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19 апреля 2023, 15:16 Читати українською

Десять небольших банков повысили доходность гривневых депозитов

Банки продолжают менять депозитные предложения, ставки потихоньку растут. Какую доходность сейчас предлагают по вложениям частных вкладчиков банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».

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Возможность заработать на депозитных сертификатах под 25% продолжает оставаться актуальной, особенно для небольших банков. Чтобы иметь возможность заработать, банкам придется активно повышать ставки по срочным гривневым вкладам для физлиц от 3 мес. Что многие из них уже делают, вводя новые предложения и повышая ставки по новым вкладам.

В отличие от прошлого раза, когда ставки в гривне повысили только три банка, в этот раз доходность гривневых депозитов увеличили сразу десять участников обзора. Также увеличилось число банков, повысивших ставки по вкладам в долларе и евро.

Какие банки и как меняли ставки

Банк Пиреус повысил на 4 п.п. ставки на вклады на 12 мес — до 16% годовых. А кроме этого, добавил по 3 п.п. ко вкладам на 3 и 6 мес. Доходность по ним после повышения составляет 14% и 15% годовых соответственно.

Банк Глобус также повышал депозитные ставки в гривне. Так, банк существенно увеличил доходность на вклады на 3 мес — на 4,75 п.п. — до 16,25% годовых. Банк также повышал ставки и по другим срочным вкладам. Так, доходность гривневых вкладов на 6 мес банк увеличил на 2,25 п.п. — до 17% годовых. 2 п.п. банк добавил к ставке по вкладам на 9 мес, и 1 п.п. — на 12 мес. После повышения доходность по этим вкладам достигла 17,5% и 18,5% годовых соответственно.

Грант добавил 3,5 п.п. к ставке по вкладам в гривне на 12 мес — до 12,5% годовых.

По 1,5 п.п. к гривневым вкладам на 9 и 12 мес добавил Радабанк, доведя доходность по обоим срочным вкладам до 16,5% годовых каждый. По 1 п.п. банк добавил к ставкам на 3 и 6 мес (до 18,5% и 19,5% соответственно). Банк также добавил по 0,55 п.п. ко вкладам в долларе на 9 и 12 мес, доходность по ним составляет 2,25% годовых. По такому же принципу банк повысил и доходность депозитов в евро — до 1,3% годовых.

Коминвестбанк в этот раз повысил доходность вкладов в гривне на 1 п.п. — до 13% годовых.

Кристалбанк увеличил доходность всех гривневых вкладов, прибавив больше всего ко вкладам сроком на год (0,7 п.п. — до 15,55% годовых), и меньше всего — ко вкладам на 3 мес (0,35 п.п. — до 13,5% годовых).

Мотор-Банк повысил на 1 п.п. доходность гривневых вкладов сроком на 9 мес (до 16,5% годовых), снизив, однако, на 1,5 п.п. ставки на вклады на 3 мес (до 14% годовых). К остальным вкладам банк добавил по 0,5 п.п.

По 0,5 п.п. добавил ко всем ставкам в гривне и Укрстройинвестбанк. После повышения доходность по вкладам на 3 мес составляет 17% годовых, по вкладам на 6 мес — 17,5% годовых, по вкладам на 12 мес — 18% годовых. Банк также увеличил доходность долларовых вкладов, добавив по 0,5 п.п. ко вкладам на 3 и 12 мес, и 0,6 п.п. — ко вкладам на 6 мес.

РВС Банк добавил по 0,55 п.п. ко вкладам в гривне на 3 и 6 мес, ставки по обоим срочным вкладам достигли 15,6% годовых. Доходность на вклады на 12 мес банк увеличил на 0,45 п.п. — до 16,05% годовых. Банк увеличил также доходность вкладов в долларе и евро сроком на 6 мес, уменьшив ставки по остальным срочным вкладам в этих валютах.

Поликомбанк повысил ставки на вклады на 6 и 9 мес, добавив 0,4 и 0,3 п.п. соответственно, и существенно — на 5 п.п. — сократил доходность по вкладам на 3 мес. Банк также повысил на 0,3 п.п. ставки по вкладам на 6 мес в долларе и евро, срезав их, однако, по другим срочным вкладам в обеих валютах.

