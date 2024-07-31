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31 июля 2024, 14:30 Читати українською

Крупные банки активно режут доходность гривневых депозитов на полгода

Объемы вкладов в банках растут, а их доходность снижается, что следует из опубликованных Нацбанком результатов опроса финучреждений о банковском фондировании за первые два квартала и их ожиданий на третий квартал. Какие условия размещения вкладов сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

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Проведенный регулятором опрос показал, что объем средств бизнеса и рядовых украинцев увеличивался в течение двух кварталов во всех банках. При этом доля валютных депозитов во II квартале снизилась, и «значительная доля респондентов ожидает продолжения такого тренда в III квартале».

По данным экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина, на 24 июля 2024 года депозитный портфель корпоративного сектора вырос на 20,2%, или на 231,57 млрд грн г/г. Сбережения населения подросли немного меньше — на 17,7%, или на 173,12 млрд грн.

Граждане и бизнес, как показал опрос НБУ, продолжали нести деньги в банки, несмотря на уменьшающуюся доходность вкладов: о снижении ставок сообщила «самая большая за всю историю опросов со II квартала 2021 года доля респондентов».

«Дальнейшего снижения стоимости депозитов для домохозяйств и корпораций и стоимости оптового фондирования в III квартале ожидают почти все банки», — сообщает регулятор.

Как банки меняли ставки

Крупные банки-участники обзора завершают июль очередной порцией снижения ставок. Самые высокие средние ставки они продолжают держать на полугодовые вклады (13,04% годовых), самые низкие — на вклады на 3 месяца (11,61% годовых). Сокращение по этим срочным вкладам с начала года было наиболее существенным (-2,02 п.п.), меньше банки резали доходность годовых вкладов (-1,21 п.п.).

Из пяти банков, которые снизили ставки за последние две недели, 4 порезали доходность полугодовых депозитов в гривне.

Альянс Банк снизил доходность вкладов в нацвалюте на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых. Вклады на 6 месяцев в гривне похудели на 0,2 п.п. — до 14,3% годовых. Однако ставки по этим депозитам по-прежнему самые доходные среди остальных предложений банка физлицам. Самая низкая ставка тут сохраняется по вкладам на год — 13,5% годовых.

Восток Банк ставку по вкладам в гривне на год снизил на 0,5 п.п. — до 12,5% годовых. Остальные ставки по вкладам в нацвалюте сохранены на уровне 13% годовых.

КоминБанк снизил доходность всех гривневых вкладов на 0,5 п.п. Самую высокую ставку банк предлагает на год (15% годовых), самую маленькую — на 3 месяца (14,25% годовых).

Банк Львов снизил ставки по вкладам в гривне на 3 месяца на 0,5 п.п. и на 6 месяцев — на 0,75 п.п. Самую высокую доходность сейчас банк предлагает на длинные вклады — 9 и 12 месяцев — 14,5% годовых. Меньше всего тут можно заработать на 3-месячных вкладах — 14% годовых.

Укргазбанк снизил ставки по гривневым вкладам на 12, 9 и 6 месяцев на 0,25 п.п. и теперь платит по депозитам на год и 9 месяцев 12,75% годовых. На вкладах на 6 месяцев тут можно заработать 11,75% годовых.

Самые лучшие условия по вкладам в гривне на 3 месяца предлагает Радабанк (16% годовых). 15,5% годовых можно получить в Аккордбанке и 15% годовых — в Прокредит Банке.

Самую высокую доходность по полугодовым вкладам в нацвалюте предлагает А-банк (15,25% годовых). В Аккордбанке и Прокредит Банке на эти сроки предлагают 15% годовых.

Самая высокая ставка на гривневые вклады на 9 месяцев у Идея Банка (15% годовых), 14,9% годовых предлагают в monobank. Еще в пяти банках — КоминБанке, банке Глобус, Таскомбанке, Банке Львов и МТБ Банке — по таким срочным вкладам платят по 14,5% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
А-Банк 15,35% - - - 15,25% - 14,50% - 0,01% -
Идея Банк 15,00% - 15,00% - 14,75% - - - - -
КоминБанк* 15,00% 0,50% 14,50% 0,50% 14,50% 0,50% 14,25% 0,50% - -
Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 12,00% - 11,00% - - -
Таскомбанк 14,75% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 4,00% -
Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 14,25% 0,75% 14,00% 0,50% 5,00% -
МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - -
Аккордбанк 14,00% - - - 15,00% - 15,50% - 5,00% -
Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,30% 0,20% 14,50% 0,50% 6,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укргазбанк 12,75% 0,25% 12,75% 0,25% 11,75% 0,25% 4,00% - - -
Укрэксимбанк* 12,70% - 12,70% - 12,20% - 12,65% - - -
Восток Банк 12,50% 0,50% - - 13,00% - 13,00% - - -
Радабанк * 12,50% - 12,50% - 14,50% - 16,00% - - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Приватбанк 11,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,09% - 9,49% - 3,00% -
Пивденный - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.07.2024−29.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
МТБ Банк 2,15% - 2,12% - 2,10% - 1,90% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,25% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.07.2024−29.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.07.2024−29.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 июля 2024, 14:40
#
ЛОЛ, удачі. Ця дія дуже вчасно сінхронізується з досить відчутним девалом з початку року. Очевидно, це простимулює людей меньше нести вклади за депозитами в наступні пів-року. Теоретично, це посилить попит на облігації, ну, а також на валютні вклади як не на спосіб заробітку, а я як на flight to safety.
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