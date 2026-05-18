18 мая 2026, 11:28 Читати українською

Процентные доходы остаются ключевым источником заработка банков: кто и на чем зарабатывает

Процентные доходы остаются ключевым источником заработка украинских банков: на них приходится 72,3% всех доходов банковского сектора. В то же время, структура этих доходов показывает, что банки зарабатывают не только на кредитовании, а в значительной степени — на операциях с ценными бумагами. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Доходы банков от процентов

По его словам, 52% всех процентных доходов банки получают от сделок с ценными бумагами. Речь идет прежде всего об ОВГЗ и депозитных сертификатах, тогда как доля других инструментов минимальна.

Еще 26% процентных доходов банки получают от кредитования юридических лиц, а 22% от кредитов населению.

Кто активнее кредитует

Наименее активно в кредитовании задействованы банки с иностранным капиталом. Это объясняется более жесткими требованиями к рискам и кредитным процедурам.

А наиболее активно, если смотреть на долю кредитных доходов в структуре заработка, кредитуют банки с украинским частным капиталом. Среди ключевых драйверов — ПУМБ в сегменте бизнес-кредитования и monobank/Универсал Банк в кредитовании населения.

Государственные банки, в свою очередь, имеют значительную абсолютную долю доходов от операций с ценными бумагами. Для них это направление остается одним из базовых источников процентного дохода.

Как зарабатывают крупнейшие банки

Среди ключевых представителей сектора заметны разные модели заработка.

Для ПриватБанка основными источниками процентного дохода являются ценные бумаги и кредитование населения.

Сбербанк в значительной степени ориентирован на доходы от ценных бумаг, а также кредитование государственных компаний.

monobank/Универсал Банк больше зарабатывает на кредитовании физических лиц.

ПУМБ демонстрирует одну из наиболее сбалансированных структур процентных доходов между ценными бумагами, бизнесом и населением.

Райффайзен Банк и ОТП Банк фокусируются на ценных бумагах и кредитовании бизнеса.

Таким образом, несмотря на постепенное возобновление кредитования, главным источником процентного дохода банковского сектора остаются операции с ценными бумагами. Это говорит о том, что банковская система все еще в значительной степени зарабатывает на низкорисковых инструментах, а не на активном кредитовании экономики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
