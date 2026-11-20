Китайский юань может продолжить укрепляться по отношению к доллару до конца 2027 года. Такой прогноз дают шесть ведущих инвестиционных банков, ожидающих роста курса до 6,44 юаня за доллар . В то же время, сильная валюта уже создает проблемы для китайских экспортеров: их продукция дорожает для иностранных покупателей, а прибыльность сокращается. Отразится ли эта тенденция на ценах китайских товаров в мире и почему Пекин пытается сдержать укрепление юаня?

Китайский юань продолжает укрепляться по отношению к доллару, и ведущие международные инвестиционные банки ожидают, что эта тенденция сохранится до конца 2027 года. Фото: Pexels

Банки ожидают дальнейшего укрепления юаня

По данным Reuters от 20 ноября 2026 года китайский юань с начала года укрепился к доллару на 4,8%. Медианный прогноз шести международных инвестиционных банков предусматривает, что до конца 2027 года курс будет составлять 6,44 юаня за доллар. Это примерно на 3,6% ниже уровня 6,6691, зафиксированного на момент подготовки прогноза. Меньшее количество юаней за один доллар означает укрепление китайской валюты.

Среди банков, ожидающих дальнейшего роста юаня, — Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs, RBC Capital Markets и OCBC. В то же время, оценки финансовых учреждений отличаются. В частности, Societe Generale прогнозирует ослабление китайской валюты до 6,90 юаня за доллар во втором квартале 2027 года.

Аналитики связывают перспективы укрепления юаня, прежде всего, со устойчивостью китайского экспорта и значительным профицитом внешней торговли. Поддержку валюте также должно обеспечить сокращение оттока капитала и политика Пекина по расширению международного использования юаня.

В Deutsche Bank считают, что эти факторы и дальше будут способствовать постепенному укреплению китайской валюты. Goldman Sachs также ожидает сохранения высоких темпов экспорта и дальнейшего усиления юаня. По мнению аналитиков банка, это может помочь уменьшить торговые противоречия с другими странами, обвиняющими Китай в поддержке экспортеров из-за слабой национальной валюты.

Почему сильнейший юань создает проблемы для китайского бизнеса

Укрепление национальной валюты имеет и другую сторону. Для китайских производителей, продающих продукцию за границу, это означает, что валютная выручка после конвертации в юани приносит меньше средств. Если цены для иностранных покупателей остаются неизменными, то это может сокращать прибыль компаний.

В материале от 6 ноября агентство описывает ситуацию китайских производителей, уже испытавших это влияние.

В частности, Чэнь Лифэн, владелец компании Ningbo Tengsheng Garments, экспортирующей одежду в Европу, рассказал, что укрепление юаня сделало его продукцию слишком дорогой для иностранных покупателей и почти полностью поглотило прибыль.

«Это помешало нашей способности получать заказы. У нас почти не осталось прибыли», — сказал предприниматель Reuters. По его словам, если юань продолжит укрепляться, компания может не удержаться на рынке.

Проблема касается не только производителей одежды. Китайские компании с низкой добавленной стоимостью, в частности, текстильные предприятия и производители бытовой техники, особенно чувствительны к валютным колебаниям. Их продукция в значительной степени конкурирует благодаря цене, а возможности компенсировать рост расходов ограничены.

В то же время давление ощущают и технологические отрасли. По анализу Reuters, медиа чистая рентабельность 5209 китайских компаний, акции которых торгуются на бирже и рыночная стоимость которых превышает $100 млн, в первой половине 2026 года составила 4,9%. Для сравнения, у 9733 компаний-конкурентов из других стран этот показатель достигал 8,9%.

Отдельное исследование Natixis показало, что рентабельность в таких стратегических для Китая отраслях, как электромобили, аккумуляторы, солнечная и ветровая энергетика, а также полупроводники составила лишь около 2%.

По оценке Standard Bank каждое укрепление реального эффективного курса юаня на 1% сокращает среднюю экспортную маржу примерно на 30 базисных пунктов. Этот показатель учитывает не только соотношение юаня к доллару, но и инфляцию и курс валют основных торговых партнеров Китая.

Означает более сильный юань более дорогие китайские товары

Укрепление валюты может побуждать китайских производителей пересматривать цены для иностранных покупателей. Однако это не означает, что они будут автоматически переводить все валютные потери на потребителей.

