Кабмин одобрил концепцию цифровой экосистемы публичных инвестиций: это условие для транша ЕС

Кабинет Министров Украины принял распоряжение о развитии Единой цифровой экосистемы управления публичными инвестициями и утвердил план мер по ее реализации на 2026−2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Одобрение этой Концепции является одним из ключевых условий политики для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза. Кроме того, решение выполняет план приоритетных действий правительства на 2026 год.

Новая цифровая инфраструктура объединит государственные информационные системы и охватит весь инвестиционный цикл от планирования и отбора проектов до мониторинга их реализации. Это позволит создать Единый проектный портфель публичных инвестиций на основе качественных данных, повысить прозрачность использования бюджетных средств и оптимизировать расходы по восстановлению страны.

Среди ключевых задач Концепции:

обеспечение совместимости (интероперабельности) государственных информационных систем, вовлеченных в процесс управления публичными инвестициями;

введение единых подходов к обмену данными и идентификации инвестиционных проектов и программ;

повышение качества и верификации данных для оценки, приоритета и отбора проектов;

усиление прозрачности и подотчетности использования общественных средств;

цифровая поддержка всех этапов управления публичными инвестициями на государственном и местном уровнях.

В основе новой экосистемы будет лежать интеграция уже действующих цифровых платформ, в частности, DREAM, АИС «ГРК-ВЕБ», системы LOGICA, баз данных Госказначейства и электронной системы закупок. Такое объединение поможет избежать дублирования функций и уменьшит административную нагрузку.

План мероприятий на 2026−2028 годы состоит из 12 последовательных шагов. Они предусматривают разработку цифрового модуля «Управление публичными инвестициями государственного бюджета» в АИС «ГРК-ВЭБ» и создание технических решений для обмена данными между ведомствами. Координацию и мониторинг проекта будет осуществлять Минфин.

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Напомним

Как писал «Минфин», 28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о ссуде для Украины на сумму до 90 млрд евро. За соответствующий законопроект № 0376 проголосовали 298 народных депутатов.

Документ позволяет привлечь финансовую помощь от ЕС в 2026—2027 годах. Средства будут направлены на покрытие дефицита госбюджета, макроэкономическую стабильность и усиление оборонно-промышленного потенциала.

Основную сумму займа планируют погашать за счет репараций от России, а проценты будет покрывать бюджет ЕС.

В четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan в объеме до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно.