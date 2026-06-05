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5 июня 2026, 11:36 Читати українською

С начала года международные резервы сократились на $9,1 млрд: в НБУ назвали причину снижения в мае

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 г. по предварительным данным составили $45,7 млрд. В мае они уменьшились на 5,2%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. Напомним, на начало этого года она составляли $57,3 млрд.

Международные резервы снизились на 5,2%
Фото: pixabay

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Причины

Регулятор отметил, что такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и международных партнеров.

«Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — подчеркнули в Нацбанке.

Факторы

В целом динамику резервов в мае 2026 определял ряд факторов.

Во-первых, сделки НБУ на валютном рынке Украины. В мае по сравнению с апрелем 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,4%. Согласно балансовым данным НБУ в мае продал на валютном рынке $3 134,9 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило $599,2 млн, в том числе:

  • $498,8 млн — через счета Всемирного банка;
  • $100,4 млн — от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $126,2 млн, в том числе:

  • $12,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $7,9 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
  • $105,4 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $274,9 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияние других факторов. В мае из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы увеличились на $441,9 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта», — отметили в НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 мая 2026 года международные резервы Украины составляли $48 214,7 млн. В апреле они уменьшились на 7,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
5 июня 2026, 11:59
#
После нашей победы будут репарации и инвестиции течь рекой, это нормально во время полномасштабной войны.
+
+44
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 июня 2026, 12:42
#
Це навіть не смішно, нерозумний жарт. Добивають залишки промисловості і витрачають території, борги ростуть ((
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
5 июня 2026, 13:10
#
А твоя пабєда точно в цьому столітті?)). Яка країна — такі й економісти (
+
+29
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 июня 2026, 12:43
#
600 мільйонів за місяць отримали, 400 мільйонів віддали за кредити. Сумма боргів росте в геометричній прогресії((
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
5 июня 2026, 13:08
#
Поступило 599 мільйонів, 400 мільйонів віддали відсотки за кредитами — що це якщо не піраміда.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
5 июня 2026, 13:10
#
Но на 200 же в плюсе. Тем более сейчас зайдут 90 миллиардов, потом репарации. Ни одна страна во время полномасштабной войны не была с позитивным балансом. Очнитесь же, мы стоим за жизнь государства, нашу культуры и Европу.
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