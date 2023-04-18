Вложения в ОВГЗ растут: топ-3 самых популярных бумаг у покупателей сейчас

Покупатели увеличивают вложения в ОВГЗ и переориентируются на короткие бумаги. Как через две недели изменился рынок государственных облигаций и как убедиться в физическом наличии купленных брокером бумаг, «Минфину» рассказала Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.

Предложение бумаг на 2 и 3 года на рынке сокращается, ставки снижаются

За первую половину апреля объемы покупок ОВГЗ среди наших клиентов выросли на 25% по сравнению со второй половиной марта. Это было связано с погашением военных ОВГЗ в начале апреля.

Интересно, что лидерство взяли на себя короткие бумаги. В них активно реинвестировали инвесторы, ранее также вкладывавшиеся в короткие выпуски и получившие сейчас средства из-за их погашения. Наибольшим спросом на покупку за прошедшие две недели пользовались ОВГЗ с погашением в мае 2023 года, военные ОВГЗ с погашением в сентябре 2023 и июне 2024-го. Из тройки лидеров исчез неизменный фаворит прошлых периодов — ОВГЗ с погашением в 2025 году. Эти бумаги отошли на четвёртую позицию по популярности, а объем их покупки упал в четыре раза.

Объем сделок по военным ОВГЗ вырос среди наших клиентов до 45%, а количество сделок осталось на том же уровне — 60% от общего объема торговли государственными облигациями. Это связано с возобновлением предложений военных ОВГЗ на первичных аукционах Министерства финансов по рыночным ставкам. В результате бумаги появились в торгах в достаточном объеме и по привлекательным доходностям — 19−19,5% за годовые ОВГЗ.

На фоне замедления инфляции и ревальвации гривны инвесторы еще активно раскупают длинные бумаги по более высоким ставкам. Поэтому прогнозируемо предложение двухлетних и трехлетних бумаг на рынке сокращается, а ставки начинают снижаться.

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Как проверить наличие купленных ОВГЗ

В комментариях к прошлому обзору я получила вопрос, который часто задают инвесторы: где посмотреть, действительно ли инвестфирма купила для клиента ОВГЗ? Подтверждением покупки для инвестора всегда будет выписка из счета в ценных бумагах, на котором хранятся ваши ОВГЗ. Каждый инвестор имеет право ее запросить.

Мы, в свою очередь, после выполнения соглашения, кроме трансляции остатков клиента в приложении, также отправляем ему на авторизованный электронный адрес отчет брокера и выписку об операции депозитарного учреждения. Также дополнительно может быть предоставлена выписка о состоянии счета. Депозитарное учреждение должно иметь лицензию НКЦБФР, а параметры выписки регулируются решением НКЦБФР № 735.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно инвестирования в ОВГЗ, пожалуйста, оставляйте их в комментариях к этой статье. Я постараюсь на них ответить в следующем обзоре.