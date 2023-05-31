Опять тройка: 3 мелких банка увеличили заработки своих частных клиентов

Мелкие банки продолжают повышать доходность гривневых депозитов, правда, делают это уже не так активно. Сколько сейчас платят своим клиентам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

К маю общий объем депозитов населения и бизнеса, по данным Опендатабот, достиг почти 2 трлн грн, увеличившись за год на 33%. Из них 942 млрд грн — средства частных вкладчиков.

В свежем Обзоре банковского сектора за май НБУ отмечает ускорение прироста средств именно на депозитах, что важно, с точки зрения стабильности банковской системы. Причем, по данным регулятора, около половины новых гривневых срочных вкладов привлекается на срок от одного до шести месяцев. А вот предложение депозитов до трех месяцев сокращается, ставки по ним заметно ниже, чем по более длинным.

«Средства клиентов уже формируют более 90% фондирования банков. Доля дорогостоящего рефинансирования НБУ в структуре обязательств снизилась в два раза — до 0,9% (уровень середины 2020 года)», — говорится в обзоре Нацбанка.

Однако, по данным НБУ, более 60% средств населения размещено в госбанках. Банки же поменьше все еще испытывают гривневый дефицит из-за необходимости выполнять новые повышенные требования по резервированию. Именно поэтому они активнее, чем финансовые тяжеловесы, поднимают депозитные ставки, чтобы привлекать средства бизнеса и населения.

Для сравнения: наивысшую доходность из группы крупных «депозитчиков» в прошлом обзоре частным вкладчикам предлагал банк Кредит Днепр — 20% годовых для вкладов на 6 мес.

Среди же небольших депозитных игроков таких четыре. Например, 21% годовых предлагает по срочным вкладам в гривне на 9 мес банк Глобус. По 20,5% — Укрстройинвестбанк (на 6 мес), Радабанк (на 3 и 6 мес). По 20% годовых предлагают частным вкладчикам Укрстройинвестбанк (на 12 мес), Банк инвестиций и сбережений (на 3 и 6 мес) и Юнекс (на 3 мес).

Однако, как уже писал «Минфин», максимум, на что смогут пойти небольшие банки, — это 21,5% годовых.

То, что темпы повышения ставок замедляются, видно по обзорам «Минфина». Подъемы ставок на вклады в гривне в финансовых учреждениях с депозитными портфелями до 2 млрд грн держатся примерно в одинаковом темпе уже третий обзор подряд — обычно, это примерно три-четыре банка. Последний крупный всплеск, когда ставки в гривне повысили сразу 12 банков, был во второй декаде апреля.

Тем не менее, запас для роста все еще есть. По прогнозу Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса банка Глобус, во втором квартале наиболее популярными будут депозиты в гривне сроком от 6 до 12 месяцев, по которым банки предложат наиболее высокие ставки.

«В течение 2−3 месяцев доля гривневых вкладов с размещением от 9 до 12 месяцев может вырасти на 10−15% и, соответственно, ожидается постепенное уменьшение количества депозитов до 3 месяцев (на 5−6%) и депозитов от 6 до 9 месяцев (на 7−8%)», — считает Замотаев.

Предположительно, ставки могут начать снижаться уже с третьего квартала, если НБУ начнет снижать учетную ставку.

Правда, в НБУ с таким последствием не согласны. «Хочу подчеркнуть, что будущие решения по монетарной политике будут согласовываться с нашими ключевыми целями. Это снижение инфляции и сохранение курсовой устойчивости. НБУ перейдет к смягчению политики только при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений для граждан и улучшении структуры средств в банковской системе», — заявил на прошлой неделе глава НБУ Андрей Пышный.

Как банки меняли ставки в этот раз

Банк Глобус добавил к доходности гривневых вкладов на 9 месяцев 3,5 п.п. и теперь платит по таким депозитам 21% годовых. Ставка на вклады на 12 месяцев снижена на 0,5 п.п. — до 18% годовых.

Коминвест повысил на 0,5 п.п. доходность вкладов в нацвалюте на 12 месяцев — до 13,5% годовых. Банк также стал единственным, кто в этот раз увеличил доходность вкладов в долларе и евро на 12 месяцев: в обеих валютах на 0,25 п.п. — до 1,05% годовых.

Кристалбанк добавил по 0,35 п.п. к доходности вкладов на 3 и 6 месяцев. Его клиенты теперь зарабатывают на таких депозитах 14,5% годовых. До 15,5% годовых выросла доходность вкладов на 12 месяцев (плюс 0,25 п.п.).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.05.2023−29.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.05.2023−29.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.05.2023−29.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.