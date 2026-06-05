Украина и рф договорились о локальном перемирии возле ЗАЭС — МАГАТЭ

На линии фронта у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сегодня начал действие локальный режим прекращения огня. Это позволит начать безотлагательные ремонтные работы на магистральной линии электропередач, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в Х.

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Ремонтные бригады в ближайшие дни приступят к восстановлению поврежденной в результате боевых действий высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Работы станут возможны после завершения масштабного разминирования территории.

Магистральная линия 750 кВ была отключена больше двух месяцев назад. Поэтому крупнейшая в Европе атомная станция осталась полностью зависимой от единой резервной линии 330 кВ, которая обеспечивает питание для охлаждения шести остановленных реакторов. В последние недели ЗАЭС несколько раз теряла связь и с этой линией, что заставляло станцию включать аварийные дизель-генераторы как последнее средство безопасности.

Это уже шестое временное перемирие на территории ЗАЭС.

В этот раз подготовка к ремонтным работам осложнялась специфическим расположением повреждений: они находятся на верхушках высоких опор непосредственно из-за линии столкновения на реке Днепр.

По словам председателя МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Украина и рф конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в ходе недельных сложных переговоров, согласившись на прекращение огня ради ядерной безопасности. Он подчеркнул, что Агентство будет делать все возможное для защиты людей и окружающей среды от риска ядерной аварии.

Ситуация в ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем русских войск с марта 2022 года. На протяжении всего времени оккупации русская федерация предпринимает попытки юридически легитимизировать свое захват объекта, являющегося прямым нарушением интернационального права.

Последние шаги российского регулятора «Ростехнадзор» международное сообщество квалифицирует как очередной этап ядерного шантажа. Такие действия агрессора существенно повышают риски радиационной безопасности не только Восточной Европы, но и всего мира.

На фоне поиска путей деэскалации со стороны США появилось предложение о внедрении формата совместного управления ЗАЭС. Эта модель предполагает привлечение трех сторон: Украины, России и Соединенных Штатов.

Однако этот план столкнулся с жесткой критикой Киева. Украина настаивает на полном выводе российских войск и возвращении станции под контроль законного оператора — Энергоатома.

«Минфин» писал, что летом 2025 года Украина возобновила электроснабжение на ЗАЭС после российского удара и блекаута.