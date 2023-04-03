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3 апреля 2023, 8:25 Читати українською

Инвестфирма или банк: где лучше покупать ОВГЗ

Прошедшие две недели сохранялся тренд на покупку более длинных ОВГЗ с более высокими ставками. Какие именно бумаги покупают инвесторы и где их можно приобрести, — в свежем обзоре от Евгении Грищенко, заместителя директора ICU.

Прошедшие две недели сохранялся тренд на покупку более длинных ОВГЗ с более высокими ставками.

Что и где покупают инвесторы

Наибольшим спросом пользовались бумаги с погашением в феврале 2025 г. под 23%, далее по популярности следовали военные ОВГЗ с погашением в июне 2024 г. и мае 2023 года. Облигации «февраль 2025» остаются постоянным лидером индивидуальных инвесторов уже пару месяцев подряд.

Все больше вопросов от клиентов поступает по валютным ОВГЗ. Такие бумаги есть на рынке и доступны для покупки физическими лицами как в гривне, так и в валюте.

Покупка валютных бумаг возможна на первичном и вторичном рынках. Если речь идет о первичном, то подача заявки на покупку доступна за комиссию через банки, являющиеся первичными дилерами и закупающие бумаги на аукционах Минфина. Список таких банков есть на сайте министерства. Но процедура значительно бюрократизирована и потому стартует от десятков, а то и сотен тысяч долларов .

Продажа бумаг в валюте также доступна и на вторичном рынке, и уже предлагается мобильными приложениями некоторых банков, что значительно упрощает для клиента такую инвестицию, особенно если средства у него на счете в этом же банке.

Читайте также: Иностранцы продолжают выходить из наших ОВГЗ: кто активно покупает их сейчас

Почему доходности вторичного рынка отличаются от первичного

Этот вопрос задают чаще всего. Ответ прост — уровни доходности на вторичном будут меньше за счет маржи, которую продавцы оставляют себе для покрытия расходов на организацию такой услуги и обеспечения собственного дохода, который при имеющихся ставках минимальный, а иногда и отсутствует.

Относительно возможности покупки валютных ОВГЗ у инвестиционных фирм, то здесь механизм сделки усложняется из-за необходимости перечисления валюты клиентами со своего банковского счета на счет брокера.

Во-первых, такой платеж идет по банковскому тарифу SWIFT платежа, который обычно кусается.

Во-вторых, его практически невозможно осуществить онлайн, а в отделении банка он подвисает на финмониторинге или в валютном контроле банка.

Но инвестиционные фирмы, в отличие от банков, могут продавать валютные ОВГЗ физлицам за гривну. Хотя и в этой системе есть сложности, такие сделки заключаются исключительно на внебиржевом рынке и выполняются почти вручную. Такой способ проблемно масштабировать, поэтому и суммы на такие сделки стартуют от десятков тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Уместный вопрос возникает, почему тогда не автоматизировать такой механизм?

Изменение процессов и автоматизация со стороны брокера — недешевый и довольно сложный процесс. Он имеет смысл только тогда, когда мы понимаем, что продукт будет работать долгий период. А именно в этом уверенности ни у кого сейчас нет по нескольким причинам. Ключевая из них — частое изменение нормативной базы и потому отсутствие понимания, по каким правилам дальше можно будет торговать.

Читайте также: Военные валютные ОВГЗ: где купить и сколько на них можно заработать

Автор:
Грищенко Евгения
заместитель директора Грищенко Евгения
ICU
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
3 апреля 2023, 10:38
#
Торік Нацбанк надрукував 400 млрд грн.
«Інших варіантів не було, якщо ми говоримо про минулий рік. НБУ надрукував торік, викупивши облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 400 млрд грн. Треба зазначити, що до великої війни у нас була така норма, яка забороняла Нацбанку викуповувати напряму ОВДП, даючи гроші бюджету для фінансування держвидатків. Але всі ми пам’ятаємо про те, що було у лютому, березні, квітні та загалом упродовж складного року. Тому були внесені зміни до Закону України про Національний банк і НБУ, починаючи з березня щомісячно викуповував ту чи іншу суму», — зазначив член Ради Національного банку України Василь Фурман.
Фурман розповів, що найбільшу суму НБУ викупив у червні, йдеться про суму у 100 млн грн.
На той час друк грошей НБУ був правильним рішенням, однак з другого півріччя 2022 року регулятор почав говорити, що Мінфіну необхідно шукати інші джерела фінансування державних видатків.
«І коли формувався держбюджет-2023 там уже звучали заяви, що НБУ не буде брати участі в монетизації бюджетних видатків. Це величезний плюс для усіх: для української гривні (буде більш стабільною») та для інфляції (буде зменшуватися)", — додав Фурман.
Він додав, що дефіцит держбюджету наразі складає більш як 40 млрд доларів.
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0
bonv
bonv
3 апреля 2023, 10:38
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Україна підписала Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Офіційний Київ взяв на себе обов’язок відійти від екстрених заходів, введених через повномасштабний напад Російської Федерації.
«Як тільки дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції», — йдеться у документі.
При цьому Київ зобов’язався підготувати стратегію, яка «допоможе встановити і оцінити передумови для такого кроку і вжити політичних заходів, необхідних для підтримки цього переходу». Крім того, Меморандум зобов’язує відмовитися від емісії гривні для фінансування дефіциту бюджету в поточному році.
«Після початку повномасштабної війни ми прийняли ряд екстрених заходів щодо забезпечення цінової і зовнішньої стабільності, включаючи введення режиму фіксованого обмінного курсу і валютного контролю виключно з міркувань національної безпеки», — йдеться в документі.
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