Доходность депозитов растет: какие максимальные ставки готовы предложить банки

В последнее несколько месяцев процентные ставки по банковским вкладам населения стабильно растут. Причем, если изначально это касалось только гривневых ресурсов, то сейчас постепенно переносится и на валютные вклады. Вопрос лишь в том, какие максимальные доходности по вкладам смогут получить частные клиенты.

Почему банки вынуждены баловать клиентов

Новую тенденцию хорошо демонстрируют следующие данные:



Все это вряд ли можно отнести к заслугам финансистов, которые озаботились проблемой заработков своих частных клиентов в условиях высокой инфляции. Тенденцию сформировала политика Нацбанка, который планомерно повышает для подопечных норматив резервирования средств на корсчете в НБУ.

Чтобы повысить устойчивость банковской системы, уменьшить объем «горячих» денег на текущих счетах граждан и параллельно снизить давление на валютном рынке, НБУ увеличивает данный норматив ежемесячно с января 2023 года. Причем, расчет суммы таких резервов в каждом конкретном банке привязан к объему вкладов, размещенных гражданами на срок свыше 3-х месяцев.

Для понимания ситуации: после последнего майского ужесточения норматива банки вынуждены резервировать по системе с 11.05.2023 по 10.06.2023 298,921 млрд гривен. Часть ее финансисты закрыли за счет покупки бенчмарк-ОВГЗ, но опция полного закрытия резервных требований регулятора посредством скупки таких бумаг нормативкой Нацбанка не предусмотрена.

Находясь перед выбором — бесплатно замораживать значительные суммы средств на корсчете в НБУ или все же зарабатывать на этих средствах меньше, привлекая их на сроки свыше 3 месяцев, — банкиры предпочитают второй вариант.



По логике Нацбанка, конкуренция за вкладчиков, готовых во время войны вкладывать средства в банки на срок свыше 3 месяцев, приведет к повышению ставок по таким депозитам. Что уже и происходит.

Правда, пока при уровне официальной инфляции в апреле 17,9% (год к году) средняя ставка по депозитам в гривне по банковской системе на 1 год составила 14,9% годовых (с учетом налогообложения и военного сбора «чистыми» вообще выходит 11,9945% годовых). Так что доходность по-прежнему говорит не в пользу размещения средств на депозитах.

Правда, по прогнозам НБУ, по итогам текущего года потребительские цены вырастут на 14,8% (год к году). Если регулятор окажется прав, а депозитные ставки продолжат расти, они станут конкурентными, по крайней мере, начнут наконец перекрывать официально фиксируемый рост потребительских цен.

Конечно, индекс ставок по депозитам сродни «средней температуре по больнице», поэтому для продвинутого вкладчика сейчас не составляет труда найти для себя вклад в банках со ставкой в гривне даже до 18−20% годовых. Что, с учетом налога и военного сбора, уже составляет от 14,49 до 16,1% годовых «чистыми» и позволяет перекрыть потери от инфляционного обесценивания денег.

Сколько могут платить по гривневым вкладам

Но работать в убыток, бесконечно повышая ставки, банки не смогут.

Поэтому у граждан возникает логичный вопрос: до каких максимальных значений, учитывая экономическую деятельность банка, может еще подрасти доходность гривневых депозитов со сроками размещения до 1 года? И вот тут начинается самое интересное.

Банки, аккумулируя ресурсы вкладчиков, должны их во что-то размещать с доходностью, которая перекрывает плату за ресурсы вкладчику, административные и хозяйственные затраты самого финучреждения, а также формировать прибыль для акционеров.

Сейчас вариантов относительно надежных и безрисковых вложений у банкиров немного. Еще и с поправкой, что в условиях войны основная часть вкладчиков все же ориентируется на сроки вложений в банки не более 1-го года.

Самые надежные для финансистов из вариантов размещения активов — это вложения в ОВГЗ и военные облигации. Доходность там составляет около 18,5% годовых на первичном рынке и периодически — до 23−28% годовых на вторичном, но не по всем выпускам облигаций и не всегда.

Есть еще 3-месячные депозитные сертификаты Нацбанка, по которым регулятор готов платить банкам 25% годовых (на уровне действующей учетной ставки) и по депсертификатам «овернайт» — 20% годовых. Вот, собственно, и всё.

