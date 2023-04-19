Десять небольших банков повысили доходность гривневых депозитов

Банки продолжают менять депозитные предложения, ставки потихоньку растут. Какую доходность сейчас предлагают по вложениям частных вкладчиков банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».

Возможность заработать на депозитных сертификатах под 25% продолжает оставаться актуальной, особенно для небольших банков. Чтобы иметь возможность заработать, банкам придется активно повышать ставки по срочным гривневым вкладам для физлиц от 3 мес. Что многие из них уже делают, вводя новые предложения и повышая ставки по новым вкладам.

В отличие от прошлого раза, когда ставки в гривне повысили только три банка, в этот раз доходность гривневых депозитов увеличили сразу десять участников обзора. Также увеличилось число банков, повысивших ставки по вкладам в долларе и евро.

Какие банки и как меняли ставки

Банк Пиреус повысил на 4 п.п. ставки на вклады на 12 мес — до 16% годовых. А кроме этого, добавил по 3 п.п. ко вкладам на 3 и 6 мес. Доходность по ним после повышения составляет 14% и 15% годовых соответственно.

Банк Глобус также повышал депозитные ставки в гривне. Так, банк существенно увеличил доходность на вклады на 3 мес — на 4,75 п.п. — до 16,25% годовых. Банк также повышал ставки и по другим срочным вкладам. Так, доходность гривневых вкладов на 6 мес банк увеличил на 2,25 п.п. — до 17% годовых. 2 п.п. банк добавил к ставке по вкладам на 9 мес, и 1 п.п. — на 12 мес. После повышения доходность по этим вкладам достигла 17,5% и 18,5% годовых соответственно.

Грант добавил 3,5 п.п. к ставке по вкладам в гривне на 12 мес — до 12,5% годовых.

По 1,5 п.п. к гривневым вкладам на 9 и 12 мес добавил Радабанк, доведя доходность по обоим срочным вкладам до 16,5% годовых каждый. По 1 п.п. банк добавил к ставкам на 3 и 6 мес (до 18,5% и 19,5% соответственно). Банк также добавил по 0,55 п.п. ко вкладам в долларе на 9 и 12 мес, доходность по ним составляет 2,25% годовых. По такому же принципу банк повысил и доходность депозитов в евро — до 1,3% годовых.

Коминвестбанк в этот раз повысил доходность вкладов в гривне на 1 п.п. — до 13% годовых.

Кристалбанк увеличил доходность всех гривневых вкладов, прибавив больше всего ко вкладам сроком на год (0,7 п.п. — до 15,55% годовых), и меньше всего — ко вкладам на 3 мес (0,35 п.п. — до 13,5% годовых).

Мотор-Банк повысил на 1 п.п. доходность гривневых вкладов сроком на 9 мес (до 16,5% годовых), снизив, однако, на 1,5 п.п. ставки на вклады на 3 мес (до 14% годовых). К остальным вкладам банк добавил по 0,5 п.п.

По 0,5 п.п. добавил ко всем ставкам в гривне и Укрстройинвестбанк. После повышения доходность по вкладам на 3 мес составляет 17% годовых, по вкладам на 6 мес — 17,5% годовых, по вкладам на 12 мес — 18% годовых. Банк также увеличил доходность долларовых вкладов, добавив по 0,5 п.п. ко вкладам на 3 и 12 мес, и 0,6 п.п. — ко вкладам на 6 мес.

РВС Банк добавил по 0,55 п.п. ко вкладам в гривне на 3 и 6 мес, ставки по обоим срочным вкладам достигли 15,6% годовых. Доходность на вклады на 12 мес банк увеличил на 0,45 п.п. — до 16,05% годовых. Банк увеличил также доходность вкладов в долларе и евро сроком на 6 мес, уменьшив ставки по остальным срочным вкладам в этих валютах.

Поликомбанк повысил ставки на вклады на 6 и 9 мес, добавив 0,4 и 0,3 п.п. соответственно, и существенно — на 5 п.п. — сократил доходность по вкладам на 3 мес. Банк также повысил на 0,3 п.п. ставки по вкладам на 6 мес в долларе и евро, срезав их, однако, по другим срочным вкладам в обеих валютах.

Юнекс банк в этот раз не повышал ставки в гривне, однако повысил доходность долларовых вкладов, добавив по 0,1 п.п. практически ко всем срочным вкладам. Ставку по вкладам в долларе на 3 мес банк увеличил на 0,2 п.п. Доходность по всем срочным долларовым вкладам теперь составляет 0,6% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.04.2023−18.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.04.2023−18.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.04.2023−18.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.