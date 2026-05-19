НБУ отложил заморозку части капитала банков

Национальный банк отложил начало формированию буфера системной важности для банков и банковских групп до 2028 года. Соответствующее решение регулятор объяснил необходимостью сохранить активное кредитование экономики и поддержать финансирование восстановления критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Как сообщил регулятор, банки будут формировать буфер системной важности после нового определения системно важных учреждений в 2027 году. Следовательно, соблюдение новых требований станет обязательным с 1 января 2028 года. Ранее планировалось — с 1 января 2027 года.

В Нацбанке отметили, что график внедрения буфера скорректирован из-за изменения внешних условий, а также с учетом обновленной Стратегии развития кредитования. Регулятор ожидает, что это позволит банкам и в дальнейшем активно кредитовать восстановление критической инфраструктуры, в частности энергетики, которая испытывает повреждения вследствие российских воздушных атак.

В то же время, в НБУ подчеркнули, что введение буфера системной важности остается частью последовательной имплементации директив ЕС и должно усилить устойчивость банковской системы.

Новые требования утверждены постановлением Правления НБУ № 52 от 16 мая 2026 года. Документ вступает в силу 19 мая 2026 года.

«Минфин» писал, что в марте 2026 года НБУ сообщил о возвращении требования о формировании буферов консервации и системной важности для банковских учреждений.

Требования к резервам: сколько капитала заморозят банки

С начала 2028 года все украинские банки и банковские группы должны будут соблюдать новые правила формирования капитальных запасов. Размер обязательного буфера консервации капитала будет составлять 2,5% для всего рынка. Дополнительный буфер системной важности будет колебаться от 1% до 2%, в зависимости от категории конкретного финансового учреждения.

Изменение подхода: снижение базовых нормативов

До этого времени отсутствие буферов капитала в украинской банковской системе компенсировалось более жесткими минимальными требованиями к нормативам достаточности капитала.

С 1 января 2028 года будут действовать следующие минимальные значения:

8% — для норматива достаточности регулятивного капитала;

6% — для норматива достаточности капитала первого уровня;

4,5% — для норматива достаточности основного капитала первого уровня.

На кого ляжет основное бремя

Требование по формированию дополнительного буфера системной важности (от 1% до 2%) ударит прежде всего по крупнейшим игрокам рынка. По результатам пересмотра в июне 2025 года Национальный банк расширил перечень системно важных банков Украины до 16 учреждений, добавив в него «Идея Банк».

В этот список также входят государственные Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а также крупнейшие частные учреждения, такие как ПУМБ, Универсал Банк (monobank) и Райффайзен Банк.

Стоит отметить, что формирование этих капитальных «подушек» планировалось еще несколько лет назад, однако их введение регулярно откладывалось — сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за начала полномасштабной войны, чтобы не создавать дополнительного давления на ликвидность и доходность финучреждений.