ к чипам получат британские ученые и исследователи, которые смогут тренировать и тестировать разные системы.

Инвестиции увеличат

Ожидается, что в будущем сумму инвестиций на закупку увеличат в несколько раз, поскольку 100 млн. фунтов недостаточно, чтобы конкурировать с правительствами США или Китая, а тем более крупными технологическими компаниями.

Сам Сунак утверждает, что его амбиция сделать Британию лидером как минимум в Европе.

Читайте также: Акции Nvidia обновили исторический максимум в ожидании финрезультатов и бума искусственного интеллекта

Напомним

«Минфин» писал, что китайские интернет-гиганты спешат приобрести высокопроизводительные чипы Nvidia, которые необходимы для построения генеративных систем искусственного интеллекта (ИИ). Они сделали заказ на $5 млрд в условиях ажиотажа, вызванного опасениями, что США введут новый экспортный контроль.

Источник: Минфин
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