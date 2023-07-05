Для роста ВВП до $1 трлн Украине нужно население 55 млн: как вернуть мигрантов

Быстрый экономический рост Украине могут обеспечить, прежде всего, не средства, выделенные странами-партнерами на восстановление, а люди. Но сначала их нужно вернуть. Как это осуществить и что нужно делать государству уже сейчас, ZN.UA рассказал один из самых авторитетных экспертов в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий. «Минфин» выбрал ключевые тезисы.

Может ли наша экономика вырасти до $1 трлн за 10 лет

Такие амбиции вполне реалистичные. Но для этого необходимо существенно увеличить количество населения, в частности, его экономически активную часть. А в Украине, по данным Украинского института будущего, в 2023 году из 29 миллионов населения только 12 миллионов являются экономически активными, из которых работает только 9,5 миллионов.

Например, в Польше, где ВВП в 2022 году достиг почти $0,7 трлн, из 37 млн населения 17,3 млн являются экономически активными, но из них работает 16,8 млн человек, то есть почти в два раза больше, чем у нас.

В прошлом году в Польше ВВП на одного жителя составил $18,3 тыс. против $4,5 тыс. в Украине. Если мы возьмем польские данные по ВВП на душу населения за основу, то для того, чтобы достичь ВВП в $1 трлн в Украине, численность населения должна составить около 55 млн человек. Именно увеличение численности населения, в первую очередь, трудоспособного возраста, играет ключевую роль в росте экономики. Ведь около 70% в структуре формирования ВВП приходится на потребительскую составляющую (другие две составляющие — это валовые инвестиции и чистый экспорт).

Однако, в Украине уже давно нет природного прироста населения, как и в большинстве стран Европы. Поэтому практически единственный путь для того, чтобы достичь роста ВВП до $1 трлн — это привлечь трудоспособное население из-за рубежа. Если мы хотим роста ВВП до триллиона долларов в течение десяти лет, то нам нужно ежегодно привлекать из-за границы 2,6 млн новых людей, если в течение 20 лет — то 1,3 млн.

Теоретически, это возможно за десять лет, практически — за 20. Еще в 2019 году в инавгурационной речи Президент сказал, что в мире 65 миллионов украинцев, и призвал их возвращаться. То есть на тот момент за границей находились 28 миллионов, основу которых составляет украинская диаспора. Если честно, я удивлен, что до сих пор по результатам его речи не внедрены программы по их возвращению. Кроме того, есть еще миллионы иностранцев, которым Украина интересна — прежде всего, выходцам из других стран СНГ.

Рост экономики за счет внутренних ресурсов и резервов такими высокими темпами невозможен. С одной стороны, у нас недостаточное количество людей продуктивного возраста, а с другой — у населения недостаточный уровень сбережений для создания значительного потребительского эффекта. Да и финансовых резервов в бюджете нет: по данным Центра экономической стратегии, мы ежегодно до 2027-го должны отдавать $15−20 млрд в погашение взятых долгов, то есть львиная доля полученных денег будет сразу возвращаться кредиторам за предварительно полученные займы. Если резюмировать, то Украину нужно «насытить» людьми, а потом они «насытят» экономику деньгами. А не наоборот.

Сначала мы должны видеть тренд притока людей, а затем тренд притока инвестиций.

Читайте также: Конференция доноров Украины в Лондоне: что на самом деле привезли оттуда наши чиновники

О программах возвращения украинцев и привлечения иностранцев

Теоретически, о любой программе можно сказать, что она для них. Но уровень доходов мигрантов и диаспоры в среднем в 3−10 раз больше, чем в Украине, поэтому это требует особого подхода к ним. При разработке программ возвращения украинцев и привлечения иностранцев должны использоваться разные подходы, поскольку у этих групп людей разная цель миграции в Украину.

Базироваться программы возвращения украинских мигрантов и диаспоры должны на деньгах, инвестициях. Фокус всегда должен быть на монетизации и самореализации. Разговор с украинскими мигрантами и диаспорой — это на 90% о деньгах и проектах, и только на 10% — о патриотизме.

Представим, что мы хотим пригласить канадского диаспорянина в Украину. Перед нами сидит человек с калькулятором, у которого среднегодовой доход $60 тыс. У него на банковском счету в среднем $120 тыс. Кроме того, в Канаде более 100 тысяч долларовых миллионеров украинского происхождения.

Вот вы этому украинцу что-то рассказываете, предлагаете… а он на вас смотрит и знает, что в Украине кредитный рейтинг «ССС», что реальные ставки по кредитам 25−30% годовых, а еще есть война, коррупция, бюрократия… Понятно, что с нашим «локальным» видением мы ничего интересного ему, человеку с деньгами, предложить не сможем, пока не услышим от него условия, на которых он готов сюда приехать и вкладывать. Диаспора — это вообще большое количество богатых и очень богатых людей, к которым нужен совсем другой подход.

