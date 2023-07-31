Snap замедляется, искусственный интеллект толкает вверх полупроводники

В США продолжается активная фаза квартальных отчетов, результаты которых даже часто превосходят ожидания аналитиков, например, таких технологических гигантов, как Alphabet и Meta. Предыдущую неделю S&P 500, как и индекс Dow Jones, завершили стабильным ростом. Текущая неделя будет также насыщенной. Ожидаем много важной макроэкономической статистики и финансовых отчетов крупных компаний. Подробнее об итогах прошлой недели и о главных событиях будущей рассказывает инвестиционный аналитик Денис Белый.

Взлеты недели

Lam Research Corporation (NYSE:LRCX) +16,42%

Инвестиции в искусственный интеллект стимулируют спрос на современное оборудование для производства полупроводников. Согласно данным S&P Global Market Intelligence, ведущий американский поставщик оборудования и услуг для полупроводниковой промышленности — Lam Research — на прошлой неделе вырос на 16,42% после того, как опубликовал прогноз дохода, превысивший оценки Уолл-Стрит.

За четвертый финансовый квартал прибыль компании составила $3,21 млрд, с чистой прибылью на разводненную акцию в $5,82. Инвесторам понравилось, что компания внедряет генеративный ИИ и повышает операционную эффективность. Прогноз компании на следующий квартал: $3,4 млрд, и чистая прибыль на разводненную акцию — $6,05.

План на $100 млн превышает оценку Уолл-Стрит и обусловлен ростом спроса на искусственный интеллект со стороны компаний, занимающихся производством компьютерных микросхем.

Акции Lam Research в этом году выросли на 74% и достигли уровней выше исторических максимумов, которых компания достигла во время бычьего тренда при пандемии.

Align Technology Inc (NYSE:ALGN) +14,74%

Align Technology Inc. 一 медицинская компания, базирующаяся в Темпе, штат Аризона. Эмитент разрабатывает и производит прозрачные элайнеры Invisalign и сканеры iTero, а также предоставляет услуги для ортодонтов и стоматологов общей практики по всему миру.

Компания объявила о лучших, чем ожидалось, выручке и прибыли на акцию (EPS) во втором квартале, что повысило цену акций. Доход составил $1 млрд, увеличившись на 6,3% за квартал и на 3,4% за год, а прибыль на акцию составила $2,20, по сравнению с $1,82 за тот же период прошлого года.

Ключевым фактором увеличения дохода стало то, что количество продаж элайнеров для подростков выросло на 9,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход компании от систем обработки изображений и систем автоматизированного проектирования/автоматизированного производства вырос на 10,5%, по сравнению с первым кварталом. Аналитики ожидали $2,03 прибыли на акцию при доходе $991,3 млн.

International Paper Company (NYSE:IP) +13,07%

International Paper Company 一 американская целлюлозно-бумажная компания, одна из крупнейших в мире. В компании работает около 56 000 сотрудников, а штаб-квартира находится в Мемфисе, штат Теннесси.

Акции International Paper Company выросли после того, как компания сообщила о прибыли во втором квартале в $0,59 на акцию, что превысило прогнозируемый результат в $0,42 на акцию. За прошлый год акции International Paper упали на 19,1%, по сравнению с падением отрасли на 31,1%.

Во втором квартале 2023 года компания получила дополнительную прибыль в размере $55 млн от инициативы Building a Better IP — стратегии по устойчивому развитию. Таким образом, общая сумма прибыли за первую половину 2023 года составила $120 млн.

Падение недели

Snap Inc. (NYSE:SNAP) -15,8%

Snap, которая до недавнего времени называлась Snapchat, отчиталась о своих результатах за второй квартал. Платформа нарастила пользователей (397 млн в день), что на 14,4% больше, чем в предыдущем году, но при этом за последние два года резкий прирост пользователей был только в одном квартале, и был незначительным.

Средний доход на пользователя снизился на 16% в годовом исчислении — в основном, это падение произошло за счет Северной Америки. Выручка снизилась на 3,98% — до $1,07 млрд, тоже, в основном, за счет Северной Америки. Средняя выручка на одного пользователя также снизилась: на $2,69, по сравнению с $3,2 во втором квартале 2022 года. Правда, компании удалось сократить убытки с прошлого года на 11%: сейчас они составляют $377,3 млн.

