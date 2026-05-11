ZEN.com докапитализирует PINbank на 200 млн грн

Зарегистрированная в Литве финтех-компания ZEN.com, которая выкупила у Фонда гарантирования вкладов неплатежеспособный PINbank , решила докапитализировать его на 200 млн грн, сообщается в системе раскрытия информации SMIDA, пишет «Лига».

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что известно

Компания собирается увеличить размер уставного капитала банка путем размещения 13,6 млн новых акций номинальной стоимостью 14,7 грн.

ZEN.com основана польским бизнесменом Давидом Рожеком — совладельцем игровой платформы G2A (платформа, где продавцы могут продавать ключи от игр и программного обеспечения по более низкой цене).

Читайте также: PINbank меняет модель: акцент на платежах вместо кредитования

От российского олигарха до польского «Revolut»

История Первого инвестиционного банка за последние несколько лет была крайне нестабильной. До полномасштабного вторжения контрольный пакет акций принадлежал российскому бизнесмену Евгению Гинеру.

В 2023−2024 годах из-за введенных санкций государство конфисковало актив. В начале 2025 года правительство планировало передать финучреждение «Укрпочте» для создания национального почтового банка, однако инициативу заблокировал Нацбанк. Из-за системного ухудшения финансового состояния и падения регулятивного капитала ниже минимального порога в 200 млн грн, 19 февраля 2026 года НБУ признал PINbank неплатежеспособным.

По данным открытых источников, на проблемный банк претендовали целых 11 покупателей. Победителем стала основанная в Польше компания ZEN.COM — финтех-проект с литовской лицензией (UAB), который на европейском рынке часто называют конкурентом Revolut. Ожидается, что новый инвестор вложит более 20 миллионов евро в развитие своей деятельности в Украине.