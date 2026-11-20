Немецкий Deutsche Bank обращался в Центральный банк Нидерландов из-за подозрительных финансовых операций между компаниями украинского бизнесмена Рината Ахметова. Речь шла о внутригрупповых переводах между структурами ДТЭК и SCM, привлекшими внимание банковского финансового мониторинга. В банке не увидели в этих операциях четкое экономическое обоснование. Указанные обстоятельства стали частью масштабной проверки бизнеса Ахметова, после которой в 2019 году Deutsche Bank решил свернуть сотрудничество с рядом бизнесменов.

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Об этом говорится в расследовании «Следствия.Инфо» Inside Deutsche Bank, подготовленном на основе внутренних документов немецкого банка.

В четвертом квартале 2018 года нидерландское подразделение Deutsche Bank по противодействию финансовым преступлениям сообщило о подозрительных внутригрупповых операциях между отдельными компаниями ДТЭК и SCM. Банк подал к ним сообщения о подозрительных операциях (SAR) в Центральный банк Нидерландов.

Эти транзакции обратили внимание на подразделение финансовой разведки нидерландского регулятора. В третьем и четвертом кварталах 2018 года Deutsche Bank получал дополнительные вопросы по операциям и готовил ответы на них.

Во внутренней переписке банка отмечалось, что после получения ответа Центрального банка Нидерландов подразделение по противодействию финансовым преступлениям пришло к выводу: операции имели признаки внутригрупповых переводов без четкого экономического обоснования.

Отдельные вопросы у банка вызвали платежи компаний, связанных с ДТЭК, в пользу частных лиц. В частности, в 2016—2018 годах Vanco Ukraine Ltd осуществила десять переводов в пользу сотрудника, возглавлявшего в то время юридический отдел Vanco Prykerchenska Ltd. Он получал отдельные платежи за юридические услуги. Банк считал такие операции нетипичными и подал в отношении них уведомление о подозрительной активности.

Еще один эпизод касался перевода $11,5 млн в 2015 году. Кипрская Winburg Investments Ltd перечислила эти средства компании DTEK Oil&Gas BV с назначением платежа «оплата за акции». Однако в Deutsche Bank отметили, что фактически речь шла о ссуде, а не приобретении акций. Специалисты банка также не получили доказательства источника средств.

Вопрос вызвал и деятельность самой Winburg. Компания была холдинговой структурой, основной функцией которой было владение дочерними предприятиями, однако в определенный период через нее проводились операции по купле-продаже нефтепродуктов. Банковские специалисты пытались выяснить экономические цели таких операций, в частности случаев, когда нефть покупали и продавали в тот же день.

В ответе «Следству.Инфо» ДТЭК не объяснил обстоятельства отдельных транзакций. В компании отметили, что не имеют объективной потребности и возможности хранить сведения о каждой отдельной операции за период свыше семи лет. Также там подчеркнули, что Winburg Investments Ltd входила в группу ДТЭК, поэтому сделки с ней могли происходить в рамках обычной внутригрупповой хозяйственной деятельности.

По результатам проверок в 2019 году подразделение Deutsche Bank по противодействию финансовым преступлениям решило прекратить отношения с группами ДТЭК и SCM. Это решение было распространено на связанные структуры, принадлежащие Ахметову.

Во внутреннем конфиденциальном обзоре банка за 2021 год среди причин такого решения назвали неопределенность в отношении источников первоначального состояния бизнесмена и уровень риска финансовых преступлений, который Deutsche Bank был готов принимать.

Банк закрыл ряд счетов ДТЭК и SCM в нескольких странах, оставив необходимые для обслуживания уже открытых кредитов и облигаций. Относительно Метинвеста Deutsche Bank допускал продолжение отдельных операций, в том числе новых, хотя подразделение противодействия финансовым преступлениям настаивало на постепенном сворачивании сотрудничества.

В ДТЭК отрицали связь изменений в отношениях с Deutsche Bank с вопросами происхождения состояния Ахметова, возможными нарушениями санкционного законодательства или другими нарушениями. Компания заявила, что немецкий банк и дальше сотрудничает с предприятиями группы SCM, в частности предоставляет им кредитование.

Сам Deutsche Bank, в ответ на запрос международной группы журналистов, отказался комментировать отношения с потенциальными, бывшими или действующими клиентами. В банке объяснили, что регулярно проверяют клиентов, операции и продукты на соответствие законодательным и регуляторным требованиям, а также собственным критериям допустимого риска. При необходимости банк может ограничить предоставление услуг или прекратить сотрудничество.

Напомним

Deutsche Bank оказался в центре масштабной утечки. Международное журналистское расследование на основе более 15 млн. внутренних документов показало, что за публичными обещаниями реформ могли оставаться решения, противоречащие заявленному курсу на оздоровление банка. В центре внимания оказался и его руководитель Кристиан Зевинг, возглавивший учреждение после одного из самых сложных периодов его истории.