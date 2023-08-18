Как основатель «Мивины» за день заработал $39 млрд

Один из крупнейших вьетнамских автопроизводителей VinFast произвел фурор после размещения акций на американском фондовом рынке. Теперь малоизвестная в мире компания стоит дороже Volkswagen и Ford, а ее основатель стал богаче на десятки миллиардов.

Причины взлета

Основатель компании VinFast Фам Нят Выонг когда-то жил в Украине и получил здесь свой первый капитал, изготавливая вермишель быстрого приготовления «Мивина». Продав компанию, он уехал во Вьетнам, где занимался сперва недвижимостью, а впоследствии расширил бизнес, создав, в частности, и компанию по производству электромобилей.

VinFast провел размещение на Nasdaq, благодаря слиянию с Black Spade Acquisition Co, так называемой SPAC-компанией, единственная цель которой — упростить выход на рынок для кого-то другого.

Акции VinFast резко взлетели на 270% в первый день торгов. Торги открывались по цене $22, которая более чем в два раза превышает начальную цену в $10, и закрылись по цене $37 за акцию.

Этот всплеск поднял рыночную капитализацию VinFast выше $85 млрд. Это больше, чем Volkswagen или Ford, которые оцениваются в 63,9 миллиарда евро и $48 млрд соответственно.

Однако, потрясающий рост базировался на низком количестве акций, выведенных на рынок, что повышает волатильность. Согласно нормативной документации, 99% акций VinFast до сих пор принадлежат самому богатому человеку Вьетнама Фам Нят Выонгу.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, во вторник Выонгу, председатель правления VinFast, увидел, что его собственное состояние выросло примерно на $39 млрд благодаря росту цены автопроизводителя. Его общее состояние оценивается примерно в $44,3 млрд. В то же время, VinFast стала крупнейшей вьетнамской компанией, представленной на рынке США.

VinFast была основана в 2017 году, как дочерняя компания Vingroup, одного из самых больших конгломератов Вьетнама. Фирма производит электрические внедорожники, скутеры и автобусы, которые продаются во Вьетнаме и Северной Америке.

В своем заявлении генеральный директор компании Туй Ле сказал: «Мы надеемся, что размещение VinFast вдохновит и предоставит больше возможностей для вьетнамских брендов для участия на мировом рынке».

Как автомобили воспринимают в США

В настоящее время компания предлагает четыре модели электромобилей и выпустила в прошлом году 30 тыс. машин. Для сравнения: только за первые шесть месяцев 2023 года Volkswagen продал 4,4 млн автомобилей, из которых более 321 тыс. были электрическими.

VinFast — известное имя во Вьетнаме, где его автомобили стали бестселлерами и имеют доступ к разветвленной сети зарядных станций более чем в 60 городах. Но вьетнамский новичок имел меньший успех в Соединенных Штатах, куда он начал поставлять машины в начале этого года.

VinFast получил плохие отзывы о своем электрическом внедорожнике VF 8 после того, как он разрешил американским журналистам провести тест-драйв.

Несколько заголовков были особенно откровенными, в одном из них отраслевое издание Road & Track назвало транспортное средство «просто неприемлемым», а другое издание MotorTrend начало свою статью словами «Вернуть отправителю».

Другие отзывы были более мягкими. Одно из изданий напомнило читателям, что это была первая попытка компании создать автомобиль для рынка США.

В начале этой недели VinFast заявил, что усовершенствовал программное обеспечение на основе отзывов «владельцев транспортных средств и сообщества автомобильных рецензентов».

VinFast не скрывает своих глобальных амбиций. В июле компания начала строительство нового завода в Северной Каролине, который планирует использовать в качестве базы для продаж в США. В компании говорят, что мощность предприятия может достигнуть 150 тысяч автомобилей в год. Компания также объявила, что «вскоре» выйдет на европейский рынок.

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Несмотря на стремительный взлет в первый день торговли, несколько последующих дней акции VinFast падают. Основной причиной этого эксперты называют незначительное количество акций в обращении, поэтому ожидаются их существенные колебания. По итогам торгов в четверг, цена акций снизилась на 33%, и сейчас составляет около $20. Это все еще в два раза больше цены размещения и означает капитализацию более $40 млрд, что примерно столько же, сколько стоимость General Motors, и больше, чем Renault.