Кабинет Министров Украины запускает годовой экспериментальный проект, призванный упростить возвращение в Украину граждан, родившихся после 24 августа 1991 г. на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин упрощает возвращение молодежи с временно оккупированных территорий
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Новая инициатива позволит оформлять удостоверение личности на возвращение в Украину даже в случае, если информация об этих людях полностью отсутствует в государственных реестрах.
Как будет работать новый механизм
Удостоверение будет оформляться бесплатно через определенные зарубежные дипломатические учреждения Украины. В частности, такие представительства будут работать в Турции, Грузии, Армении, Казахстане и других странах.
Для верификации граждан будут использоваться имеющиеся государственные реестры. Если же данных в реестрах окажется недостаточно, человек будет устанавливаться с помощью подтверждения от близких родственников, в частности через видеосвязь.
Для детей до 16 лет обращения могут подавать родители или законные представители.
«На практике это означает, что больше наших граждан смогут уехать из оккупации или с территории России и вернуться на подконтрольную Украине территорию», — заявила глава правительства.
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