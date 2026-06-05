Цены на топливо 5 июня: больше всего подешевели автогаз и дизель

В пятницу, 5 июня, на АЗС зафиксировано снижение средних цен на все виды автомобильного топлива. Наибольшее падение продемонстрировали автогаз и дизель. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».