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13 июня 2024, 11:38 Читати українською

Банкиры ожидают снижения Нацбанком учетной ставки — опрос

Нацбанк снизит учетную ставку на заседании в четверг на 0,5−1 процентных пункта (п.п.) до уровня 13−12,5% годовых, прогнозирует большинство опрошенных «Интерфакс-Украина» банкиров, однако ряд их коллег ожидают сохранения ставки на нынешнем уровне 13,5%.

Нацбанк снизит учетную ставку на заседании в четверг на 0,5−1 процентных пункта (п.
Фото:depositphotos

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Ожидание банкиров

Директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления Правэкс Банка Артем Красовский считает, что, хотя инфляция показывает лучшую динамику, чем прогнозировал регулятор, а текущий разрыв между ней и учетной ставкой дает НБУ широкое пространство для снижения ставки, центробанк воздержится от резких шагов.

«Однако на фоне повышения тарифов, обсуждаемого девальвации гривны и возможного повышения налогов НБУ может воздержаться от более радикальных шагов и снизить ставку на умеренные 50−100 базисных пунктов», — сказал он.

Читайте: Сегодня НБУ объявит решение по учетной ставке: что будет с депозитами и кредитами

По мнению директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, амплитуда снижения может быть минимальной — то есть 50 б.п., до 13%.

«Поскольку активное снижение может дополнительно придать импульс для усиления давления на обменный курс, а также ослабить балансировочные факторы по поддержанию макроэкономической стабильности», — считает банкир.

Заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр по вопросам финансовых рынков Оксана Шведа также ожидает снижения учетной ставки в четверг, ссылаясь на благоприятные статистические данные о динамике инфляции.

В отличие от своих коллег, первая заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева склоняется к тому, что регулятор сохранит учетную ставку и ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на прежнем уровне — 13,5% годовых.

Сдерживающими факторами для снижения учетной ставки является показатель инфляции в мае на уровне 0,6% с дальнейшим ускорением, ухудшение прогноза роста экономики с 4,6% до 3%, а также девальвация гривны с начала года более 6%, отметила она.

«На мой взгляд, сейчас стратегически важно сохранить, „закрепиться“ на тех экономических показателях, которые заложены в бюджет. Поэтому снижение или даже повышение учетной ставки нарушит выполнение этой задачи и вряд ли будет достаточно аргументов», — считает Дмитриева.

«Однако нельзя исключать и другой сценарий, предусматривающий снижение учетной ставки в пределах 1 п.п. — до 12,5%. Объяснить такой шаг регулятора можно тем, что 6 июня была принята Стратегия по развитию кредитования», — добавила она.

Начальник управления управленческого учета и бизнес анализа ОТП Банка Инна Провотар также ожидает, что на ближайшем заседании правления Нацбанка по монетарной политике оставит учетную ставку без изменений, как и дизайн монетарной политики.

«На предыдущем заседании регулятор принял ряд существенных изменений, поэтому сейчас идет период адаптации. Но до конца года мы видим определенное пространство для дальнейшего смягчения процентной политики», — аргументировала Провотар.

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек также придерживается мнения, что центробанк оставит без учета учетной ставки.

Что касается изменений в дизайне монетарной политики, Печерицин из Райффайзена допускает, что регулятор может прибегнуть к изменениям в связи с ограниченным потенциалом снижения учетной ставки из-за риска нарушения макростабильности.

«(…) например, дальнейшее сужение спреда между учетной ставкой и кредитами рефинансирования, с одной стороны, а также между (учетной и) ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам — с другой», — поделился мнением банкир.

«Изменения в операционном дизайне не исключены. К примеру, возможно очередное снижение спреда между ставками депозитных сертификатов овернайт и 3-месячных», — предположил Красовский из Правэкс Банка.

«Да, изменения возможны. Например, по срочным депозитным сертификатам: с одной стороны, этот инструмент в рабочем состоянии, но мы наблюдаем в течение мая-июня постепенное сокращение объемов», — отметила Шведа из Банка Кредит Днепр.

Опрос «Минфина»

9 июня «Минфин» провел в телеграм-канале опрос читателей по изменению НБУ учетной ставки.

40% читателей считают, что НБУ оставит на прежнем уровне учетную ставку.

Напомним

После полномасштабного вторжения рф 24 февраля 2022 года Нацбанк с 3 июня того же года повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых и удерживал ее на этом уровне до 27 июня 2023 года.

С тех пор НБУ еще шесть раз снижал ставку, в последний раз — с 26 апреля на 1 п.п. и однажды, в конце января этого года, оставил ее неизменной.

Источник: Минфин
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