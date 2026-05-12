Кредиторы Коминвестбанка девятой очереди получат 100% выплат

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц согласовала увеличение размера удовлетворения требований кредиторов девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов Коминвестбанка на сумму 5312567,53 грн, что составляет 15% от общей суммы девятой очереди. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

После принятия решения размер удовлетворения кредиторских требований девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов Коминвестбанка увеличится до 35 417 117,32 грн, что в процентном соотношении составляет 100% от общей суммы девятой очереди.

Порядок получения средств

Выплаты производятся исключительно в безналичной форме. Денежные средства перечисляются на банковские счета кредиторов пропорционально сумме их требований.

ФГВФЛ напоминает, что удовлетворение требований каждой следующей очереди становится возможным только после полного расчета с предыдущей очередью за счет средств, полученных от реализации активов банка.

Напомним

Как писал «Минфин», Фонд гарантирования вкладов физических лиц 31 января 2025 подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного АО «Коминвестбанк» в АО «Асвио Банк».

В декабре 2024 года Национальный банк Украины признал Акционерное общество Коммерческий Инвестиционный Банк неплатежеспособным.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 6 декабря 2024 ввел временную администрацию в АО «Коминвестбанк», а 2 января 2025 начал возмещение средств вкладчикам банка.