Как вложиться в искусственный интеллект: три стратегии инвестирования

Появление ChatGPT в ноябре прошлого года вызвало новую волну интереса розничных инвесторов к вложениям в искусственный интеллект. О преимуществах и недостатках таких вложений «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик, лектор «Биржевого университета» Роберт Ли.

В последние годы сфера искусственного интеллекта переживает бурное развитие. Ожидается, что общие расходы на системы искусственного интеллекта достигнут $97,9 млрд в 2023 году, по сравнению с $37,5 млрд в 2019 году. За последние пять лет (включая 2023 г.) сектор искусственного интеллекта, по прогнозам, покажет ежегодный прирост в размере 28,4%.

Согласно прогнозам, в период с 2022 по 2027 год индустрия искусственного интеллекта превысит $407 млрд. Это свидетельствует о том, что битва за лидерство в этом сегменте еще только начинается.

Инвестирование в компании ИИ

Инвестировать в компании, которые занимаются исследованиями в области ИИ, можно напрямую и опосредованно. Прямое инвестирование означает вложение средств в акции компаний, у которых основная деятельность в сфере исследований ИИ. По моему мнению, интересны следующие компании:

C3.ai (AI). Компания основана в 2009 году Томасом Сибелом. Бизнес C3.ai построен вокруг самого ИИ. Компания предлагает программное обеспечение как услугу (SaaS), которая позволяет компаниям использовать искусственный интеллект для своих конкретных нужд.

ServiceNow (NOW). Компания называет свой бренд искусственного интеллекта прогнозным интеллектом и является частью корпоративной программной платформы Now Intelligence. Машинное обучение работает в фоновом режиме и узнает, какие задачи нужно автоматизировать, рекомендует ответы и решения, выявляет серьезные инциденты и даже обнаруживает скрытые шаблоны в повседневных задачах.

Однако, инвестирование непосредственно в такие компании является очень рискованным, поскольку в современных условиях у индустрии ИИ, как и индустрии биотехнологий, высокие перспективы на развитие. Однако, к сожалению, они требуют много времени на тестирование и эксперименты, что может привести к значительным потерям.

Например, та же C3.ai до сих пор не получила прибыли. Это довольно распространенный недостаток технологических стартапов. Хотя в этом году акции компании C3.ai выросли более чем в два раза, риски, несомненно, высокие.

Чтобы предотвратить их, я рекомендую начинающим инвесторам рассматривать вариант опосредованных инвестиций.

Инвестирование через профильные ETF

Опосредованно инвестировать в ИИ можно через биржевые фонды ETF или через высококапитализированные компании, у которых есть отдельная ветка в своем бизнесе в ИИ. Давайте рассмотрим возможные варианты.

Если мы выбираем фонды, то я советую присмотреться к следующим:

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ). Фонд основали в 2016 году. У него чистые активы в размере $1,59 млрд, и он инвестирует в компании, которые потенциально получат выгоду от более широкого внедрения и использования робототехники и искусственного интеллекта. В фонд входят предприятия сферы промышленной робототехники, автоматизации, непромышленных роботов и автономных транспортных средств. Сейчас BOTZ владеет 44 активами. На топ-10 приходится 62,4% чистых активов ETF. В тройку стран-лидеров по весу входят США (42,9%), Япония (35,7%) и Швейцария (11,9%).

iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO). Запущенный в 2018 году, у IRBO в управлении менее $1 млрд, он владеет 118 пакетами акций, и отслеживает показатели глобального индекса робототехники и искусственного интеллекта NYSE FactSet. Согласно проспекту фонда, он отбирает компании, занимающиеся робототехникой и искусственным интеллектом, из 43 стран. Чтобы попасть в индекс, у компании должна быть минимальная рыночная капитализация с плавающей ставкой не менее $500 млн и средняя дневная торговая стоимость в $2 млн. Географически тремя крупнейшими регионами фонда по весу являются США (53,6%), Китай (12,8%) и Япония (9,9%).

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First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT). Этот биржевой фонд основали в 2018 году, он резко вырос во время пандемии, частично благодаря тому, что акции технологических компаний составляют более 60% его активов. Сейчас ETF владеет 108 акциями.

Инвестирование в «традиционные» компании

Для более классического и благоразумного инвестирования можно рассмотреть следующие компании для вашего портфеля.

Nvidia (NVDA). Ведущая компания по производству графических чипов. Чипы графического процессора (GPU) компании Nasdaq имеют жизненно важное значение для многих этапов построения машинного обучения, поскольку те обычно требуют огромных вычислительных мощностей.

Это дало возможность Nvidia занять ключевую позицию в сегменте искусственного интеллекта. В частности, ее чип A100 занимает значительную долю рынка искусственного интеллекта, став одним из самых важных аппаратных средств во всей отрасли.

Nvidia успешно завершила первый квартал, цена ее акций резко выросла на фоне более высокой, чем прогнозировалось, прибыли. Компания заявила, что таким результатам во многом обязана буму в области искусственного интеллекта.

Microsoft (MSFT). Microsoft — вторая по стоимости компания в мире, она рассматривает искусственный интеллект как важную часть своего будущего. Microsoft начала инвестировать в технологический стартап OpenAI в 2019 году, а недавно вложила еще $10 млрд после запуска ChatGPT.

Microsoft также представила новую версию своей поисковой системы Bing на базе ChatGPT и пытается включить функции GPT в свой портфель продуктов, в т. ч. в службу облачной инфраструктуры Azure, веб-браузер Edge, пакет программного обеспечения для повышения производительности Office и Bing.

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Qualcomm (QCOM). Крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи (GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/4G). Qualcomm уже использует искусственный интеллект в своих технологиях смартфонов, особенно с учетом недавнего внедрения сетей 5G. Чипы Snapdragon торговой марки компании позволяют устройствам подключаться и общаться друг с другом. Применение технологии машинного обучения на чипах Qualcomm может позволить смартфонам работать более интуитивно и взаимодействовать с пользователями в более естественной манере.