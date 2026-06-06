Кабмин упрощает возвращение молодежи с временно оккупированных территорий

Кабинет Министров Украины запускает годовой экспериментальный проект, призванный упростить возвращение в Украину граждан, родившихся после 24 августа 1991 г. на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая инициатива позволит оформлять удостоверение личности на возвращение в Украину даже в случае, если информация об этих людях полностью отсутствует в государственных реестрах.

Как будет работать новый механизм

Удостоверение будет оформляться бесплатно через определенные зарубежные дипломатические учреждения Украины. В частности, такие представительства будут работать в Турции, Грузии, Армении, Казахстане и других странах.

Для верификации граждан будут использоваться имеющиеся государственные реестры. Если же данных в реестрах окажется недостаточно, человек будет устанавливаться с помощью подтверждения от близких родственников, в частности через видеосвязь.

Для детей до 16 лет обращения могут подавать родители или законные представители.

«На практике это означает, что больше наших граждан смогут уехать из оккупации или с территории России и вернуться на подконтрольную Украине территорию», — заявила глава правительства.