Кредиты юридическим лицам и населению сейчас в условиях повышенных военных рисков у финансистов не популярны. И не только в силу рисков физического уничтожения самого бизнеса заемщика во время обстрелов или в негативных экономических условиях, но и в силу возможных потерь залога по таким кредитам, да еще и с учетом необходимости обязательного формирования под них резервов.

Валюта и золото — это все равно определенные курсовые и ценовые риски. Остальные вложения для банкиров во многом сейчас ограничены не только слабой экономической активностью в стране, но и законодательством, а также ограничениями самого Нацбанка.

То есть финансистам, по факту, нужно ориентироваться на максимальную гарантированную доходность в пределах от 20% до 25% годовых по депсертификатам Нацбанка и на 18,5% по годовым бумагам, и до 19,75% годовых по более длинным ОВГЗ. Доходность вторичного рынка по ОВГЗ и военным облигациям в этом случае не в счет. Так как нужно еще угадать, какие именно бумаги брать. Есть вопросы и по скорости их продажи при желании оперативно их реализовать и т. д.

Итак, верхний порог предела мечтаний для банкиров в соотношении «риск/доходность» — это сейчас 25% годовых по депосертфикатам НБУ. Но это то, что получает банк.

Теперь посмотрим на его реальные затраты без учета платы вкладчику за привлеченный депозит. До войны нормальная маржа банка (разница между тем, что финучреждение платит клиенту и сколько получает само от размещения этих ресурсов) считалась в пределах 3−4% годовых.

Сейчас же, с учетом инфляционных процессов, затрат банков на поддержание критической инфраструктуры для ведения банковского бизнеса (например, те же генераторы во время блекаута, повышенная защита сетей из-за хакерских атак россиян и т. д. ) — эта маржа в маленьких и средних банках должна быть не менее 3,5−5% годовых, а в крупных, где затраты на содержание сетей отделений выше, она должна составлять порядка 4−6% годовых.

В этом случае (без учета специфики работы и индивидуальных бизнес-моделей банков) при вложениях в депсертификаты Нацбанка под максимально возможный уровень доходности в 25% годовых, ставка по годовому вкладу в небольших банках может теоретически достигать 20−21,5% годовых, а в части средних (с большим числом сети работающих отделений) и крупных банков —19−21% годовых.

До каких пределов могут подорожать валютные депозиты

Если же говорить о валютных вкладах, то тут рост ставок может быть значительно меньшим, чем в гривне, и только по относительно средне- и долгосрочным ресурсам.

Причина — необходимость резервирования валютных вкладов в гривне на корсчете в Нацбанке. После многократного в этом году повышения регулятором нормативов резервирования в сочетании с очень ограниченными возможностями по валютному кредитованию средства в долларе и евро для банков не всегда интересны.

Но неоднократное повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ привело к повышению для украинских банков платы по остаткам на своих корсчетах у своих западных коллег. Да и вариант размещения ресурсов банками в долларе и евро в валютные ОВГЗ тоже никто не отменял. Так что применение валюте на счетах клиентов украинские банкиры найти могут.

В итоге, увеличение средними и мелкими банками действующих ставок по валютным вкладам на срок свыше 3-х месяцев на 0,25%-0,75% годовых в средних и мелких банках в ближайшее время станет реальностью.

Крупные финучреждения станут поднимать ставки более сдержанно, но тоже постепенно будут вынуждены повысить их на 0,25−0,5% годовых. Произойдет это до конца лета этого года.

К чему готовиться вкладчикам

В ближайшее время и по гривневым, и по валютным средствам на текущих счетах и вкладам до 3-х месяцев особого роста ставок не произойдет, а по некоторым банкам пройдет и их постепенное снижение.

Зато по ресурсам со сроками размещения от 3 месяцев и до 1 года и более ставки постепенно вырастут. Данная коррекция процентной политики банков по вкладам уже началась с января-февраля этого года и продлится до конца лета.

Дальнейшее поведение банкиров в части ставок по депозитам и вкладам уже будет зависеть от действий Нацбанка, как в части изменений учетной ставки, так и нормативов резервирования средств на корсчете в НБУ.