Юнекс банк в этот раз не повышал ставки в гривне, однако повысил доходность долларовых вкладов, добавив по 0,1 п.п. практически ко всем срочным вкладам. Ставку по вкладам в долларе на 3 мес банк увеличил на 0,2 п.п. Доходность по всем срочным долларовым вкладам теперь составляет 0,6% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус 18,50% 1,00% 17,50% 2,00% 17,00% 2,25% 16,25% 4,75% - -
Асвио банк 18,00% - - - 17,00% - 16,00% - - -
Юнекс банк 18,00% - 17,50% - 17,75% - 18,00% 0,50% - -
Мотор-Банк 18,00% 0,50% 16,50% 1,00% 17,00% 0,50% 14,00% 1,50% - -
Укрстройинвестбанк 18,00% 0,50% - - 17,50% 0,50% 17,00% 0,50% 4,00% -
Агропросперис 17,75% - 17,25% - 17,25% - 16,75% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 17,75% - 17,75% - 17,75% - 17,25% - - -
Полтава-Банк 17,00% - 16,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Конкорд 16,50% - - - 16,00% - 15,00% - - -
Радабанк 16,50% 1,50% 16,50% 1,50% 19,50% 1,00% 18,50% 1,00% - -
Поликомбанк 16,40% - 15,90% 0,30% 15,20% 0,40% 8,20% 5,00% - -
РВС Банк 16,05% 0,45% - - 15,60% 0,55% 15,60% 0,55% 6,00% -
Пиреус 16,00% 4,00% - - 15,00% 3,00% 14,00% 3,00% - -
Кристалбанк* 15,55% 0,70% - - 15,35% 0,60% 13,50% 0,35% 2,30% -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - - -
Украинский капитал* 15,10% - 14,50% - 15,00% - 15,00% - 0,50% -
Клиринговый Дом 14,13% - 15,40% - 18,00% 3,15% 18,00% 3,70% - -
Коминвестбанк 13,00% 1,00% 14,95% - - - - - - -
Грант 12,50% 3,50% - - 10,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 14,75% - 15,00% - 14,75% - - -
Альтбанк - - - - 16,00% 1,00% 15,50% 1,50% 6,00% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.04.2023−18.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк

 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,00% - - - 3,00% - - - - -
Конкорд 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Укрстройинвестбанк
 3,00% 0,50% - - 1,60% 0,60% 1,10% 0,50% 0,01% -
Глобус 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк 2,25% 0,55% 2,25% 0,55% 2,25% - 2,00% - - -
Агропросперис 2,00% - 2,00% - 1,75% - 1,50% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 1,75% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Клиринговый Дом 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Поликомбанк 1,50% 0,50% 1,00% 0,90% 0,50% 0,30% 0,10% 1,60% - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,25% 0,15% - - 1,05% 0,15% 0,25% 0,05% 0,15% -
Украинский капитал*
 0,95% - 0,85% - 0,25% - 0,25% - 0,02% -
Кристалбанк* 0,90% 0,05% - - 0,15% 0,15% 0,20% - 0,02% -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Коминвестбанк 0,80% - 1,05% - - - - - - -
Мотор-Банк 0,75% - 0,35% - 0,55% - 0,50% - - -
Пиреус 0,75% - - - 0,10% - - - - -
Юнекс банк 0,60% 0,10% 0,60% 0,10% 0,60% 0,10% 0,60% 0,20% - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,75% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.04.2023−18.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Поликомбанк 1,50% 0,50% 1,00% 0,90% 0,50% 0,30% 0,10% 1,60% - -
Укрстройинвестбанк
 1,50% - - - 1,00% 0,25% 0,60% 0,10% 0,01% -
Радабанк 1,30% 0,50% 1,30% 0,50% 1,40% - 1,30% - - -
РВС Банк 1,25% 0,15% - - 1,05% 0,15% 0,25% 0,05% 0,15% -
Банк инвестиций и сбережений
 1,15% - 1,15% - 1,15% - 0,75% - - -
Клиринговый Дом 0,95% - 1,20% 0,25% 0,95% 0,25% 0,55% 0,25% - -
Украинский капитал*
 0,95% - 0,85% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Кристалбанк* 0,85% - - - 0,15% 0,05% 0,16% - 0,01% -
Коминвестбанк 0,80% - 1,05% - - - - - - -
Конкорд 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Мотор-Банк 0,50% - 0,25% - 0,35% - 0,25% - - -
Пиреус 0,50% - - - - - - - - -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Юнекс банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.04.2023−18.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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Комментарии - 1

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bonv
bonv
19 апреля 2023, 15:40
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Інфляцію покривають? Ні то ні!
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