Инвестфирма или банк: где лучше покупать ОВГЗ

Прошедшие две недели сохранялся тренд на покупку более длинных ОВГЗ с более высокими ставками. Какие именно бумаги покупают инвесторы и где их можно приобрести, — в свежем обзоре от Евгении Грищенко, заместителя директора ICU.

Что и где покупают инвесторы

Наибольшим спросом пользовались бумаги с погашением в феврале 2025 г. под 23%, далее по популярности следовали военные ОВГЗ с погашением в июне 2024 г. и мае 2023 года. Облигации «февраль 2025» остаются постоянным лидером индивидуальных инвесторов уже пару месяцев подряд.

Все больше вопросов от клиентов поступает по валютным ОВГЗ. Такие бумаги есть на рынке и доступны для покупки физическими лицами как в гривне, так и в валюте.

Покупка валютных бумаг возможна на первичном и вторичном рынках. Если речь идет о первичном, то подача заявки на покупку доступна за комиссию через банки, являющиеся первичными дилерами и закупающие бумаги на аукционах Минфина. Список таких банков есть на сайте министерства. Но процедура значительно бюрократизирована и потому стартует от десятков, а то и сотен тысяч долларов .

Продажа бумаг в валюте также доступна и на вторичном рынке, и уже предлагается мобильными приложениями некоторых банков, что значительно упрощает для клиента такую инвестицию, особенно если средства у него на счете в этом же банке.

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Почему доходности вторичного рынка отличаются от первичного

Этот вопрос задают чаще всего. Ответ прост — уровни доходности на вторичном будут меньше за счет маржи, которую продавцы оставляют себе для покрытия расходов на организацию такой услуги и обеспечения собственного дохода, который при имеющихся ставках минимальный, а иногда и отсутствует.

Относительно возможности покупки валютных ОВГЗ у инвестиционных фирм, то здесь механизм сделки усложняется из-за необходимости перечисления валюты клиентами со своего банковского счета на счет брокера.

Во-первых, такой платеж идет по банковскому тарифу SWIFT платежа, который обычно кусается.

Во-вторых, его практически невозможно осуществить онлайн, а в отделении банка он подвисает на финмониторинге или в валютном контроле банка.

Но инвестиционные фирмы, в отличие от банков, могут продавать валютные ОВГЗ физлицам за гривну. Хотя и в этой системе есть сложности, такие сделки заключаются исключительно на внебиржевом рынке и выполняются почти вручную. Такой способ проблемно масштабировать, поэтому и суммы на такие сделки стартуют от десятков тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Уместный вопрос возникает, почему тогда не автоматизировать такой механизм?

Изменение процессов и автоматизация со стороны брокера — недешевый и довольно сложный процесс. Он имеет смысл только тогда, когда мы понимаем, что продукт будет работать долгий период. А именно в этом уверенности ни у кого сейчас нет по нескольким причинам. Ключевая из них — частое изменение нормативной базы и потому отсутствие понимания, по каким правилам дальше можно будет торговать.

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