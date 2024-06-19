Доходность депозитов падает: что будут делать банки, чтобы удержать вкладчиков

За последние две недели крупные банки почти не уменьшали доходность гривневых вкладов: все основные корректировки они провели еще до объявления новой ставки НБУ 13 июня. Какие условия сейчас предлагают финучреждения с депозитными портфелями от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Изменение учетной ставки не стало сюрпризом для рынка. Большинство банкиров ожидали снижения, прогнозируя новую ставку на уровне 12,5−13%. Не исключали финучреждения и возможности снижения ставок по депозитным сертификатам, которые остаются основным источником заработка финучреждений.

Теперь доходность депозитных сертификатов овернайт равна учетной ставке (13%), ставки по трехмесячным депозитным сертификатам снизились до 16% годовых. В то же время маржа между последними и ставкой осталась на уровне 3% годовых, хотя еще в марте она составляла 4%.

По мнению регулятора, такая разница между ключевой ставкой и доходностью депсертификатов НБУ вместе с дополнительными требованиями в части объемов привлечения средств населения в банки, которые хотят зарабатывать на этом инструменте, позволяет держать проценты по вкладам на привлекательных уровнях.

По мнению Богдана Данилишина, толку от такой политики в отношении трехмесячных депозитных сертификатов для привлечения срочных вкладов населения немного: по статистике, 60% гривневых вкладов принадлежат 1% вкладчиков.

Он считает, что политика «привлечения гривневых активов» очень дорого обходится экономике и оплачивается средствами государственного бюджета, и в конце концов дает слабые результаты: менее 5% прироста гривневой массы попадает на срочные вклады населения.

По его словам, все реальные процентные ставки НБУ все еще остаются значительно выше уровня инфляции. Если уровень ключевой ставки в три раза превышает инфляцию, это формирует стимулы для направления средств из реальной экономики в банковскую систему, а не наоборот.

Будут ли и дальше украинцы нести деньги на депозиты

Доходность вкладов снижается уже несколько месяцев подряд, следовательно, снижается и их привлекательность для банковских клиентов. Люди все чаще задумываются над альтернативными вариантами вложения средств, что чревато оттоком денег из банков.

Директор департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрий Замотаев признает, что рост новых вкладов притормаживает: за последние 2 месяца он в среднем составлял 1−1,5%. «В контексте ожидаемого ускорения инфляции вполне возможно, что этот период продлится. Это абсолютно нормальная и ожидаемая реакция граждан на экономические события, на рост курса доллара и евро», — добавляет он.

Директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович не исключает возможности оттока вкладов. «Для удержания клиентов здесь, думаю, могут сработать предложение выгодных курсов для переразмещения национальной валюты в иностранную или же предложение оформления военных ОВГЗ, доходность которых выше, чем у обычных депозитов», — говорит Супрунович.

Начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов считает, что можно говорить, скорее, о снижении темпов прироста депозитного портфеля, но никак не об оттоке средств, поскольку ставки Радабанка остаются одними из самых привлекательных на рынке даже после снижений.

Пока, по данным Богдана Данилишина, по состоянию на 12 июня, депозиты, включенные в денежный агрегат М3, увеличились на 22%, объем наличных денег во внебанковском обращении — на 14,1%. Депозитные портфели бизнеса увеличились г/г на 24,8% (+267,84 млрд грн), физлиц — на 18,7% (+176,71 млрд грн г/г).

Какие ставки прогнозируют банкиры

«Ставки по гривневым депозитам формируются, в основном учитывая ставку по 3-месячным депозитным сертификатам. На последнем заседании монетарного комитета Нацбанка она также была снижена — на 0,5% - до 16%. Однако вряд ли это станет веским поводом для пересмотра доходности депозитов», — считает Дмитрий Замотаев из банка Глобус.

По его прогнозу, в течение июня средние ставки по гривневым вкладам сроком 3−6 месяцев составят 12% годовых, на 9−12 месяцев — 13−14% годовых. Средние ставки по депозитам продолжительностью 1,5−2 года будут на уровне 14−14,5% годовых, а средний доход от вкладов на 2−2,5% - 15% годовых.

Значительного снижения не ожидают и в Кредобанке. «После последних изменений учетной ставки и цен на депозитные сертификаты, рынок уже отреагировал снижением ставок на 1−2% п.п. На данный момент снижение учетной ставки пока незначительное. Ожидаем, что оно не должно оказать существенного влияния на предложение вкладов для физических лиц», — говорит Александр Супрунович.

Сергей Гнездилов из Радабанка говорит, что банк уже принял решение об уменьшении ставок по гривневым депозитам на 1% в июне. В банке уточнили, что ставки по всем срочным вкладам гривны снижены на 1% с 18 июня.

Планируют «постепенное, незначительное уменьшение процентной ставки по депозитам» и в МТБ, сообщил «Минфину» заместитель председателя правления банка Ростислав Иванов.

Что будет дальше

Дмитрий Замотаев называет два фактора, которые могут повлиять на депозитную активизацию: мягкий рост инфляции и $50 млрд финансовой поддержки от партнеров. «Украина получает импульс к активному развитию экономики и стабильности национальной валюты уже в 2025 году. Именно поэтому я считаю, что популярность гривневых вкладов после незначительной паузы продолжит расти, но уже с „уклоном“ в более продолжительные вклады», — аргументирует Замотаев.

По его мнению, выбор в пользу длительных вкладов банки будут делать, поскольку будут пытаться реанимировать и развивать собственные кредитные программы, а это возможно только при активном развитии длинных вкладов.

«Снижение учетной ставки — это показатель стоимости денег и автоматический толчок к постепенному снижению ставок по кредитам. Можно даже сказать, что постепенно украинская банковская система приобретает все больше „привычных“ черт: когда активно развиваются и депозитные, и кредитные программы», — резюмирует Замотаев.

На это надеются и другие участники рынка. «Существующий уровень учетной ставки НБУ делает стоимость национальной валюты привлекательной для бизнеса в части финансирования, что в целом позволит уменьшить влияние на объемы финансирования бизнеса за счет государственной программы», — говорит Ростислав Иванов.

Как банки меняли ставки

За последние две недели доходность гривневых вкладов уменьшили лишь три крупных финучреждения. Существеннее всего похудела доходность самых коротких вкладов — на 3 месяца.

Правэкс Банк порезал доходность 3-месячных депозитов на 0,5 п.п. — до 13,5% годовых. В то же время доходность вкладов на этот срок остается в банке самой высокой. Меньше всего банк предлагает по вкладам на год — 11% годовых.

КоминБанк снизил ставки по гривневым депозитам на все сроки на 0,5 п.п., исключение — годовые вклады, доходность которых уменьшена всего на 0,25 п.п. По ним банк предлагает самую высокую доходность — 15,5% годовых, самую маленькую — на короткие вклады на 3 месяца (14,75% годовых).

Самые существенные снижения за последние две недели произошли в банке Глобус. Банк умеренно снижал ставки по длинным вкладам: 9-месячные потеряли 1,25 п.п., годовые — 1 п.п. Доходность вкладов на 3 месяца и полгода потеряла 4 п.п. и 3,5 п.п. соответственно. Доходность 3-месячных вкладов теперь здесь самая низкая — 11% годовых, самую большую же банк предлагает по вкладам на год — 15% годовых.

Из крупных банков самую высокую доходность по 3-месячным вкладам сейчас держит Радабанк (17% годовых). На полгода и на 9 месяцев самые высокие ставки в Таскомбанке (15,5% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.06.2024−17.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.06.2024−17.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.06.2024−17.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь .