В США продолжается активная фаза квартальных отчетов, результаты которых даже часто превосходят ожидания аналитиков, например, таких технологических гигантов, как Alphabet и Meta. Предыдущую неделю S&P 500, как и индекс Dow Jones, завершили стабильным ростом. Текущая неделя будет также насыщенной. Ожидаем много важной макроэкономической статистики и финансовых отчетов крупных компаний. Подробнее об итогах прошлой недели и о главных событиях будущей рассказывает инвестиционный аналитик Денис Белый.
Snap замедляется, искусственный интеллект толкает вверх полупроводники
Взлеты недели
Lam Research Corporation (NYSE:LRCX) +16,42%
Инвестиции в искусственный интеллект стимулируют спрос на современное оборудование для производства полупроводников. Согласно данным S&P Global Market Intelligence, ведущий американский поставщик оборудования и услуг для полупроводниковой промышленности — Lam Research — на прошлой неделе вырос на 16,42% после того, как опубликовал прогноз дохода, превысивший оценки Уолл-Стрит.
За четвертый финансовый квартал прибыль компании составила $3,21 млрд, с чистой прибылью на разводненную акцию в $5,82. Инвесторам понравилось, что компания внедряет генеративный ИИ и повышает операционную эффективность. Прогноз компании на следующий квартал: $3,4 млрд, и чистая прибыль на разводненную акцию — $6,05.
План на $100 млн превышает оценку Уолл-Стрит и обусловлен ростом спроса на искусственный интеллект со стороны компаний, занимающихся производством компьютерных микросхем.
Акции Lam Research в этом году выросли на 74% и достигли уровней выше исторических максимумов, которых компания достигла во время бычьего тренда при пандемии.
Align Technology Inc (NYSE:ALGN) +14,74%
Align Technology Inc. 一 медицинская компания, базирующаяся в Темпе, штат Аризона. Эмитент разрабатывает и производит прозрачные элайнеры Invisalign и сканеры iTero, а также предоставляет услуги для ортодонтов и стоматологов общей практики по всему миру.
Компания объявила о лучших, чем ожидалось, выручке и прибыли на акцию (EPS) во втором квартале, что повысило цену акций. Доход составил $1 млрд, увеличившись на 6,3% за квартал и на 3,4% за год, а прибыль на акцию составила $2,20, по сравнению с $1,82 за тот же период прошлого года.
Ключевым фактором увеличения дохода стало то, что количество продаж элайнеров для подростков выросло на 9,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход компании от систем обработки изображений и систем автоматизированного проектирования/автоматизированного производства вырос на 10,5%, по сравнению с первым кварталом. Аналитики ожидали $2,03 прибыли на акцию при доходе $991,3 млн.
International Paper Company (NYSE:IP) +13,07%
International Paper Company 一 американская целлюлозно-бумажная компания, одна из крупнейших в мире. В компании работает около 56 000 сотрудников, а штаб-квартира находится в Мемфисе, штат Теннесси.
Акции International Paper Company выросли после того, как компания сообщила о прибыли во втором квартале в $0,59 на акцию, что превысило прогнозируемый результат в $0,42 на акцию. За прошлый год акции International Paper упали на 19,1%, по сравнению с падением отрасли на 31,1%.
Во втором квартале 2023 года компания получила дополнительную прибыль в размере $55 млн от инициативы Building a Better IP — стратегии по устойчивому развитию. Таким образом, общая сумма прибыли за первую половину 2023 года составила $120 млн.
Падение недели
Snap Inc. (NYSE:SNAP) -15,8%
Snap, которая до недавнего времени называлась Snapchat, отчиталась о своих результатах за второй квартал. Платформа нарастила пользователей (397 млн в день), что на 14,4% больше, чем в предыдущем году, но при этом за последние два года резкий прирост пользователей был только в одном квартале, и был незначительным.
Средний доход на пользователя снизился на 16% в годовом исчислении — в основном, это падение произошло за счет Северной Америки. Выручка снизилась на 3,98% — до $1,07 млрд, тоже, в основном, за счет Северной Америки. Средняя выручка на одного пользователя также снизилась: на $2,69, по сравнению с $3,2 во втором квартале 2022 года. Правда, компании удалось сократить убытки с прошлого года на 11%: сейчас они составляют $377,3 млн.