Акции компании падали не столько из-за отчетности, сколько из-за замедляющихся темпов роста и негативных ожиданий по доходам от рекламы в следующих кварталах. Согласно прогнозу Snap, выручка в третьем квартале будет находиться в диапазоне $1,07−1,13 млрд. Компания планирует увеличить число пользователей до 405−406 млн.

Enphase Energy Inc (NYSE:ENPH) -13,30%



Enphase Energy Inc — это американская энергетическая технологическая компания со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния. Компания разрабатывает и производит солнечные микроинверторы, накопители энергии в аккумуляторах и зарядные станции для электромобилей — преимущественно, для бытовых клиентов.

Enphase основана в 2006 году и является первой компанией, которая успешно коммерциализировала солнечный микроинвертор, превращающий электроэнергию постоянного тока (DC), производимую солнечной панелью, в переменный ток (AC), совместимый с сетью, для использования или экспорта. Компания поставила более 48 миллионов микроинверторов для 2,5 миллиона солнечных систем в более чем 140 странах.

Акции Enphase Energy упали после того, как компания, занимающаяся солнечной энергетикой, обнародовала прогноз продаж на текущий квартал, не соответствующий оценкам из-за падения спроса в США.



Alaska Air Group Inc (NASDAQ:ALK) -11,48%



Alaska Air Group Inc — американская холдинговая авиакомпания, базирующаяся в SeaTac, Вашингтон, США. Группа владеет двумя сертифицированными авиакомпаниями: Alaska Airlines — магистральным перевозчиком, и Horizon Air — региональным перевозчиком. Alaska Airlines, в свою очередь, полностью владеет компанией по наземному обслуживанию самолетов McGee Air Services.

Несмотря на перспективы международных авиаперевозок после отмены статуса пандемии в мире, внутренние авиаперевозчики несут потери из-за удешевления билетов. Данные отслеживающего цены веб-сайта Hopper показали, что средний билет на внутренние самолеты упал на 18,9% с июня 2022 по 2023 год. Если смотреть на абсолютные цены, это разница в среднем в $410 в мае 2022 года и $275 сейчас.

Главные события недели

31 июля — понедельник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Aon (AON), Hasbro (HAS), Pinnacle West (PNW), Realty Income (O), AES (AES).

Отчеты эмитентов: Arista Networks (ANET), ON Semiconductor (ON), AvalonBay (AVB), Monolithic (MPWR), Hologic (HOLX), Loews (L), Western Digital (WDC).

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне за июль 2023 года.

1 августа — вторник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Activision Blizzard (ATVI), ASML ADR (ASML), Citizens Financial Group Inc (CFG), MarketAxesss (MKTX).

Отчеты эмитентов: Merck&Co (MRK), Pfizer (PFE), AMD (AMD), Caterpillar (CAT), Starbucks (SBUX), Marathon Petroleum (MPC), Global Payments (GPN), VF (VFC).

Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS за июнь 2023 года.

2 августа — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: Valero Energy (VLO).

Отчеты эмитентов: Qualcomm (QCOM), PayPal Holdings Inc (PYPL), Humana (HUM), Phillips 66 (PSX), MetLife (MET), Kraft Heinz (KHC), ANSYS (ANSS), Garmin (GRMN), Marathon Oil (MRO).

Запасы сырой нефти.

3 августа — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: CMS Energy (CMS), Howmet (HWM), JB Hunt (JBHT), Lamb Weston Holdings (LW), Norfolk Southern (NSC), Wells Fargo&Co (WFC).

Отчеты эмитентов: Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), ConocoPhillips (COP), Booking (BKNG), Airbnb (ABNB), ICE (ICE), Motorola (MSI), Moderna (MRNA), EPAM Systems (EPAM), Kellogg (K), Hasbro (HAS).

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США.

Индекс деловой активности (PMI) в США в секторе услуг за июль 2023 года.

4 августа — пятница