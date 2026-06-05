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5 июня 2026, 12:32 Читати українською

Нефть продолжает дешеветь

Мировые цены на нефть продемонстрировали незначительное снижение после того, как власти Омана заявили, что работа порта Мина-аль-Фахаль продолжается в штатном режиме. Об этом сообщает Reuters.

Нефть продолжает дешеветь
Фото: pixabay

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Цены на нефть

По состоянию на 10:04 фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,24 (0,25%) до $94,79 доллара за баррель (после падения на 2,84% на предыдущей сессии).

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $0,56 (0,6%) до $92,48 за баррель, продолжив падение после понижения на 3,1% в четверг.

Несмотря на текущее проседание, по итогам недели оба маркерных сорта готовятся зафиксировать первый рост за последние три недели (в частности, WTI прибавила более 6%). Это обусловлено затяжными мирными переговорами между США и Ираном на фоне активизации боевых действий на Ближнем Востоке, а также ограничением судоходства в Ормузском проливе, по которому проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Ранее в Reuters, ссылаясь на три собственных источника, заявили о возможной приостановке отгрузки нефти из-за взрыва вблизи причальных сооружений.

Компания Petroleum Development Oman в пятницу официально опровергла информацию о сбоях. Данный терминал критически важен для страны, поскольку Оман экспортирует через него от 800 000 до 900 000 баррелей нефти в сутки.

Читайте также: Что будет с ценами на нефть в ближайший год: аналитики оценили последствия войны с Ираном

Контекст

В четверг лидер «Хезболлы» Наим Кассем отверг продвигавшееся США соглашение о прекращении огня с Израилем. В то же время, Иран называет перемирие в Ливане обязательным условием для любых мирных соглашений с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп, напротив, заявлял о наличии прогресса в переговорах.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс подтвердил, что организация сохраняет свой прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 1,2 млн баррелей в сутки этого года, несмотря на конфликт и закрытие Ормузского пролива.

Из-за морской блокады со стороны США иранский экспорт нефти упал до минимума за последние шесть лет. Тем не менее, слабый спрос в Китае сейчас сдерживает цены от стремительного взлета.

Аналитики предупреждают, что дальнейшее сокращение глобальных запасов нефти может спровоцировать резкий скачок цен в третьем квартале. С технической точки зрения, пока цена WTI удерживается выше линии поддержки тренда на уровне $80, риски остаются смещенными в сторону роста.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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