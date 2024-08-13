Новые криптовалюты, которые взлетят до конца года

На рынке постоянно появляются новые криптовалюты, которые обладают высоким потенциалом. Они выделяются на фоне уже известных монет, так как в рамках ICO меньше подвержены влиянию извне. Такие активы планомерно дорожают по мере продвижения по предпродажным этапам.

В какие активы стоит инвестировать, чтобы получить доход до конца второго полугодия? Мы собрали несколько наиболее перспективных вариантов. Все упомянутые ниже токены уже демонстрируют сильные результаты в рамках ICO и способны в 100 раз вырасти в цене на листингах.

Популярные криптовалюты в 2024: примеры криптовалют

Pepe Unchained — мемный криптоактив с оригинальным блокчейном, чья скорость транзакций в 100х быстрее, чем у ETH;

Meme Games — игровая онлайн-платформа, где можно заработать токены на виртуальных соревнованиях;

PlayDoge — симулятор по уходу за питомцами с щедрыми криптовалютными вознаграждениями и выгодным стейкингом;

Base Dawgz — мемный актив, работающий сразу в 5 блокчейнах и предлагает APY в 1,000%;

Banana Tape Wall — виртуальная валюта на базе Solana, которая подорожала на 198% с момента запуска.

Pepe Unchained

Начнем список криптовалют с потенциальной доходностью с проекта под названием Pepe Unchained. Его токен — $PEPU — выделяется на фоне остальных мем-коинов за счет своей оригинальной сети с внедренным L2-протоколом. Актив собирает около $7 млн в ходе ранней продажи, и цифра постоянно обновляется.

При создании новой сети для своей монеты разработчики сделали упор на скорость и доступность транзакций. Таким образом у них получился Pepe Chain, который в 100 раз превосходит Ethereum и является более производительным и дешевым блокчейном.

https://www.youtube.com/watch?v=1vBKxL5eU7Q

Однако на этом особенности $PEPU не заканчиваются. Это также первый мемный актив, который поддерживает решения 2-го уровня (Layers 2). Под этим термином понимают систему технологий и протоколов, которые нужны для долгосрочного масштабирования сети и улучшения ее производительности.

Высокий спрос на монету не в последнюю очередь зависит и от условий стейкинга. За помещенные в пул активы пользователи получают удвоенные награды. Однако следует помнить, что APY постоянно снижается по ходу пресейла. На момент написания этой статьи он составляет 289%.

Со старта торгов $PEPU преодолел 25 стадий пресейла. Всего их планируется 50. К финалу предварительной продажи токен подорожает до $0,0097284 — примерно на 100%.

Перейти на сайт Pepe UNCHAINED

Meme Games

Еще одна популярная криптовалюта, которая способна принести высокую прибыль, — это Meme Games ($MGMES). Она появилась на рынке 16 июля и за 2 недели собрала инвестиции на сумму $320 тыс. и уже подорожала на 30% — до $0,00915.

Токен $MGMES является частью разнообразной игровой платформы. На ней проводятся виртуальные соревнования в духе Олимпийских игр. Только вместо спортсменов в состязаниях участвуют популярные мем-коины: $PEPE, $DOGE, $BRETT, $TURBO и $WIF.

Правила игры очень просты: инвесторам нужно купить $MGMES и отдать голос за любимый мем. Если выбранный актив победит в гонке, то проголосовавший получит вознаграждение. Таким образом Meme Games дает уникальную возможность зарабатывать, пока цены на криптовалюты меняются.

https://youtu.be/5dqT5VByNmA?feature=shared

Помимо игровой составляющей, площадка предлагает доступ к процессу стейкинга. Его наличие позволяет инвесторам повышать пассивный доход через блокировку купленных активов. При этом бонусы за стейкинг будут начисляться следующие 2 года. В пуле на момент написания статьи находится свыше 14,7 млн $MGMES. Подобный ажиотаж неудивителен — потенциальный APY составляет около 700%.

При этом на первые биржи актив выйдет уже 10 сентября. К этому моменту $MGMES подорожает до $0,00945, а общий прирост составит 100%. Плюс, разработчики собираются запустить новую игру под названием The Para Meme Games. Она будет проводиться с 28 августа по 8 сентября.

Перейти на сайт Meme GAMES

PlayDoge

Популярные криптовалюты все чаще имеют долгосрочные перспективы развития и привязку к какой-либо платформе. PlayDoge ($PLAY) не становится исключением. Это не просто очередной «собачий» мем-коин, но увлекательный игровой симулятор.

Продажи PlayDoge стартовали 28 мая 2024 года. За 2 месяца актив подорожал на 65% (до $0,00525) и собрал в рамках ICO почти $6 млн.

Проект представляет собой игру, где нужно ухаживать за милыми пиксельными питомцами. Ее принцип довольно прост: каждый раз, когда игрок кормит и укладывает спать виртуального щенка, он зарабатывает криптовалюту. Однако на платформе еще есть различные события и мини-задания, участие в которых значительно повышает уровень дохода.

