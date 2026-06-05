В пятницу, 5 июня, на АЗС зафиксировано снижение средних цен на все виды автомобильного топлива. Наибольшее падение продемонстрировали автогаз и дизель. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 5 июня: больше всего подешевели автогаз и дизель
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Средние цены на топливо по Украине на 5 июня
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 8 копеек до 79,28 грн/л;
- Бензин А-95 подешевел на 7 копеек до 75,75 грн/л;
- Бензин А-92 подешевел на 3 копейки до 69,69 грн/л;
- Дизельное топливо подешевело на 23 копейки до 85,16 грн/л;
- Автомобильный газ подешевел на 63 копейки до 45,76 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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