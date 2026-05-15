Фонд гарантирования в апреле продал активы банков-банкротов на 23,6 млн грн

В течение апреля 2026 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провел серию аукционов по реализации имущества банков, находящихся в процессе ликвидации. Всего в системе Prozorro. Продажи было объявлено 42 аукциона, из которых 8 оказались результативными. Общая сумма успешных торгов составила 23,6 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что покупали инвесторы

Львиную долю поступлений обеспечил рынок недвижимости. Структура реализуемых активов по итогам месяца выглядит так:

Недвижимое имущество — почти 16,9 млн грн (71,4% от общей суммы).

Пулы кредитов физических лиц — 3,6 млн грн.

Кредиты юридических лиц — 2,9 млн грн.

Дебиторская задолженность — 0,2 млн грн.

Основные средства — 0,09 млн грн.

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

Коминвестбанк сгенерировал 20 млн. грн. За все лоты денежные средства уже полностью перечислены.

МР Банк (бывший Сбербанк) — обеспечил 3,6 млн грн. Оплата по этому лоту ожидается.

Читайте также: Фонд гарантирования выставляет на продажу активы банков на почти 8 миллиардов

В ФГВФЛ напомнили, что все вырученные от продажи средства направляются на расчеты с кредиторами ликвидированных банков. Торги открыты для всех желающих, кроме самих заемщиков или поручителей по выставленным кредитам, а также лиц, связанных с государством-агрессором рф.