Голливудские актеры все чаще выступают не только рекламными лицами технологических компаний, но и инвесторами в стартапы искусственного интеллекта и криптовалютного сектора. Один из самых ярких примеров — актер Эштон Кутчер, чья венчурная компания Sound Ventures вложила $435 млн в Anthropic, разработчика чата Claude. Эта часть фонда в компании перед выходом на биржу стоила около $7 млрд. Об этом рассказывает The Hollywood Reporter.

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Однако эта сумма не является личным состоянием Кутчера. Речь идет об оценке инвестиций Sound Ventures, соучредителем которой он был вместе с музыкальным менеджером Гаем Осири. Кутчер покинул пост партнера фонда в 2026 году, но, по сообщениям медиа, сохранил консультативную роль. Поэтому точно определить, сколько именно он может получить от биржевого дебюта Anthropic, невозможно.

Эштон Кутчер: от инвестиций в Uber до ШИ-компании Anthropic

Кутчер стал инвестировать в технологические компании задолго до нынешнего бума искусственного интеллекта. В 2010 году он вместе с Гаем Осири и бизнесменом Роном Берклом создал инвестиционный фонд A-Grade Investments. Среди ранних вложений были Uber, Airbnb, Spotify и Warby Parker.

Впоследствии актер стал соучредителем Sound Ventures. Фонд инвестировал в ряд технологических компаний, включая OpenAI, Anthropic и Hugging Face. В 2023 году он также сформировал отдельный фонд для вложений в ИИ-стартапы.

По данным Business Insider, Sound Ventures направил $435 млн в Anthropic с 2023 года. Bloomberg оценивал долю фонда примерно в 0,5% компании, что по целевой оценке Anthropic перед IPO могло соответствовать примерно $7 млрд.

Это потенциальная стоимость актива, а не полученная прибыль: окончательный финансовый результат зависит от условий сделки, структуры собственности и возможности продать акции после листинга.

Will.i.am и звезда NBA также инвестировали в Anthropic

Среди знаменитостей, которые могут извлечь выгоду от развития Anthropic, называют также музыканта Will.i.am и баскетболиста Тристана Томпсона.

Will.i.am — фронтмен группы Black Eyed Peas — не только интересуется искусственным интеллектом, но и развивает собственные технологические проекты. Он является основателем компании FYI.AI и входит в частную инвестиционную группу, которая вкладывала средства в Anthropic, OpenAI, Runway и Hugging Face. Размер его личной инвестиции в Anthropic публично не раскрывался.

Тристан Томпсон, бывший игрок NBA и соучредитель ИИ компании TracyAI, рассказывал, что инвестировал в Anthropic после знакомства с представителями технологической индустрии во время встреч в Сан-Франциско. По его словам, размер вложения не был определяющим: он хотел приобщиться к развитию технологии. Сумма инвестиции также не обнародована.

Пэрис Гилтон , Гвинет Пэлтроу и Снуп Догг: инвестиции в криптоиндустрию

Знаменитости вкладывали средства не только в искусственный интеллект. Криптовалютный рынок также привлек большое количество известных актеров, музыкантов и предпринимателей.

Одним из заметных примеров стала инвестиция в криптоплатежную компанию MoonPay. В 2022 году она привлекла $87 млн от более чем 60 известных представителей индустрии развлечений, спорта и медиа. Среди инвесторов были:

Пэрис Гилтон — медиаперсона и предпринимательница, которая также инвестировала в криптпроекты через собственную компанию 11:11 Media;

Гвинет Пэлтроу — актриса и основательница бренда Goop, которая участвовала в инвестициях в MoonPay через Kinship Ventures;

Снуп Догг — рэпер и инвестор, поддерживающий криптпроекты и NFT-инициативы;

Джастин Бибер — музыкант, также вошедший в группу инвесторов MoonPay;

Эштон Кутчер — актер, инвестировавший в компанию через Sound Ventures;

Мэттью Макконаги, Галь Гадот, Брюс Уиллис и другие знаменитости.

В целом, эти инвесторы направили в MoonPay $87 млн в рамках раунда финансирования, после которого компанию оценили примерно в $3,4 млрд. MoonPay обеспечивает инфраструктуру для покупки и продажи криптовалют за традиционные деньги. Важно, что участие в финансировании компании не означает, что каждая из этих знаменитостей получила миллионную прибыль: размер индивидуальных вложений и их текущая стоимость не раскрывались.

Пэрис Гилтон также инвестировала в другие криптокомпании, в том числе Genies, Origyn Foundation, Yat и MoonPay. Она стала одной из самых заметных знаменитостей, популяризировавших NFT — цифровые токены, подтверждающие право собственности на определенный цифровой объект или его уникальность.

Снуп Догг, со своей стороны, известен не только интересом к NFT, но и венчурными инвестициями. Из-за собственных инвестиционных структур он поддерживал компании Cameo, Reddit, Klarna, Robinhood и MoonPay.

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Знаменитости становятся венчурными инвесторами

Инвестиции в технологические компании давно перестали быть исключительным делом Кремниевой долины. Звезды используют собственное состояние, связи и узнаваемость, чтобы получать доступ к перспективным стартапам на ранних этапах развития.

Например, рэпер Nas инвестировал в Coinbase, Robinhood и другие технологические компании. Актриса Гвинет Пэлтроу, кроме криптовалютных проектов, поддерживает стартапы в сфере потребительских товаров и здравоохранения. Париж Гилтон развивает собственное инвестиционное направление через 11:11 Media.

В то же время важно различать инвестиции, оценку доли и личное состояние. Высокая оценка стартапа или венчурного фонда не означает, что знаменитость уже получила деньги. Реальная прибыль зависит от размера ее доли, условий инвестирования и возможности реализовать актив.

История Кутчера показывает, что для некоторых представителей шоу-бизнеса технологические инвестиции превратились в отдельный бизнес, который по масштабу потенциально может конкурировать с доходами актерской или музыкальной карьеры.

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