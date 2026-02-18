Доходность ОВГЗ снижается: сколько сейчас можно заработать, какие ставки будут дальше

Ставки по ОВГЗ снижаются как на первичном, так и на вторичном рынке. Уже сейчас на некоторых бумагах удастся заработать на 1,5% меньше, чем еще в начале года. Почему это происходит и какую доходность государственных облигаций ожидать дальше, разбирался «Минфин».

На сколько снизилась доходность ОВГЗ

Динамику ставок по государственным облигациям можно четко отслеживать по результатам аукционов Министерства финансов. Еще 6 января ценные бумаги с погашением примерно через год (16 декабря) размещались со средневзвешенным уровнем доходности 16,35%, а вчера бумаги с погашением в марте следующего года были размещены под 15,34%.

Таким образом, менее чем за месяц доходность облигаций с погашением примерно через год снизилась чуть более чем на 1%.

Большинство частных инвесторов покупает ОВГЗ на вторичном рынке. В частности, через Дию, приложения банков или финансовых компаний, но здесь по некоторым выпускам падение еще более ощутимо.

Наиболее заметное снижение произошло в сегменте бумаг со сроком обращения более 2,5 лет, сообщили «Минфину» в И Г Универ . «Для примера можно рассмотреть ОВГЗ UA4000237556 с погашением 15 ноября 2028 года. Средняя доходность до погашения в начале 2026 года составляла около 18,4% годовых. В течение месяца она снизилась до 17,40%, а на сегодняшний день находится на уровне около 16,70% годовых», — рассказали в компании. Таким образом, менее чем за два месяца ставка по этим бумагам упала на вторичном рынке на 1,7%.

В коротком сегменте снижение доходности также происходит, однако менее стремительными темпами, говорят в Универ.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, сначала доходность начала снижаться по долгосрочным облигациям, а по другим почти не менялась. Однако после февральских размещений, когда рынок увидел новые ставки на первичном рынке, вниз пошла доходность по всем бумагам. Сейчас по краткосрочным облигациям ставка ниже, на 0,3−0,5%, чем в начале года.

Почему доходность снижается

Основным основанием для снижения доходности облигаций стал пересмотр Нацбанком учетной ставки. Она оставалась неизменной на уровне 15,5% с марта прошлого года, однако 30 января регулятор снизил ее на 0,5 п.п. до 15%.

Учетная ставка — это ключевой инструмент монетарной политики, который определяет минимальный процент, под который Нацбанк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Соответственно, ее снижение означает, что деньги становятся дешевле для банков. Далее они могут снижать доходность депозитов и ставки по кредитам. Соответственно, доходность облигаций также идет вниз.

Вместе с тем более дешевые деньги могут подтолкнуть инфляцию и падение национальной валюты — вместо менее выгодных гривневых вкладов граждане чаще покупают доллары и евро.

После почти годовой «стабильности» Нацбанк решился снизить учетную ставку на фоне умеренной инфляции. Как отмечает регулятор, в декабре прошлого года она замедлилась до 8% в годовом измерении.

«Такая динамика обусловливалась прежде всего эффектами более высоких урожаев, определенным уменьшением давления на рынке труда и сохранением устойчивой ситуации на валютном рынке. Годовые темпы роста потребительских цен снизились и в январе», — объясняет регулятор.

Несмотря на снижение инфляции, оно продолжится и в последующие месяцы, прежде всего благодаря дальнейшему отражению эффектов от более высоких урожаев 2025 года. В то же время влияние масштабных разрушений в энергетике будет давить на цены как через рыночные, так и административные механизмы, но, несмотря на это, НБУ ожидает инфляцию по итогам года на уровне до 7,5%. То есть ниже, чем в прошлом году.

Кроме сдерживания цен, Нацбанк чувствует себя свободным в монетарной политике благодаря высоким валютным резервам. Ожидается, что к концу текущего года они достигнут $65 млрд, а в 2028 году — $71 млрд.

Текущее снижение учетной ставки — не единственная причина падения доходности ОВГЗ. Руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко отмечает, что инвесторы закладывают сценарий дальнейшего смягчения политики регулятора. Также из-за избыточной гривневой ликвидности в банковской системе часть средств перетекает в госбумаги.

«Фактически рынок перешел в фазу compression trade — сжатия доходностей после периода пиковых ставок 2024−2025 годов», — отмечает Гончаренко.

Высокий спрос на облигации, позволяющий Минфину снижать их доходность, отмечают и специалисты И Г Универ . «На первичном рынке наблюдается существенный спрос на ОВГЗ разных сроков. При объеме размещения около 2 млрд грн спрос может превышать предложение в несколько раз (до 20 млрд грн заявок). Высокая конкуренция среди первичных дилеров стимулирует подачу заявок с более низкими ставками, чем на предыдущих аукционах, что в результате формирует тренд на снижение доходности и на вторичном рынке», — констатируют они.

Что будет с доходностью дальше

Ключевым фактором, который будет влиять на доходность ОВГЗ в этом году, останется учетная ставка НБУ. Сейчас в Нацбанке прогнозируют ее дальнейшее снижение. До конца этого года — до 14,5%, в 2027 году — до 12,7%, а по итогам 2028 года — до 10,8%.

Очевидно, что если прогноз Нацбанка оправдается, то вслед за учетной ставкой вниз пойдет и доходность по облигациям. В то же время, как объясняет Шевчишин, четкой формулы, насколько снизятся доходы по ОВГЗ, здесь не существует — свою роль будут играть дополнительные факторы. В первую очередь ожидания будущих изменений учетной ставки и инфляционные прогнозы.

По словам Гончаренко, потенциальными триггерами для волатильности цен на ОВГЗ могут стать изменение риторики или решений НБУ, ускорение инфляции, колебания валютного рынка, фискальные новости и объемы заимствований правительства.

В то же время при базовом сценарии, если никаких кардинальных изменений не произойдет, то доходность облигаций будет идти вниз.

«Учитывая прогнозируемое снижение инфляции и, как следствие, учетной ставки, мы ожидаем снижения ставок по ОВГЗ на 1−1,5% по всем выпускам до конца года. Поэтому если вы хотите зафиксировать самые высокие доходности, самое время покупать длинные бумаги, например, 2028−2029 год. Текущая доходность ОВГЗ с погашением в 2028 году составляет 16,75%, в 2029 — 17,2%», — советует руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

Как предполагает Гончаренко, «короткие» выпуски останутся наиболее чувствительными к сигналам НБУ, а вот «длинные» бумаги сохраняют премию за «временной горизонт» и неопределенные риски.

Несмотря на снижение доходности, ОВГЗ все еще уверенно опережают ожидаемую инфляцию. Если прогнозы регулятора оправдаются и рост цен в этом году составит 7,5%, то «чистый» доход по недавно размещенным облигациям с погашением в марте следующего года составит 7,84%.

Продолжают облигации опережать и депозиты. Средняя ставка по гривневым вкладам на год составляет 13,11%, а самые щедрые банки готовы предложить 16,5% — формально больше, чем доходность на последнем размещении облигаций. Но стоит учитывать, что в отличие от ОВГЗ, доходы с банковских вкладов облагаются налогом — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В целом это снижает доходность депозитов почти на четверть.

Поэтому те инвесторы, которые верят в нынешние прогнозы регулятора, могут смело покупать ОВГЗ, пока ставка по ним не снизилась еще существеннее. В то же время стоит помнить, что на длинной дистанции ситуация в экономике страны может кардинально меняться и при негативных сценариях, например, обвале курса, даже 17% в гривне уже не будут казаться такими привлекательными.