ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2028 года, но мужчины под вопросом

Страны-члены Европейского Союза достигли предварительного согласия о необходимости продления действия Директивы о временной защите для граждан Украины до марта 2028 года. В то же время, ряд государств выступает за пересмотр условий предоставления этого статуса для отдельных категорий лиц, в частности — для мужчин мобилизационного возраста. Об этом стало известно по итогам прошедшего в четверг, 4 июня заседания Совета Е С по вопросам юстиции и внутренних дел, сообщает DW.

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Как заявил заместитель министра по миграции Кипра (страны, которая сейчас председательствует в ЕС) Николас Иоаннидес, встреча продемонстрировала «единство в поддержке Украины». Он выразил уверенность, что финальное решение будет принято в пользу украинского народа и в то же время позволит избежать чрезмерного давления на принимающие беженцев европейские страны. Однако окончательный компромисс относительно формата обновленных правил пока не достигнут.

Одним из главных технических изменений, которые сейчас обсуждаются, возможно лишение права на временную защиту мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подтвердил, что такой шаг инициирован украинской стороной.

«Это также то, что просят нас сделать украинцы», — подчеркнул еврокомиссар.

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По словам Бруннера, в ходе дискуссии европейские лидеры подробно изучали позицию стран, приютивших наибольшее количество украинских граждан, включая Германию, Польшу, Чехию, Австрию и государства Балтии.

Ожидается, что в ближайшие недели Европейская Комиссия сформулирует и представит официальное предложение о дальнейшей судьбе временной защиты, которое впоследствии должны утвердить страны-члены ЕС квалифицированным большинством голосов.

Напомним

«Минфин» писал, что в ЕС обсуждают ограничение защиты для мужчин призывного возраста из Украины.

Ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Козырь заявил, что у Украины пока нет комплексной инфраструктурной готовности и четкой стратегии для принятия миллионов граждан, выехавших за границу из-за полномасштабного вторжения.