Разработчики уже сообщили, что выход приложения состоится и на системах Android, и на iOS.

https://www.youtube.com/watch?v=c0locTryi1Y

Среди особенностей проекта можно выделить и стейкинг-механизм. Все его участники будут получать вознаграждение в течение 3 лет. При этом приблизительный размер наград в год составит 80% для тех, кто заблокирует токены прямо сейчас.

Всего у проекта запланировано 40 предпродажных этапов. Причем перед листингами актив подорожает до $0,00539. Это значит, что за весь ход пресейла $PLAY вырос на 100%. Такое же развитие ему предсказывают и по завершению ICO. Главная причина кроется в том, что, в отличие от того же $SHIB, токен имеет реальную область применения.

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Base Dawgz

Упоминая новые криптовалюты, стоит рассказать о Base Dawgz ($DAWGZ). Эта криптовалюта работает в мультичейне и имеет ряд выгодных условий для повышения уровня дохода. На предпродаже токен привлек уже около $3 млн. При этом стоимость криптовалюты поднялась до $0,007061.

По сути, Base Dawgz — это своего рода «проводник» между самыми популярными и передовыми сетями. Он работает в блокчейне Base Chain, но также доступен в ETH, SOL, BNB Chain и Avalanche. Благодаря этой способности он имеет все шансы получить широкое принятие на рынке и показать рекордный рост.

Покупка $DAWGZ дает возможности для выгодного пассивного заработка. Все купленные на ICO монеты можно поместить в стейкинг-пул и получить за это бонус. На официальном сайте сообщается, что APY для ранних покупателей составит свыше 1,000%. Разработчики также рассказали, что в общей сложности пользователи заблокировали более 163 млн монет.

У Base Dawgz также появилась реферальная программа. В рамках этой инициативы можно получать 10% от каждой суммы покупки в USDT, совершенно после перехода по ссылке.

Владельцам $DAWGZ открывается доступ к бесплатной раздаче дополнительных монет. Чтобы их получить, нужно завести аккаунт в социальной сети X и создавать мемы или другой контент о проекте. Каждый такой пост принесет пользователю баллы, которые следует обменять на активы.

Все эти факторы не только повышают ажиотаж вокруг мем-коина, но и выгодно выделяет его среди таких токенов, как $DOGE и $SHIB. Все потому, что, в отличие от них, его можно задействовать для повышения дохода, а не просто хранить на кошельке.

Перейти на сайт BASE DAWGZ

Banana Tape Wall

Как купить криптовалюту и какую монету лучше выбрать? Это вопросы, которые волнуют всех трейдеров вне зависимости от опыта. Ответом зачастую становятся мемные монеты, так как они обладают высокой волатильностью и способны по темпу роста обогнать Биткоин и другие, более крупные монеты.

В этот раз выбор сообщества пал на Banana Tape Wall — новый актив в сети Solana, которая известна своими мем-коинами. Она не раз доказывала свою устойчивость, а созданные на ее базе активы приносили доход владельцам.

Токен $BTW только в момент с 8 на 9 августа подорожал на 198%. При этом релиз актива состоялся совсем недавно — 5 августа. Неудивительно, что инвесторы обращают на него внимание: на фоне общей просадки рынка мем-коин демонстрирует отличные результаты.

Монета вышла на криптовалютные биржи и теперь доступна всем желающим по цене в $0,01004. Ее рыночная капитализация выросла до почти $10 млн, а объем торгов — почти до $30 млн.

Вдохновением для создания актива послужил известный арт-объект под названием Comedian. Его автором выступает Маурицио Каттелан — современный итальянский художник. Само его произведение — не что иное, как банан, приклеенный скотчем к поверхности стены. Он был продан на аукционе примерно за $120 тыс.

Несмотря на возникший ажиотаж, $BTW — как и другие виды цифровых денег — сопряжен с рисками и обладает высокой волатильностью. Это значит, что перед его покупкой нужно тщательно оценить свои финансовые возможности.

Релиз подобного актива является своеобразной поддержкой для сети Solana. Ее нативный токен $SOL тоже постепенно дорожает после падения на рынке. На момент написания статьи альткоин продается за $155 — об этом говорят данные с CoinMarketCap.

Вкупе с одобренными спотовыми фондами для Solana в Бразилии этот фактор способен оказать большое влияние на индустрию в целом.

Новые криптовалюты, которые взлетят в 2024: как купить криптовалюту и оценить ее перспективы

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые примеры криптовалют с высоким потенциалом, можно переходить непосредственно к их покупке. Представленный в этой статье список криптовалют учитывает монеты, которые находятся на разных стадиях предварительной продажи. Такая инициатива в индустрии носит название ICO.

Также часто встречается понятие «пресейл». Этот термин обозначает процедуру, в рамках которой разработчики собирают деньги на развитие проекта, а инвесторы получают перспективные токены по небольшой стоимости.

