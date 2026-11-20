Финансовые декларации президента США Дональда Трампа демонстрируют многочисленные операции с акциями технологических компаний, руководители которых регулярно встречаются с ним в Белом доме или принимают участие в мероприятиях администрации. Совпадения дат покупки ценных бумаг, государственных контрактов и встреч с представителями бизнеса привлекают американских медиа и критиков президента. Об этом пишет Reuters.





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Последняя декларация, обнародованная 19 ноября, содержит 751 транзакцию за сентябрь. Среди них — операции с Nvidia, Palantir, SpaceX, Tesla и другими компаниями. Согласно документу, инвестиционные счета президента продолжали покупать и продавать акции технологических корпораций, деятельность которых зависит, в частности, от государственных решений, контрактов и регуляторной политики.

Nvidia: покупка акций и награждение руководителей технологических компаний

В августе 2026 года счета Трампа приобрели акции Nvidia на сумму до $1,6 млн, а также продали ценные бумаги на сумму до $1 млн. Об этих операциях Reuters сообщило 8 октября — в день, когда президент вручал Национальные медали науки и технологий руководителям ведущих технологических компаний.

Среди награжденных были генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, соучредитель Google Сергей Брин, руководитель AMD Лиза Су, а также представители Microsoft и Dell.

В ноябре обнародовали и новую декларацию за сентябрь. В нем указано, что счета Трампа покупали акции Nvidia на сумму до $265 тыс. и продавали на сумму до $15 тыс. Операции происходили на фоне обсуждения американской администрацией ограничений на экспорт передовых чипов, которые могут повлиять на бизнес Nvidia.

Palantir: покупки перед государственными контрактами

Другой показательный пример — Palantir, разработчик программного обеспечения для анализа данных и систем искусственного интеллекта, активно сотрудничающий с американскими государственными структурами.

Согласно сентябрьской декларации, инвестиционные счета Трампа купили акции Palantir 2 сентября на сумму от $15 тыс до $50 тыс и 9 сентября — еще на $1 тыс до $15 тыс.

Во второй половине сентября компания получила два государственных заказа. Министерство жилищного строительства и городского развития США оформило контракт с первоначальными обязательствами на $10,4 млн, а Министерство внутренней безопасности — на $32,1 млн.

29 сентября генеральный директор Palantir Алекс Карп также посетил встречу в Белом доме, посвященную искусственному интеллекту. Таким образом, сделки с акциями, государственные закупки и контакт руководителя компании с президентом происходили в пределах одного месяца.

SpaceX и государственные контракты

В сентябре Трамп также покупал ценные бумаги SpaceX. По данным Reuters, объем приобретенных акций мог составить до $315 тыс. Компания является крупным подрядчиком американского правительства, в частности, NASA, а ее бизнес зависит от государственных заказов и регуляторных решений.

В тот же месяц NASA расширило контракт со SpaceX, добавив три миссии по перевозке экипажа, которые оценивались в $946 млн. Однако агентство сообщало о намерении расширить контракт еще в мае, задолго до сентябрьских операций, поэтому это совпадение не свидетельствует о доступе к непубличной информации.

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Что отвечает Белый дом

Администрация Трампа отрицает, что президент или члены его семьи влияют на инвестиционные решения. По заявлениям представителей Белого дома, портфель управляется независимыми финансовыми учреждениями, самостоятельно определяющими, когда покупать или продавать ценные бумаги.

В то же время объем операций Трампа с отдельными компаниями, в частности теми, на деятельность которых оказывают непосредственное влияние решение федерального правительства, вновь поднимает вопрос о возможном конфликте интересов и необходимости более жестких правил для инвестиций американских чиновников.

Имеющиеся декларации и журналистские расследования подтверждают временные совпадения между отдельными операциями, государственными решениями и встречами с руководителями компаний. Однако они пока не доказывают, что президент лично давал распоряжение о покупке акций или использовал непубличную информацию.

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