Акции компании падали не столько из-за отчетности, сколько из-за замедляющихся темпов роста и негативных ожиданий по доходам от рекламы в следующих кварталах. Согласно прогнозу Snap, выручка в третьем квартале будет находиться в диапазоне $1,07−1,13 млрд. Компания планирует увеличить число пользователей до 405−406 млн.
Enphase Energy Inc (NYSE:ENPH) -13,30%
Enphase Energy Inc — это американская энергетическая технологическая компания со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния. Компания разрабатывает и производит солнечные микроинверторы, накопители энергии в аккумуляторах и зарядные станции для электромобилей — преимущественно, для бытовых клиентов.
Enphase основана в 2006 году и является первой компанией, которая успешно коммерциализировала солнечный микроинвертор, превращающий электроэнергию постоянного тока (DC), производимую солнечной панелью, в переменный ток (AC), совместимый с сетью, для использования или экспорта. Компания поставила более 48 миллионов микроинверторов для 2,5 миллиона солнечных систем в более чем 140 странах.
Акции Enphase Energy упали после того, как компания, занимающаяся солнечной энергетикой, обнародовала прогноз продаж на текущий квартал, не соответствующий оценкам из-за падения спроса в США.
Alaska Air Group Inc (NASDAQ:ALK) -11,48%
Alaska Air Group Inc — американская холдинговая авиакомпания, базирующаяся в SeaTac, Вашингтон, США. Группа владеет двумя сертифицированными авиакомпаниями: Alaska Airlines — магистральным перевозчиком, и Horizon Air — региональным перевозчиком. Alaska Airlines, в свою очередь, полностью владеет компанией по наземному обслуживанию самолетов McGee Air Services.
Несмотря на перспективы международных авиаперевозок после отмены статуса пандемии в мире, внутренние авиаперевозчики несут потери из-за удешевления билетов. Данные отслеживающего цены веб-сайта Hopper показали, что средний билет на внутренние самолеты упал на 18,9% с июня 2022 по 2023 год. Если смотреть на абсолютные цены, это разница в среднем в $410 в мае 2022 года и $275 сейчас.
Главные события недели
31 июля — понедельник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Aon (AON), Hasbro (HAS), Pinnacle West (PNW), Realty Income (O), AES (AES).
- Отчеты эмитентов: Arista Networks (ANET), ON Semiconductor (ON), AvalonBay (AVB), Monolithic (MPWR), Hologic (HOLX), Loews (L), Western Digital (WDC).
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне за июль 2023 года.
1 августа — вторник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Activision Blizzard (ATVI), ASML ADR (ASML), Citizens Financial Group Inc (CFG), MarketAxesss (MKTX).
- Отчеты эмитентов: Merck&Co (MRK), Pfizer (PFE), AMD (AMD), Caterpillar (CAT), Starbucks (SBUX), Marathon Petroleum (MPC), Global Payments (GPN), VF (VFC).
- Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS за июнь 2023 года.
2 августа — среда
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Valero Energy (VLO).
- Отчеты эмитентов: Qualcomm (QCOM), PayPal Holdings Inc (PYPL), Humana (HUM), Phillips 66 (PSX), MetLife (MET), Kraft Heinz (KHC), ANSYS (ANSS), Garmin (GRMN), Marathon Oil (MRO).
- Запасы сырой нефти.
3 августа — четверг
- Эмитенты выплачивают дивиденды: CMS Energy (CMS), Howmet (HWM), JB Hunt (JBHT), Lamb Weston Holdings (LW), Norfolk Southern (NSC), Wells Fargo&Co (WFC).
- Отчеты эмитентов: Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), ConocoPhillips (COP), Booking (BKNG), Airbnb (ABNB), ICE (ICE), Motorola (MSI), Moderna (MRNA), EPAM Systems (EPAM), Kellogg (K), Hasbro (HAS).
- Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США.
- Индекс деловой активности (PMI) в США в секторе услуг за июль 2023 года.
4 августа — пятница
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Ameriprise Financial (AMP), Capital One Financial (COF), Citigroup ©, DR Horton (DHI), Intel (INTC), Healthpeak Properties (PEAK).
- Отчеты эмитентов: LyondellBasell Industries (LYB), PPL (PPL), Cboe Global (CBOE), AES (AES), Evergy (EVRG).
- Уровень безработицы в США за июль 2023 года.
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