Однако что такое криптовалюта с перспективами? По сути, это монета, способная принести доход не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Она или поддерживается сообществом (если речь идет о вирусном мем-коине), или имеет возможности для масштабирования. Второй вариант особенно актуален для тех активов, которые имеют привязку к онлайн-платформам.

Инвестиций в Биткойн может оказаться недостаточно, так как многие активы обходят его по скорости роста. Особенно это касается токенов на предпродаже. Чтобы грамотно подобрать проект, вложить в него деньги и получить прибыль, нужно обращать внимание на совокупность факторов. Ниже мы рассмотрим особенно важные из них.

Выбирая новые криптовалюты, стоит определить, насколько велика рыночная капитализация того или иного актива. Почему это важно? Все дело в том, что токены, у которых этот показатель достаточно велик, меньше подвержены колебаниям цен. К таким монетам относятся самые крупные криптовалюты на рынке — Биткоин и Ethereum.

Второй важный критерий — объем торгов. Под этим термином принято понимать число торговых операций с монетой. Плюс, он показывает уровень ликвидности проекта. Если она высокая, то можно спокойно покупать токены и при этом не оказывать серьезное воздействие на его курс.

Предсказать, сколько стоит криптовалюта, бывает сложно даже опытным трейдерам. Поэтому последние обращаются к информационным порталам и следят за обстановкой на рынке. Для отслеживания таких данных подойдут СМИ и социальные сети. По ним можно отследить, создается ли ажиотаж вокруг токенов и растет ли их цена. Особенно полезной такая тактика окажется при работе с мем-коинами. Основная причина — их возможность дорожать на фоне повышенного ажиотажа и дискуссий среди участников онлайн-коммьюнити.

Перед покупкой монеты важно оценить ее фундаментальные показатели. Обычно такие данные публикуются на официальной странице стартапа или в отдельном pdf-файле (вайтпейпере). В документе перечисляются все задействованные технологии, механизмы и модели. Плюс, подобная информация позволяет обозначить перспективы для развития токена.

Так как криптовалюты обладают высокой волатильностью, есть большой риск столкнуться с убытками. Этого можно избежать, если вкладывать средства в несколько активов одновременно. Такой подход называют диверсификацией. Распределяя деньги между большим числом токенов, инвесторы снижают риск финансовых потерь.

Полезно обращать внимание на партнеров проекта и СМИ, в которых освещался стартап. Такая информация также часто публикуется на сайте предпродажной монеты или в социальных сетях команды.

Что такое криптовалюта с дополнительными бонусами

Когда речь идет о предварительной продаже проекта, то следует учитывать различные бонусы. Зачастую в рамках ICO разработчики дают возможность заработать на стейкинге и даже проводят бесплатную раздачу токенов. Последняя носит название «эирдроп». В рамках этой инициативы инвесторам обычно необходимо выполнить простые задания, чтобы заработать дополнительные активы.

Участие в пресейле также дает возможность найти новые криптовалюты с высоким потенциалом. Отдельное преимущество — их выгодная стоимость и простые условия покупки. Чтобы приобрести токены, инвесторам нужно посетить сайт проекта, подключить криптокошелек через виджет и обменять USDT или ETH на нужные активы.

При этом получить выгоду с предпродажных монет можно тремя эффективными способами. Первый — купить токены и дождаться их релиза на биржах. В 90% случаев ценность таких активов после листингов возрастает в несколько раз. Второй вариант — застейкать купленную на пресейле криптовалюту. В течение обусловленного времени ее владельцам будут выплачиваться бонусные монеты. Третий способ — оставить активы на кошельке на несколько месяцев или лет. Если они обладают перспективами развития, то могут вырасти в цене на фоне повышенного ажиотажа или дефицита предложения.

Чтобы не упустить выгодную предпродажу, следует всегда мониторить информационные порталы, которые рассказывают о криптоиндустрии. Перечень интересных проектов на ICO постоянно обновляет и CoinMarketCap. У сервиса есть особый календарь, где можно найти название проекта, дату старта пресейла, а также данные об этапах и количестве собранных средств.

Цены на криптовалюты — далеко не главный критерий выбора

Цены токенов постоянно меняются из-за высокой волатильности. Поэтому трейдеры и инвесторы обращаются к ICO. Токены на предпродаже развиваются последовательно с каждым новым этапом. Они могут стоить доли цента, но иметь большие перспективы роста. Кроме того, они имеют фиксированный процентный прирост. Так, например, по мере продвижения в рамках пресейла Meme Games становится дороже на 10%. Учитывая, что у монеты 10 стадий ранней продажи, к выходу на листинги она покажет рост на 100%. Такое развитие повышает шансы проекта на многократное подорожание и после релиза на биржах.

Однако следует помнить, что перед покупкой токенов следует проводить тщательное исследование. Это поможет не наткнуться на мошенников и не вложить деньги в так называемую «пустышку». Больше узнать о разработчиках, как правило, можно в их социальных сетях, на тематических форумах и в обсуждениях коммьюнити.