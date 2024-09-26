Hamster Kombat провел листинг HMSTR. Сколько стоит криптовалюта

Сегодня, 26 сентября, в 15:00 по киевскому времени стартовали продажи криптовалюты HMSTR от игрового проекта Hamster Kombat.

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«Момент наступил. Торги HMSTR официально начались!» — говорится в сообщении проекта.

Торги проходят на биржах Binance, Bybit, Kucoin, Gate.io и других площадках.

По данным CoinMarketCap, сначала токен стоил около $0,009, а затем просел до $0,007.

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Команда Hamster Kombat также начала раздачу токена HMSTR среди 131 млн пользователей из 300 млн игроков. Около 2,3 млн из общего количества пользователей исключены из дропа за читерство.

Проект выпустит 100 миллиардов HMSTR, 75 миллиардов из которых получат члены общества. 88,75% токенов игроки могут обналичить в первый день старта торгов, остальные 11,25% — через 10 месяцев.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 сентября 2024 года был последний день, когда можно было «потапать» хомяка и привязать кошелек.