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21 июня 2023, 14:57 Читати українською

Кабмин хочет обойти Швейцарию по размеру экономики

В правительстве планируют в шесть раз — до $1 трлн — увеличить отечественный ВВП. Реализация этого плана позволит Украине войти в список крупнейших экономик мира. Вопрос лишь в том, насколько реальны такие планы.

В правительстве заявили, что ожидают роста ВВП Украины в шесть раз - до $1 трлн.

Догнать и перегнать Швейцарию

Сегодня в Лондоне начинается конференция Ukraine Recovery Conference, на которой представители Украины и более 60 стран обсудят текущую экономическую помощь нашему государству, а также послевоенное восстановление.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко накануне конференции рассказала о планах построения экономики в будущем. «Мы поставили себе амбициозную цель — ВВП в размере $1 трлн. Еще одна цель — достичь более 100 ГВт новых мощностей зеленой генерации. Или производить более 40 млн тонн „зеленой“ стали. Сейчас эти планы могут показаться фантастическими, но они основываются на глобальных трендах. И у нас есть план, как достичь этой цели», — заявила она.

По ее словам, через десять лет власти видят Украину государством, которое не только вписывается, но и задает мировые тренды — от продовольственной безопасности до возобновляемой энергетики и новейших технологий. «Мы выбрали те сферы, в которых у нас самые большие преимущества. Их развитие также откроет новые возможности для каждого украинца. Именно такое комплексное видение мы представим нашим партнерам», — говорит Свириденко.

Если ВВП Украины достигнет отметки в $1 трлн, экономика нашего государства войдет в 20 крупнейших в мире и превысит, в частности, ВВП Нидерландов, Швейцарии и Саудовской Аравии. Хотя до полномасштабной войны Украина входила в шестой десяток экономик мира.

Ключевые прогнозы также не оптимистичны. Согласно меморандуму с МВФ, прогноз роста экономики находится в широком диапазоне от -3% до 1%. Также Всемирный банк прогнозирует в текущем году достаточно скромный рост ВВП на 0,5%.

О том, когда и при каких условиях могут быть реализованы правительственные планы наращивания ВВП, рассказал ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. Далее «Минфин» приводит основные тезисы его публикации.

Кому уже удавался подобный рост

В прошлом, 2022, году номинальный ВВП у нас был 5,2 трлн гривен. Если брать по средневзвешенному по году курсу — 32,17 грн за доллар, то получается долларовый ВВП $161,4 млрд в 2022 году.

Несложные математические расчеты дают, что, чтобы достичь триллиона долларов ВВП, нашей экономике нужно будет расти в среднем на 20% в долларе в течение 10 лет. Или на 10% ежегодно в течение 19 лет. Это в долларовом измерении. То есть с поправкой на разницу в инфляции (пусть 3 п.п., таргетированные их 2% против тагретированных наших 5%, хотя на самом деле будет больше), это должно быть где-то +23% ежегодно в течение 10 лет.

Ок, пусть будет минимально — 20%. В среднем на десять лет. Или 10% на 19 лет.

Возможно ли это? — Да, в принципе, нет ничего невозможного. Возможно, думаю. При каких-то определенных условиях.

Проблема здесь в том, что в новейшей экономической истории, то есть за последние где-то 70 лет, подобных прецедентов не было. Думаю, что и за 100 лет или больше такого не было, но нет данных. Были определенные случаи, когда у отдельных стран в отдельные годы был рост ВВП более чем на 20%, даже где-то на 25%. Но так, чтобы устойчивый рост — 10 лет на 20% или 19 лет на 10% — такого не было.

Следовательно, очень сложно оценить, какие должны быть условия и предпосылки для такого амбициозного роста. Чисто из-за отсутствия опыта и данных.

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Так же невозможно — по имеющимся данным об экономике в мире — оценить вероятность успеха. Здесь или верим, или нет. Точнее, либо поверят, либо нет, ведь это мы не для себя, а для наших партнеров и потенциальных инвесторов больше делаем.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
21 июня 2023, 15:01
#
Все 800 тыс.чиновников должны быть просто утилизированы иначе никакой Швейцарии не получится.
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