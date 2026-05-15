Чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 34% в апреле

Чистые гривневые кредиты бизнеса (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в апреле 2026 года увеличились на 34%, населению — на 35%. Об этом свидетельствует обновленная статистика НБУ об основных показателях деятельности банков Украины.

Регулятор отмечает, что для корректной оценки динамики кредитования важно анализировать именно чистые кредиты по надзорной статистике, ведь валовой показатель уменьшился из-за списания в декабре 2025 года государственными банками старых неработающих кредитов на более 170 млрд грн (указанный эффект и далее в течение года будет влиять на кредитную статистику).

Оперативные данные также свидетельствуют о продолжающемся постоянном росте средств на счетах клиентов.

Так, прирост объема гривневых средств на счетах физических лиц в банках в апреле остался на уровне 20% г/г, бизнеса (субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений) ускорился до 14% г/г.

Нацбанк отметил, что оперативные данные в дальнейшем могут быть уточнены в соответствии с показателями квартальной и годовой отчетности банков.

