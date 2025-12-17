Деньги населения в банках продолжают активно расти. За ноябрь эта сумма достигла нового исторического максимума — 1 355,5 млн грн. Как изменились поведение частных вкладчиков и предложения для таких клиентов от банков с депозитным портфелем от 2 млрд грн, рассказываем в новом депозитном обзоре от «Минфина».
Альянс Банк и Укрсиббанк переписали ставки по депозитам для населения
В целом с начала года деньги населения в банках выросли на 14,4%. Но здесь нужно учитывать два момента. Во-первых, накопление денег в банковской системе и на срочных депозитах — не одно и то же.
«Статистика НБУ учитывает не только срочные депозиты, но и депозиты до востребования, которые являются по факту денежными средствами на карте и расчетном счете. Из общей суммы в октябре таких денег на счетах было 70,4%. Понятно, что ситуация в ноябре не изменилась. Впереди декабрь, когда депозитная статистика населения покажет традиционный прирост», — объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Во-вторых, львиная доля денег населения размещена в банках в национальной валюте: по результатам ноября, в гривне физлица накопили 905,88 млрд грн, в валюте — эквивалент $10,65 млрд. Это также частично объясняется тем, что статистика учитывает и деньги на текущих счетах. А это, в частности, зарплаты и социальные выплаты, которые производятся в гривне. Хотя на такое распределение влияет и то, что доходность гривневых депозитов, в отличие от валютных, остается высокой.
Более того, в декабре у частных вкладчиков есть шанс увеличить свои заработки на гривневых депозитах. По словам Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка, ставки по гривневым вкладам в этом месяце, учитывая акционные бонусы, выросли до 18% годовых.
«В праздничный сезон вполне понятны „поощрительные“ акции, позволяющие потенциальным вкладчикам рассчитывать на более высокую доходность, чем обычно. То есть в декабре вкладчикам следует ожидать подобных праздничных предложений от банков», — объяснил банкир.
Он прогнозирует, что самые высокие ставки по гривневым вкладам — до 18% годовых — сохранятся до середины-конца января 2026 года, когда завершатся акционные периоды у большинства банков.
«Честный» классический депозит обычно не подразумевает возможности пополнения или досрочного снятия. Именно по таким вкладам предлагают самые высокие ставки — базовые плюс бонусные. И чтобы не потерять прибыль, следует учитывать эту особенность при принятии решения", — добавил он.
В то же время постепенное снижение курса гривны и негативные инфляционные ожидания влияют и на валютный, и на депозитный рынок. Население активизировало покупку СКВ. В частности, по подсчетам Андрея Шевчишина, на прошлой неделе среднесуточный дефицит валюты на наличном рынке достиг почти $40 млн, что близко к максимальным уровням с февраля этого года.
Кроме того, если в абсолютных значениях преобладает прирост депозитов в гривне, то в процентах — картина прямо противоположная. Так, по результатам ноября, гривневые вклады населения увеличились на 8,5 млрд грн, или меньше, чем на 1% к показателям октября, а у СКВ — плюс эквивалент $95 млн, или 9,7% к октябрьским результатам.
Впрочем, эксперты по-прежнему считают валютные риски умеренными. По подсчетам Дмитрия Замотаева, даже если в течение следующего года официальный курс доллара окажется в диапазоне 45−46 грн (именно такой показатель заложен в государственный бюджет на 2026 год), в процентном измерении подорожание американской валюты, по сравнению с курсом на начало декабря 2025 года, составит в среднем 6−8%.
Как крупные банки изменили свои ставки за последние две недели
Альянс Банк повысил доходность депозитов в гривне на 6 и 3 месяцев на 0,35 п.п. и теперь платит по ним 15,1% годовых. Банк также увеличил ставки долларовых депозитов на этот же срок на 0,2 п.п. — до 0,9% годовых.
Укрсиббанк увеличил ставки по вкладам в нацвалюте на 6 и 3 месяцев на 1,5 п.п. Частные клиенты банка теперь могут заработать на таких депозитах 11% годовых и 10,5% годовых соответственно. Также банк урезал доходность вкладов в долларе на эти же сроки на 0,25 п.п. На них теперь можно заработать здесь всего 1% годовых.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|15,50%
|-
|15,30%
|-
|15,30%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,75%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|14,50%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Альянс Банк
|14,25%
|-
|15,35%
|-
|15,10%
|0,35%
|15,10%
|0,35%
|5,50%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,00%
|1,50%
|10,50%
|1,50%
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.12.2025−15.12.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,20%
|-
|0,90%
|0,20%
|0,90%
|0,20%
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|0,10%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|0,25%
|1,00%
|0,25%
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.12.2025−15.12.2025.
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|0,05%
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.12.2025−15.12.2025.
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
