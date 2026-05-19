Сбережения украинцев в банках достигли исторического максимума

Объем гривневых депозитов и средств на счетах украинцев в банках в апреле 2026 вырос на 31,27 млрд грн, что стало четвертым наибольшим месячным приростом в истории банковского сектора Украины. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

По его словам, население установило новые исторические рекорды по объему накоплений как в гривне, так и в иностранной валюте. По состоянию на апрель на гривневых счетах украинцев хранилось 986,67 млрд грн, а валютные сбережения составили $11,17 млрд.

Где украинцы держат деньги

Аналитик привел структуру размещения средств физических лиц в разрезе ведущих банков страны. Данные зафиксированы по состоянию на конец первого квартала 2026 года.

ТОП-5 банков по объему средств по требованию:

Приватбанк — 439,46 млрд грн

Ощадбанк — 132,99 млрд грн

Универсал Банк (вкл. monobank) — 77,15 млрд грн

Райффайзен Банк — 67,43 млрд грн

Укрсиббанк — 44,65 млрд грн

ТОП-5 банков по объему срочных депозитов: