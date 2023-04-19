Банки продолжают менять депозитные предложения, ставки потихоньку растут. Какую доходность сейчас предлагают по вложениям частных вкладчиков банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».
Десять небольших банков повысили доходность гривневых депозитов
Возможность заработать на депозитных сертификатах под 25% продолжает оставаться актуальной, особенно для небольших банков. Чтобы иметь возможность заработать, банкам придется активно повышать ставки по срочным гривневым вкладам для физлиц от 3 мес. Что многие из них уже делают, вводя новые предложения и повышая ставки по новым вкладам.
В отличие от прошлого раза, когда ставки в гривне повысили только три банка, в этот раз доходность гривневых депозитов увеличили сразу десять участников обзора. Также увеличилось число банков, повысивших ставки по вкладам в долларе и евро.
Какие банки и как меняли ставки
Банк Пиреус повысил на 4 п.п. ставки на вклады на 12 мес — до 16% годовых. А кроме этого, добавил по 3 п.п. ко вкладам на 3 и 6 мес. Доходность по ним после повышения составляет 14% и 15% годовых соответственно.
Банк Глобус также повышал депозитные ставки в гривне. Так, банк существенно увеличил доходность на вклады на 3 мес — на 4,75 п.п. — до 16,25% годовых. Банк также повышал ставки и по другим срочным вкладам. Так, доходность гривневых вкладов на 6 мес банк увеличил на 2,25 п.п. — до 17% годовых. 2 п.п. банк добавил к ставке по вкладам на 9 мес, и 1 п.п. — на 12 мес. После повышения доходность по этим вкладам достигла 17,5% и 18,5% годовых соответственно.
Грант добавил 3,5 п.п. к ставке по вкладам в гривне на 12 мес — до 12,5% годовых.
По 1,5 п.п. к гривневым вкладам на 9 и 12 мес добавил Радабанк, доведя доходность по обоим срочным вкладам до 16,5% годовых каждый. По 1 п.п. банк добавил к ставкам на 3 и 6 мес (до 18,5% и 19,5% соответственно). Банк также добавил по 0,55 п.п. ко вкладам в долларе на 9 и 12 мес, доходность по ним составляет 2,25% годовых. По такому же принципу банк повысил и доходность депозитов в евро — до 1,3% годовых.
Коминвестбанк в этот раз повысил доходность вкладов в гривне на 1 п.п. — до 13% годовых.
Кристалбанк увеличил доходность всех гривневых вкладов, прибавив больше всего ко вкладам сроком на год (0,7 п.п. — до 15,55% годовых), и меньше всего — ко вкладам на 3 мес (0,35 п.п. — до 13,5% годовых).
Мотор-Банк повысил на 1 п.п. доходность гривневых вкладов сроком на 9 мес (до 16,5% годовых), снизив, однако, на 1,5 п.п. ставки на вклады на 3 мес (до 14% годовых). К остальным вкладам банк добавил по 0,5 п.п.
По 0,5 п.п. добавил ко всем ставкам в гривне и Укрстройинвестбанк. После повышения доходность по вкладам на 3 мес составляет 17% годовых, по вкладам на 6 мес — 17,5% годовых, по вкладам на 12 мес — 18% годовых. Банк также увеличил доходность долларовых вкладов, добавив по 0,5 п.п. ко вкладам на 3 и 12 мес, и 0,6 п.п. — ко вкладам на 6 мес.
РВС Банк добавил по 0,55 п.п. ко вкладам в гривне на 3 и 6 мес, ставки по обоим срочным вкладам достигли 15,6% годовых. Доходность на вклады на 12 мес банк увеличил на 0,45 п.п. — до 16,05% годовых. Банк увеличил также доходность вкладов в долларе и евро сроком на 6 мес, уменьшив ставки по остальным срочным вкладам в этих валютах.
Поликомбанк повысил ставки на вклады на 6 и 9 мес, добавив 0,4 и 0,3 п.п. соответственно, и существенно — на 5 п.п. — сократил доходность по вкладам на 3 мес. Банк также повысил на 0,3 п.п. ставки по вкладам на 6 мес в долларе и евро, срезав их, однако, по другим срочным вкладам в обеих валютах.
Юнекс банк в этот раз не повышал ставки в гривне, однако повысил доходность долларовых вкладов, добавив по 0,1 п.п. практически ко всем срочным вкладам. Ставку по вкладам в долларе на 3 мес банк увеличил на 0,2 п.п. Доходность по всем срочным долларовым вкладам теперь составляет 0,6% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус
|18,50%
|1,00%
|17,50%
|2,00%
|17,00%
|2,25%
|16,25%
|4,75%
|-
|-
|Асвио банк
|18,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|18,00%
|-
|17,50%
|-
|17,75%
|-
|18,00%
|0,50%
|-
|-
|Мотор-Банк
|18,00%
|0,50%
|16,50%
|1,00%
|17,00%
|0,50%
|14,00%
|1,50%
|-
|-
|Укрстройинвестбанк
|18,00%
|0,50%
|-
|-
|17,50%
|0,50%
|17,00%
|0,50%
|4,00%
|-
|Агропросперис
|17,75%
|-
|17,25%
|-
|17,25%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|17,75%
|-
|17,75%
|-
|17,75%
|-
|17,25%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Конкорд
|16,50%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Радабанк
|16,50%
|1,50%
|16,50%
|1,50%
|19,50%
|1,00%
|18,50%
|1,00%
|-
|-
|Поликомбанк
|16,40%
|-
|15,90%
|0,30%
|15,20%
|0,40%
|8,20%
|5,00%
|-
|-
|РВС Банк
|16,05%
|0,45%
|-
|-
|15,60%
|0,55%
|15,60%
|0,55%
|6,00%
|-
|Пиреус
|16,00%
|4,00%
|-
|-
|15,00%
|3,00%
|14,00%
|3,00%
|-
|-
|Кристалбанк*
|15,55%
|0,70%
|-
|-
|15,35%
|0,60%
|13,50%
|0,35%
|2,30%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|15,10%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|0,50%
|-
|Клиринговый Дом
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|18,00%
|3,15%
|18,00%
|3,70%
|-
|-
|Коминвестбанк
|13,00%
|1,00%
|14,95%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Грант
|12,50%
|3,50%
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,00%
|1,00%
|15,50%
|1,50%
|6,00%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.04.2023−18.04.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|
Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|3,00%
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Конкорд
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|3,00%
|0,50%
|-
|-
|1,60%
|0,60%
|1,10%
|0,50%
|0,01%
|-
|Глобус
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк
|2,25%
|0,55%
|2,25%
|0,55%
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|1,63%
|-
|1,80%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|0,50%
|1,00%
|0,90%
|0,50%
|0,30%
|0,10%
|1,60%
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,25%
|0,15%
|-
|-
|1,05%
|0,15%
|0,25%
|0,05%
|0,15%
|-
|0,95%
|-
|0,85%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,02%
|-
|Кристалбанк*
|0,90%
|0,05%
|-
|-
|0,15%
|0,15%
|0,20%
|-
|0,02%
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Коминвестбанк
|0,80%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,75%
|-
|0,35%
|-
|0,55%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Пиреус
|0,75%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|0,60%
|0,10%
|0,60%
|0,10%
|0,60%
|0,10%
|0,60%
|0,20%
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.04.2023−18.04.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|0,50%
|1,00%
|0,90%
|0,50%
|0,30%
|0,10%
|1,60%
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|0,25%
|0,60%
|0,10%
|0,01%
|-
|Радабанк
|1,30%
|0,50%
|1,30%
|0,50%
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,25%
|0,15%
|-
|-
|1,05%
|0,15%
|0,25%
|0,05%
|0,15%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|0,95%
|-
|1,20%
|0,25%
|0,95%
|0,25%
|0,55%
|0,25%
|-
|-
|0,95%
|-
|0,85%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|0,85%
|-
|-
|-
|0,15%
|0,05%
|0,16%
|-
|0,01%
|-
|Коминвестбанк
|0,80%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Конкорд
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|Пиреус
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.04.2023−18.04.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.
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