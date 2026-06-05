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5 июня 2026, 12:04 Читати українською

МВФ отсрочил «закон о посылках»: угроза транша на $686 млн снята

Международный валютный фонд (МВФ) согласился перенести дедлайн о принятии закона о налогообложении международных посылок. Этот шаг снял риски для выделения Украине очередного кредитного транша в размере $686 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с финальным этапом работы миссии Фонда в Киеве.

МВФ отсрочил «закон об посылках»: угроза транша на $686 млн снята

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Несмотря на первые категорические отказы идти на компромиссы, экспертам МВФ удалось убедить, что Верховной Раде нужно дополнительное время для работы с депутатами из-за отсутствия консенсуса по этому законопроекту. Однако представители Фонда четко дали понять, что этот перенос является последним.

Следующий пересмотр программы МВФ состоится в конце августа. До этого срока закон о налогообложении всех посылок должен быть принят.

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Кроме принятия закона о налогообложении посылок, во время миссии был согласован ряд других важных налоговых шагов.

Налог на прибыль банков: МВФ не будет возражать против инициированного депутатами повышения ставки до 50% (вместо 25%), учитывая острую потребность во внутренних источниках наполнения бюджета. Хотя регулятор и коммерческие банки выступают против, закон планируют принять.

Налог на цифровые платформы: Ожидается, что доработанный законопроект № 15111-д о налогообложении доходов с цифровых платформ Верховная Рада рассмотрит и примет на следующей неделе.

По результатам работы миссии готовится соглашение на уровне персонала (Staff-Level Agreement), после чего вопрос финансирования утвердит Совет директоров МВФ.

Программа EFF

Новая четырехлетняя программа EFF на $8,1 млрд была утверждена в конце февраля 2026 года, а первый транш на $1,5 млрд. Украина получила в марте.

Программа EFF предусматривает предоставление Украине четырех траншей в 2026 году на общую сумму $3,83 млрд. В частности, в июне и сентябре страна должна получить по $686 млн, а в декабре — $960 млн.

В 2027 году запланировано два транша — в июне и декабре по $880 млн каждый.

В 2028 году также предусмотрено два транша: $440 млн в июне и $470 млн в декабре.

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Предыстория

6 мая Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике принял решение рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д, а также принять во втором чтении проект закона № 12360.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
5 июня 2026, 13:32
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Что и не требовалось доказывать — налог на посылки хотелки зеленой власти.
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