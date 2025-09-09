Почему украинцы инвестируют в бетон вместо экономики

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 сентября 2025, 12:20 Читати українською

Почему украинцы инвестируют в бетон вместо экономики

Высокая цена недвижимости в Украине на фоне тяжелой экономической и военной ситуации — следствие отсутствия фондового рынка в стране. К каким еще негативным последствиям приводит невозможность купить акции, рассказал руководитель оценочной компании «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Высокая цена недвижимости в Украине на фоне тяжелой экономической и военной ситуации — следствие отсутствия фондового рынка в стране.

Новость о выходе компании «Киевстар» на Нью-Йоркскую фондовую биржу вызвала множество обсуждений в обществе. Большинство украинцев восприняли это событие как положительный сигнал — это ведь возможность для компании привлечь средства международных инвесторов, повысить свою капитализацию и престиж бренда. Однако у этой истории есть и другая сторона.

Эта история подчеркивает фундаментальную проблему: в Украине фактически не существует полноценного фондового рынка. И последствия этого ощущает каждый от предпринимателей до рядовых граждан.

Отсутствие фондового рынка: три важных последствия

Отсутствие фондового рынка — это отсутствие возможностей для инвестирования. Фондовый рынок — это «кровеносная система» современной экономики. Он обеспечивает циркуляцию капитала между имеющими свободные деньги и теми, кто нуждается в финансировании для развития бизнеса.

В Украине этот механизм не работает. В результате:

  • Малый и средний бизнес лишены доступа к внутренним инвестициям. Единственный реальный путь — банковские кредиты, которые часто дорогие и получить их могут далеко не все предприниматели.
  • У граждан нет возможности выгодно и безопасно инвестировать свои сбережения внутри страны. Почти нет ликвидных акций, а облигации ограничиваются государственными ОВГЗ, не покрывающими инфляцию. К сожалению, отсутствует доверие к частным инвестиционным фондам.
  • Государство упускает шанс аккумулировать внутренний капитал, который либо «замораживается» под матрацами, либо выводится за границу.

Фактически мы живем в парадоксе: остро нуждающаяся в инвестициях страна не имеет институционального механизма для их привлечения.

«Квартирная инфляция» по-украински

Посмотрите на рынок жилья. В стране идет война. Экономика держится на поддержке партнеров. Миллионы людей уехали за границу. Логично было бы ожидать падения цен.

Но квадратный метр в Киеве или Львове стоит ненамного дешевле, чем в Варшаве или Берлине. Почему? Для большинства украинцев квартира стала не жильем, а единственным способом «сохранить деньги».

Это создает парадокс:

  • вместо инвестиций в бизнес мы вкладываемся в бетон;
  • капитал «замораживается» в стенах и не работает на создание рабочих мест;
  • молодым семьям покупка собственного жилья становится недостижимой мечтой.

Мы раздуваем рынок, не соответствующий реалиям страны в войне. И все потому, что у нас нет альтернативы.

Фактически рынок недвижимости выполняет роль фондового рынка, но делает это крайне неэффективно и со значительными затратами для общества.

Особенности нашей справедливой оценки

В заключение добавлю чисто профессиональных тезисов, касающихся справедливой оценки ценных бумаг. Отсутствие биржевых торгов создает затруднения не только для инвесторов, но и для профессиональных оценщиков. В мировой практике ключевым инструментом оценки акций является сравнительный подход: оценщик анализирует сделки с подобными ценными бумагами на бирже и выводит справедливую стоимость.

В Украине такой возможности практически нет. Оценщики вынуждены ориентироваться на доходный или затратный подход, часто не отражающий реальной рыночной цены. Это усложняет процесс оценки акций и делает весь рынок менее прозрачным для инвесторов.

Читайте также: Киевстар: что происходит с акциями мобильного оператора на американской бирже Nasdaq

Если бы у нас существовал действенный фондовый рынок, то оценщики имели бы доступ к реальным биржевым котировкам. Оценки становились бы более точными и объективными, а сам рынок ценных бумаг вызвал бы доверие для всех участников.

Автор:
Рябов Роман
Руководитель Оценочной компании "Дельта-Консалтинг", член Всеукраинской ассоциации специалистов оценки Рябов Роман
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Exba
Exba
9 сентября 2025, 15:30
#
«Відсутність фондового ринку — це відсутність можливостей для інвестування» — не правильный вывод. Действующие валютные ограничения — вот причина отсутствия возможностей для инвестирования. Полно хороших рынков для инвестирования, но они не в Украине и легально туда не пускают
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами