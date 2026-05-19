19 мая 2026, 11:13

Кредитование бизнеса в Украине установило исторический рекорд — эксперт

Прирост гривневых кредитов бизнеса в апреле 2026 года стал самым большим за всю историю украинской банковской системы — плюс 21,848 млрд грн в месяц. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

Благодаря этому скачку общий объем кредитного портфеля украинского бизнеса достиг 609,288 млрд грн.

Структура кредитного рынка по типам банков

Львиную долю финансирования традиционно обеспечивает государственный сектор, однако частные и иностранные капиталы также удерживают сильные позиции:

  • Государственные банки сформировали кредитный портфель на 382,1 млрд. грн;
  • Банки с иностранным капиталом выдали ссуд на 230,8 млрд грн;
  • Банки с частным украинским капиталом кредитуют бизнес на 209,4 млрд. грн.

Шевчишин отметил, что одним из главных драйверов кредитования стал сектор military tech. По его словам, часть финансирования, ранее проходившая через государственный бюджет, сейчас активнее поступает через банки и инвестиции.

«Сектор очень динамичный», — подчеркнул аналитик.

В то же время, важными направлениями кредитования остаются аграрный сектор и энергетика. Другие отрасли экономики, по оценке Шевчишина, сейчас находятся либо в стагнации, либо на паузе.

Кто наиболее активно кредитовал бизнес

Полная статистика в разрезе конкретных банков по итогам четырех месяцев пока отсутствует, однако Шевчишин обнародовал Топ-5 банков-лидеров по приросту бизнес-кредитования в первом квартале 2026 года:

  • ПУМБ (+7,23 млрд грн);
  • Приватбанк (+5,01 млрд грн);
  • Укргазбанк (+4,26 млрд грн);
  • Пивденный (+4,08 млрд грн);
  • ОТП Банк (+3,16 млрд грн).

Напомним

«Минфин» писал, что чистые гривневые кредиты бизнеса (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в апреле 2026 года увеличились на 34% г/г, населению — на 35% г/г. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Роман Мирончук