Нужны три группы мер. Во-первых, нужно поехать к ним, услышать, чем Украина могла бы быть интересна им. Какие у них условия приезда и вложения средств в нашу экономику? Узнав их условия, можно структурировать несколько предложений и программ для них.

Во-вторых, нужно начать страховать бизнес от военных рисков. Причем весь бизнес — и украинский, и иностранный, который готов начать или расширить свою деятельность, — условно, с 1 сентября 2023 года должен страховаться. Тогда гораздо дешевле стоит страховой полис в расчете на один объект страхования. То есть принцип такой же, как вы покупаете билет на поезд или самолет, — вы уже автоматически застрахованы. Страхование должно покрывать как повреждение имущества, так и потерянную прибыль за время простоя.

И в-третьих, необходимо существенно либерализовать иммиграционное законодательство. Ведь переезд человека с деньгами в Украину предполагает, что с ним переедет его окружение (родственники, партнеры, персонал) или иностранная рабочая сила, которая будет запускать проекты этого человека в Украине.

Читайте также: Элла Либанова: До 90% украинцев планируют вернуться, но планы могут меняться

Кто и когда должен запускать программы для мигрантов и диаспоры

С одной стороны, финансово-банковский сектор. Ведь разговор с ними — это разговор о финансовой мотивации. С другой стороны, местные власти должны предлагать соответствующие программы. Роль центральной власти должна состоять только в том, чтобы стимулировать местные власти предложить мигрантам разного рода программы.

Программы возвращения мигрантов и диаспоры следует запускать уже сейчас. Ведь количество населения и дальше сокращается. По данным ООН, только за шесть месяцев 2023 года из Украины дополнительно уехало около миллиона человек. С такими темпами выезда населения экономика может не дождаться победы.

О вызовах на отечественном рынке труда

Перед бизнесом на рынке труда уже два вызова, а будет еще и третий. Первый — это значительное сокращение предложения рабочей силы из-за эмиграции одной части населения и мобилизации другой ее части.

Второй, и это самый большой, вызов — необходимость существенного повышения затрат на оплату труда, чтобы удержать действующего или найти нового работника. По оценкам НБУ, в 2023 году номинальные зарплаты вырастут на 32,8%. Но эта проблема тянется еще с довоенного периода. К примеру, в 2021-м зарплаты увеличились почти на 21%. Это же какой должна быть рентабельность бизнеса в Украине, чтобы была возможность так повышать зарплаты? Но это не желание бизнеса, а его вынужденное действие, ведь персонал все труднее найти. К сожалению, такие повышения потом каждый из нас ощущает через рост цен на товары и услуги.

Читайте также: Кабмин хочет обойти Швейцарию по размеру экономики

Интеграция Украины в ЕС: влияние на рынок труда

Это приведет к эмиграции еще около двух-трех миллионов украинцев к 2030 году. Такова уж суть любых интеграционных процессов. С одной стороны, это обусловлено большим дисбалансом в оплате труда интегрируемых стран, а с другой — растущим спросом на рабочую силу. В ближайшие годы увеличится спрос на украинцев в Болгарии и Румынии. Ведь во втором полугодии 2023 эти страны могут принять в Шенгенскую зону. Это приведет к перемещению части их рабочей силы дальше на Запад.

По всей вероятности, эти страны, как и Польша, также станут «регистрационным хабом» для работы украинцев в других странах ЕС. Например, правительство Румынии на 2023 год согласовало годовой план по привлечению 100 тысяч иностранцев. Это почти в пять раз больше, чем в 2020 году.

Такие программы будут регулярно появляться. Власти в Украине должны все это отслеживать и запускать собственные программы по легализации и упрощению трудоустройства иностранцев. Нам уже сейчас это нужно делать, а не после победы, как начали говорить в последнее время.

Только на упрощение законодательства, либерализацию иммиграционных процессов может уйти один-два года. Ведь нужно юридически и ментально перенастроить работу более 100 тысяч человек в десяти органах центральных и местных властей, а также подготовить к этому общество. А еще же нужно провести работу по подготовке инфраструктуры для языкового и культурного обучения иностранцев. Во многих странах на это десятки лет понадобилось, а у нас на это нет времени.

О переписи населения: почему это важно

Еще в 2019 году нас было 37,3 миллиона человек. За 2020−2021 годы население сократилось еще примерно на 0,5 миллиона человек, а за 2022-й и первое полугодие 2023-го — еще где-то на 9−10 миллионов… Я считаю, что в условиях текущей повышенной мобильности населения электронную перепись нужно проводить раз в полгода, ведь бизнес должен понимать, сколько людей, то есть потребителей, проживает в каждом регионе.

Бизнес, в частности, ритейл и масс-маркет, как-то должен ориентироваться, какое количество потребителей в стране, ведь ему нужно устанавливать планы продаж и развития бизнеса. Власти должны регулярно обновлять такие данные с помощью мобильных операторов и обнародовать их.