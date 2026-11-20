Украина потребует €115 млрд финансирования в 2027 году. Сейчас у Киева есть подтверждение или положительные сигналы относительно привлечения €90 млрд, однако еще €25 млрд необходимо обеспечить. Об этом, как сообщил Interfax-Украина, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине 19 ноября.

Зеленский рассказал о финансировании на 2027 год

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По словам Зеленского, €45 млрд уже утверждено в рамках Ukraine Support Loan (USL) от Европейского Союза. Еще по €45 млрд есть положительные сигналы, в частности в контексте новой инициативы европейской поддержки. Таким образом, общий объем финансирования, на которое рассчитывает Украина, составляет €90 млрд.

«Мы понимаем, что есть EUR90 млрд. Мы найдем EUR25 млрд, будем над этим работать», — отметил Владимир Зеленский.

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Откуда должно поступить финансирование

Основным источником поддержки остается Европейский альянс. 18 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила новый механизм — «Инструмент скоординированной поддержки Украины», который должен обеспечить дополнительные €45 млрд в 2027 году.

Это финансирование, о котором есть положительные сигналы, но его не следует отождествлять с уже полученными средствами: окончательное обеспечение ресурсов зависит от дальнейших решений европейских институций.

В целом, потребность в €115 млрд охватывает финансирование Украины на следующий год, тогда как €25 млрд остаются непокрытой частью, которую власти планируют привлечь через работу с международными партнерами.

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