В мае курс гривны по отношению к доллару снизился на 0,7% на фоне сокращения интервенций НБУ

В мае 2026 года средний официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб на 0,7%. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь 2026 года.

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Как отмечает регулятор, умеренное снижение стоимости украинской валюты произошло на фоне всеобщего укрепления американского доллара на мировых финансовых рынках. При этом ситуация на внутреннем рынке оставалась полностью контролируемой благодаря понижению чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков.

Уменьшение давления на гривну позволило Нацбанку снизить объемы валютных интервенций, направленных на поддержание стабильности курса. В частности, в мае сальдо продаж валюты НБУ уменьшилось до $3,2 млрд по сравнению с $3,6 млрд в апреле.

Положительное влияние на курсовую стабильность в мае оказали два фактора:

В безналичном сегменте существенно сократились объемы переводов по отдельным долговым операциям с нерезидентами.

На наличном рынке окончательно погас мартовский всплеск ажиотажа — объемы чистой покупки инвалюты населением продолжили падение, начатое еще в апреле.

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Напомним

«Минфин» писал, что НБУ установил на 5 июня 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,3793 грн/$, что является новым историческим максимумом.