Reuters приводит пример китайской компании Hangzhou Zhenyu Metal Furniture, производящей металлическую мебель. Ее совладелица Ху Юаньфан рассказала, что дальнейшее укрепление юаня может вынудить предприятие повысить цены. Однако она опасается, что покупатели не согласятся на значительное удорожание и компания потеряет заказ.

«Клиенты могут согласиться, скажем, только на повышение цены на 2%. Тогда нам придется договариваться, как компенсировать разницу», — объяснила предпринимательница.

Среди возможных решений она назвала готовность компании взять часть потерь на себя, а также переход на более дешевые материалы или упаковку.

Укрепление юаня может иметь разные последствия для цен китайского экспорта. Одни производители попытаются повысить стоимость продукции для иностранных покупателей, другие сократить собственную маржу, чтобы не потерять заказ. В некоторых случаях компании могут искать экономию в производственных затратах.

Валютное укрепление не означает одинакового подорожания всех китайских товаров на международных рынках.

Китай призывает бизнес страховать валютные риски

На фоне укрепления юаня китайские власти пытаются оградить компании от возможных валютных потерь. В сентябре стало известно, что Государственное управление валютного контроля Китая (SAFE) рекомендовало банкам поощрять корпоративных клиентов активнее использовать инструменты хеджирования валютных рисков.

Речь идет о неформальных рекомендациях, которые регулятор передавал банкам через местные подразделения. Финансовые учреждения должны увеличивать долю валютных рисков клиентов, защищенных с помощью соответствующих финансовых инструментов.

В некоторых регионах китайские подразделения SAFE даже предлагали компаниям субсидии на использование таких механизмов, в частности, компенсировали часть или полную стоимость опционов. В провинциях с крупным экспортным сектором банкам рекомендовали поощрять клиентов доводить долю хеджирования примерно до 40% или выше.

Масштабы использования таких инструментов уже растут. По данным SAFE, общая стоимость деривативных валютных контрактов, заключенных китайскими компаниями в первой половине 2026 года, приблизилась к $1,4 трлн. Это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Общенациональный уровень хеджирования валютных рисков достиг 35,3%, увеличившись на 5,3 процентных пункта по сравнению с концом 2025 года.

В то же время валютные потери остаются ощутимыми. По оценке Goldman Sachs, в первой половине 2026 года они составляли около 70 млрд. юаней, или 4% совокупной прибыли компаний. В то же время, аналитики банка отметили, что эти потери пока остаются управляемыми благодаря значительному росту прибылей экспортно ориентированных предприятий.

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Почему Пекин не спешит укреплять юань

Китайские власти оказались перед непростой задачей. С одной стороны, укрепление юаня отвечает стремлению Пекина расширить международную роль национальной валюты и снизить торговые противоречия с партнерами. С другой стороны, слишком быстрый рост курса может ударить по производителям, для которых экспорт остается важным источником доходов и поддержки занятости.

В ноябрьском материале Reuters обращает внимание на то, что европейские лидеры и представители МВФ считают юань недооцененным. По их мнению это дает китайским экспортерам несправедливое ценовое преимущество. Китайские чиновники опасаются, что резкое укрепление валюты усилит давление на производителей, сократит рабочие места и ослабит один из немногих стабильных факторов экономического роста на фоне слабого внутреннего спроса.

Показателен шаг Народного банка Китая, который в ноябре повысил объем валютных резервов, которые финансовые учреждения должны содержать. Reuters рассматривает это как сигнал беспокойства регулятора слишком быстрым укреплением юаня.

Большинство опрошенных агентством аналитиков ожидают, что Пекин и дальше будет предпринимать постепенные меры для сдерживания роста курса, но не будет менять валютную политику радикально.

Для китайских властей важно найти баланс: не допустить чрезмерного ослабления юаня, усиливающего торговые противоречия, но и не создать для собственных экспортеров валютные условия, при которых они потеряют ценовую конкурентоспособность.

Пока международные банки в основном ожидают постепенное укрепление китайской валюты до конца 2027 года. Однако то, насколько этот процесс отразится на стоимости товаров для иностранных покупателей, будет зависеть от решений самих производителей — будут ли они повышать цены или попытаться удержать заказ за счет собственной доходности.

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