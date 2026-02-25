Сенс Банк порезал ставки по всем срочным депозитам в гривне

Население вновь начало забирать деньги из банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 февраля частные клиенты держали на банковских счетах 1 612,9 млрд грн, что на 4,8 млрд меньше, чем месяц назад. Почему это происходит и сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, читайте в свежем депозитном обзоре «Минфина».

Как следует из статистики ФГВФЛ, сокращение вкладов произошло из-за оттока гривны. На 1 февраля в национальной валюте физлица держали в банках 1 057,8 млрд грн, против 1 073,3 млрд грн на 1 января. При этом вклады в СКВ (в гривневом эквиваленте) приросли: плюс 10,7 млрд грн за январь.

Интересно, что за месяц несколько изменилось распределение денег населения между коммерческими и государственными финучреждениями: за прошлый месяц госбанки потеряли (минус 0,2%), а банки иностранных банковских групп несколько увеличили свою рыночную долю (плюс 0,15%).

Следует сказать, что январское снижение объемов денег населения в банках происходит не впервые. И в этом году оно не столь значительное, как скажем, в 2024 году, когда за первые два месяца года отток составил около 100 млрд грн. Тогда Нацбанк объяснил эту тенденцию сезонным фактором (традиционное снижение активности бизнеса и расходование средств гражданами, накопленных на конец года).

Но это объяснение верно лишь отчасти. Ведь за тот же период (с 1 января по 1 февраля) физлица увеличили свои вклады в ОВГЗ на 5 млрд грн (со 112,02 млрд до 117,03 млрд).

Также следует учитывать, что после снижения ключевой ставки НБУ банки начали резать депозитные доходы частных клиентов. Так, за последний месяц почти каждый второй банк с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн срезал доходность гривневых вкладов. В частности, только за последние две недели пересмотрели ставки сразу 8 крупных финучреждений.

Правда, с началом смягчения Нацбанком монетарной политики начали снижаться и доходности по гособлигациям. Менее чем за месяц доходность облигаций с погашением примерно через год снизилась чуть больше, чем на 1%. Еще 6 января ценные бумаги с погашением примерно через год (16 декабря) размещались со средневзвешенным уровнем доходности 16,35%, а 17 февраля бумаги с погашением в марте следующего года были размещены под 15,34%. Ставки по годовым депозитам пока выше, но из них придется платить налог. Поэтому, деньги понемногу продолжат перетекать в ОВГЗ, но резких движений здесь не будет.

Кто и как пересматривал депозитные ставки за последние 2 недели

Депозиты в гривне:

КоминБанк срезал ставку по депозитам на 12 месяцев на 0,4 п.п. — до 15,2% годовых. Доходность вкладов на 6 месяцев «похудела» на 0,7 п.п. — до 14,55% годовых.

Альянс Банк снизил ставку на 9-месячные депозиты на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 14,5% годовых.

Пивденный снизил ставки на все сроки депозитов в нацвалюте на 0,5 п.п. Теперь здесь можно заработать на годовом депозите 14% годовых, на депозите на 6 месяцев — 14,5% годовых, на 3 месяца — 14,25% годовых.

Восток Банк срезал ставку по 3-месячным вкладам сразу на 0,75 п.п. и теперь платит по ним 15,5% годовых.

Кредобанк на те же 0,5 п.п. срезал ставки по депозитам на 12 и 6 месяцев, и теперь доходность по ним составляет 12% годовых и 13% годовых соответственно.

Сенс Банк снизил ставки по депозитам на 12 и 6 месяцев на 0,25 п.п. — до 12% годовых. Вклады в этом банке на 3 месяца в нацвалюте теперь принесут своим владельцам на 0,5 п.п. меньше — лишь 11,5% годовых.

Правэкс Банк снизил заработки своих клиентов на 3-месячных вкладах на 0,5 п.п. Теперь на таких депозитах они смогут заработать 14% годовых.

ОТП Банк снизил ставку по депозитам на 6 месяцев на 0,21 п.п. — до 9,79% годовых, ставка по депозитам на 3 месяца уменьшена на 0,2 п.п. — до 9,09% годовых.

Депозиты в долларе:

Альянс Банк срезал ставки по депозитам в долларе на 6 и 3 месяца на 0,1 п.п., и установил их на уровне 0,7% годовых.

Правэкс Банк срезал ставку вкладов на 3 месяца на 0,25 п.п. — до 0,75% годовых.

Депозиты в евро:

Правэкс Банк снизил ставку на евровклады на 0,25 п.п. и теперь платит по ним 0,25% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.02.2026−23.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.02.2026−23.02.2026.

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.02.2026−23.02.2026.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.