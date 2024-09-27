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27 сентября 2024, 16:15 Читати українською

Hamster Kombat вышел на биржу: ради чего миллионы игроков «тапали хомяка»

Вчера состоялся листинг токена HMSTR, торги которым начались на крупнейших криптобиржах, — в частности, Bybit и Binance. Сколько на данный момент заработали игроки, и есть ли перспективы роста этого токена, рассказывает «Минфин».

Вчера состоялся листинг токена HMSTR, торги которым начались на крупнейших криптобиржах, - в частности, Bybit и Binance.

После листинга игроки Hamster Kombat получили возможность обменять заработанную виртуальную валюту на реальные активы. В игре огромное количество людей «тапали хомяка», получали за это монетки и прокачивались, чтобы увеличить доход за тап.

Многих увлекла игра, поскольку игроки ожидали, что виртуальные монетки впоследствии можно будет обменять на реальные деньги. Другая аналогичная игра, Notcoin, уже провела листинг, а активные игроки смогли заработать несколько десятков и даже сотен долларов.

В то же время создатели Hamster Kombat неоднократно откладывали листинг своей монеты и не объясняли почему. Также оставалось загадкой, как распределят токены и по какой цене их можно будет продать.

Чтобы понять, что будет дальше с ценой этих токенов, нужно разобраться с двумя аспектами. Во-первых, как разработчики проекта распределят активы. Во-вторых, для чего HMSTR нужен будет в дальнейшем.

Так сколько же получили игроки

Согласно плану авторов игры, всего будет создано 100 млрд токенов HMSTR. Большинство получат игроки, но часть направят на другие цели:

  • 60% (60 млрд токенов) HMSTR — пойдет игрокам в нынешнем первом сезоне.
  • 15% (15 млрд токенов) — распределят между игроками во втором сезоне, хотя когда он начнется — еще неизвестно.
  • 8% — HMSTR оставят себе разработчики.
  • 6% — направят партнерам, которые будут создавать разные внутриигровые активности.
  • 4% — передадут маркетмейкерам криптобирж для поддержания стабильности курса.
  • 4% — направят на рекламу.
  • 3% — зарезервируют для механизма добычи новых токенов.

Как игроки получали токены

Чем сильнее игрок раскачал своего хомяка, тем больше он получил токенов. Доход зависел от разных факторов:

  • пассивного дохода — какую прибыль генерирует виртуальный хомяк;
  • выполнение ежедневных задач;
  • участия в реферальной программе — сколько друзей привел игрок;
  • очков — достижений игрока;
  • количества ключей, которые собирались в мини-игре.

По предварительным оценкам, в среднем игроки получили примерно 2 000−3 000 HMSTR. На премаркете цена токенов составляла около $0,01, а сразу после старта торгов обвалилась практически на 20%. К моменту написания статьи падение продолжалось и цена токена составляла 0,0068. Исходя из нее, в среднем игроки заработали $14⁠—⁠20⁣.

Кого лишили заработка

Авторы Hamster Kombat сообщили некоторую статистику игры. Хотя бы раз в нее зашли более 300 млн человек, но к дропу допустили около 130 млн из них. Остальные набрали слишком мало монет и пассивного дохода. Еще 30 млн игроков забыли сообщить способ вывода токенов до дедлайна, но сделать это можно будет позже.

Разработчики заблокировали 2,3 млн читеров, изъяв у них 6,8 млрд токенов. Бан получили, например, те, кто демонстрировал «нечеловечную активность»: например, слишком много времени проводил в игре и слишком активно тапал. Также блокировали тех, кто приводил фейковых друзей по реферальной программе.

Вырастет ли цена токена

Разработчики представили дорожную карту проекта. В ней они пообещали превратить Hamster Kombat в платформу, где другие разработчики игр смогут выпускать свои проекты. Что-то вроде Roblox.

Токенами HMSTR пользователи смогут оплачивать внутриигровые покупки и NFT-предметы.

Также разработчики заявили о планах обратного выкупа токенов, когда у проекта появится прибыль. Выкупленные токены будут уничтожаться, их количество будет снижаться — соответственно, цена должна расти.

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В то же время обозреватели предостерегают, что роста может и не быть. Игроки быстро теряют интерес к однообразному геймплею, а заработанные монеты пытаются продать.

К тому же, если посмотреть на графики аналогичных проектов, можно заметить, что после непродолжительного хайпа их ждет затяжное падение.

Notcoin — первый заметный проект в жанре. Кликер вышел 1 января этого года и собрал аудиторию более 30 млн человек. Однако цена его токена стабильно падает.

Что дальше

Проект Hamster Kombat действительно дошел до листинга. Многие игроки получили токены и могут их продать. Однако, чтобы продать токены, кто-то их должен купить, но причин для этого немного.

Мемкоины, к которым относится и HMSTR, живут до тех пор, пока находятся в центре информационного пространства. Но интерес к игре, скорее всего, будет падать.

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Главными победителями во всей этой истории смотрятся создатели Hamster Kombat. Еще до листинга токена они заработали миллионы долларов на рекламе внутри игры. А после листинга на их счетах оказались токены на сумму более $80 млн. Хотя их распродажа приведет к падению монеты.

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Комментарии - 1

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0
torn
torn
27 сентября 2024, 16:56
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Команда Минфина наверное тапала хомяка, если на финансовом портале регулярно выходят статьи об этом. «Тапать хомяка», чтобы заработать — куда катится этот мир.
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