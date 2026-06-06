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6 июня 2026, 13:14 Читати українською

Остров-бункер времен Холодной войны продали за 60 000 евро: там планируют проводить свадьбы

В четверг, 4 июня, на аукционе в Гамбурге за 60 000 евро была продана полуразрушенная военно-морская платформа времен Холодной войны, расположенная у балтийского побережья Германии. В ходе торгов лот привлек 20 ставок, благодаря чему его финальная стоимость существенно превысила стартовую цену, составившую 39 000 евро. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

Остров-бункер времен Холодной войны был продан за 60 000 евро: там планируют проводить свадьбы
Фото: Philip Dulian/dpa

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Победителем аукциона стала австрийская компания McCube, специализирующаяся на модульном строительстве.

Что известно об объекте

Платформа, которая называется «Остервильм» (Ostervilm), была построена в 1950-х годах для Национальной народной армии бывшей Восточной Германии (ГДР). Она выполняла функцию станции размагничивания — там уменьшали магнитное поле кораблей, чтобы защитить их от морских мин.

Этот искусственный остров площадью 250 квадратных метров считается одним из самых необычных объектов недвижимости в Германии.

Будущая культурная площадка

Генеральный директор компании McCube Оливер Пезендорфер заявил, что он хочет превратить запущенную платформу в уникальную культурную площадку и пространство для проведения различных мероприятий, в том числе свадеб и других торжеств.

Несмотря на аварийное состояние объекта и его изолированное расположение в море, он вызвал огромный ажиотаж среди публики еще до торгов. Как отметил член правления аукционного дома Norddeutsche Grundstücksauktionen AG Кай Рохолл, организаторы каждый день получали звонки от десятков и даже сотен заинтересованных лиц со всей Германии.

Новый владелец платформы поначалу планировал торговаться самостоятельно. Однако перед началом аукциона Пезендорфер познакомился с другим участником торгов. Мужчины решили объединить усилия и подали спонтанную общую ставку, которая в итоге оказалась победной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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