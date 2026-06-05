С начала года международные резервы сократились на $9,1 млрд: в НБУ назвали причину снижения в мае

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 г. по предварительным данным составили $45,7 млрд. В мае они уменьшились на 5,2%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. Напомним, на начало этого года она составляли $57,3 млрд.

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Причины

Регулятор отметил, что такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и международных партнеров.

«Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — подчеркнули в Нацбанке.

Факторы

В целом динамику резервов в мае 2026 определял ряд факторов.

Во-первых, сделки НБУ на валютном рынке Украины. В мае по сравнению с апрелем 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,4%. Согласно балансовым данным НБУ в мае продал на валютном рынке $3 134,9 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило $599,2 млн, в том числе:

$498,8 млн — через счета Всемирного банка;

$100,4 млн — от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $126,2 млн, в том числе:

$12,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$7,9 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;

$105,4 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $274,9 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияние других факторов. В мае из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы увеличились на $441,9 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта», — отметили в НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 мая 2026 года международные резервы Украины составляли $48 214,7 млн. В апреле они уменьшились на 7,3%.