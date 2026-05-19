Объем гривневых депозитов и средств на счетах украинцев в банках в апреле 2026 вырос на 31,27 млрд грн, что стало четвертым наибольшим месячным приростом в истории банковского сектора Украины. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.
Сбережения украинцев в банках достигли исторического максимума
По его словам, население установило новые исторические рекорды по объему накоплений как в гривне, так и в иностранной валюте. По состоянию на апрель на гривневых счетах украинцев хранилось 986,67 млрд грн, а валютные сбережения составили $11,17 млрд.
Где украинцы держат деньги
Аналитик привел структуру размещения средств физических лиц в разрезе ведущих банков страны. Данные зафиксированы по состоянию на конец первого квартала 2026 года.
ТОП-5 банков по объему средств по требованию:
- Приватбанк — 439,46 млрд грн
- Ощадбанк — 132,99 млрд грн
- Универсал Банк (вкл. monobank) — 77,15 млрд грн
- Райффайзен Банк — 67,43 млрд грн
- Укрсиббанк — 44,65 млрд грн
ТОП-5 банков по объему срочных депозитов:
- Ощадбанк — 103,25 млрд грн
- Приватбанк — 95,65 млрд грн
- Универсал Банк (вкл. monobank) — 31,09 млрд грн
- Сенс Банк — 28,13 млрд грн
- ПУМБ — 26,39 млрд грн
Источник: Минфин
