Фонд гарантирования в апреле продал активы банков-банкротов на 23,6 млн грн

В течение апреля 2026 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провел серию аукционов по реализации имущества банков, находящихся в процессе ликвидации. Всего в системе Prozorro. Продажи было объявлено 42 аукциона, из которых 8 оказались результативными. Общая сумма успешных торгов составила 23,6 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Что покупали инвесторы
Львиную долю поступлений обеспечил рынок недвижимости. Структура реализуемых активов по итогам месяца выглядит так:
- Недвижимое имущество — почти 16,9 млн грн (71,4% от общей суммы).
- Пулы кредитов физических лиц — 3,6 млн грн.
- Кредиты юридических лиц — 2,9 млн грн.
- Дебиторская задолженность — 0,2 млн грн.
- Основные средства — 0,09 млн грн.
Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:
- Коминвестбанк сгенерировал 20 млн. грн. За все лоты денежные средства уже полностью перечислены.
- МР Банк (бывший Сбербанк) — обеспечил 3,6 млн грн. Оплата по этому лоту ожидается.
В ФГВФЛ напомнили, что все вырученные от продажи средства направляются на расчеты с кредиторами ликвидированных банков. Торги открыты для всех желающих, кроме самих заемщиков или поручителей по выставленным кредитам, а также лиц, связанных с государством-агрессором рф.
Источник: Минфин
