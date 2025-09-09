Почему украинцы инвестируют в бетон вместо экономики

Высокая цена недвижимости в Украине на фоне тяжелой экономической и военной ситуации — следствие отсутствия фондового рынка в стране. К каким еще негативным последствиям приводит невозможность купить акции, рассказал руководитель оценочной компании «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Новость о выходе компании «Киевстар» на Нью-Йоркскую фондовую биржу вызвала множество обсуждений в обществе. Большинство украинцев восприняли это событие как положительный сигнал — это ведь возможность для компании привлечь средства международных инвесторов, повысить свою капитализацию и престиж бренда. Однако у этой истории есть и другая сторона.

Эта история подчеркивает фундаментальную проблему: в Украине фактически не существует полноценного фондового рынка. И последствия этого ощущает каждый от предпринимателей до рядовых граждан.

Отсутствие фондового рынка: три важных последствия

Отсутствие фондового рынка — это отсутствие возможностей для инвестирования. Фондовый рынок — это «кровеносная система» современной экономики. Он обеспечивает циркуляцию капитала между имеющими свободные деньги и теми, кто нуждается в финансировании для развития бизнеса.

В Украине этот механизм не работает. В результате:

Малый и средний бизнес лишены доступа к внутренним инвестициям. Единственный реальный путь — банковские кредиты, которые часто дорогие и получить их могут далеко не все предприниматели.

У граждан нет возможности выгодно и безопасно инвестировать свои сбережения внутри страны. Почти нет ликвидных акций, а облигации ограничиваются государственными ОВГЗ, не покрывающими инфляцию. К сожалению, отсутствует доверие к частным инвестиционным фондам.

Государство упускает шанс аккумулировать внутренний капитал, который либо «замораживается» под матрацами, либо выводится за границу.

Фактически мы живем в парадоксе: остро нуждающаяся в инвестициях страна не имеет институционального механизма для их привлечения.

«Квартирная инфляция» по-украински

Посмотрите на рынок жилья. В стране идет война. Экономика держится на поддержке партнеров. Миллионы людей уехали за границу. Логично было бы ожидать падения цен.

Но квадратный метр в Киеве или Львове стоит ненамного дешевле, чем в Варшаве или Берлине. Почему? Для большинства украинцев квартира стала не жильем, а единственным способом «сохранить деньги».

Это создает парадокс:

вместо инвестиций в бизнес мы вкладываемся в бетон;

капитал «замораживается» в стенах и не работает на создание рабочих мест;

молодым семьям покупка собственного жилья становится недостижимой мечтой.

Мы раздуваем рынок, не соответствующий реалиям страны в войне. И все потому, что у нас нет альтернативы.

Фактически рынок недвижимости выполняет роль фондового рынка, но делает это крайне неэффективно и со значительными затратами для общества.

Особенности нашей справедливой оценки

В заключение добавлю чисто профессиональных тезисов, касающихся справедливой оценки ценных бумаг. Отсутствие биржевых торгов создает затруднения не только для инвесторов, но и для профессиональных оценщиков. В мировой практике ключевым инструментом оценки акций является сравнительный подход: оценщик анализирует сделки с подобными ценными бумагами на бирже и выводит справедливую стоимость.

В Украине такой возможности практически нет. Оценщики вынуждены ориентироваться на доходный или затратный подход, часто не отражающий реальной рыночной цены. Это усложняет процесс оценки акций и делает весь рынок менее прозрачным для инвесторов.

Если бы у нас существовал действенный фондовый рынок, то оценщики имели бы доступ к реальным биржевым котировкам. Оценки становились бы более точными и объективными, а сам рынок ценных бумаг вызвал бы доверие для всех участников.