Альянс Банк и Укрсиббанк переписали ставки по депозитам для населения

Деньги населения в банках продолжают активно расти. За ноябрь эта сумма достигла нового исторического максимума — 1 355,5 млн грн. Как изменились поведение частных вкладчиков и предложения для таких клиентов от банков с депозитным портфелем от 2 млрд грн, рассказываем в новом депозитном обзоре от «Минфина».

В целом с начала года деньги населения в банках выросли на 14,4%. Но здесь нужно учитывать два момента. Во-первых, накопление денег в банковской системе и на срочных депозитах — не одно и то же.

«Статистика НБУ учитывает не только срочные депозиты, но и депозиты до востребования, которые являются по факту денежными средствами на карте и расчетном счете. Из общей суммы в октябре таких денег на счетах было 70,4%. Понятно, что ситуация в ноябре не изменилась. Впереди декабрь, когда депозитная статистика населения покажет традиционный прирост», — объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Во-вторых, львиная доля денег населения размещена в банках в национальной валюте: по результатам ноября, в гривне физлица накопили 905,88 млрд грн, в валюте — эквивалент $10,65 млрд. Это также частично объясняется тем, что статистика учитывает и деньги на текущих счетах. А это, в частности, зарплаты и социальные выплаты, которые производятся в гривне. Хотя на такое распределение влияет и то, что доходность гривневых депозитов, в отличие от валютных, остается высокой.

Более того, в декабре у частных вкладчиков есть шанс увеличить свои заработки на гривневых депозитах. По словам Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка, ставки по гривневым вкладам в этом месяце, учитывая акционные бонусы, выросли до 18% годовых.

«В праздничный сезон вполне понятны „поощрительные“ акции, позволяющие потенциальным вкладчикам рассчитывать на более высокую доходность, чем обычно. То есть в декабре вкладчикам следует ожидать подобных праздничных предложений от банков», — объяснил банкир.

Он прогнозирует, что самые высокие ставки по гривневым вкладам — до 18% годовых — сохранятся до середины-конца января 2026 года, когда завершатся акционные периоды у большинства банков.

«Честный» классический депозит обычно не подразумевает возможности пополнения или досрочного снятия. Именно по таким вкладам предлагают самые высокие ставки — базовые плюс бонусные. И чтобы не потерять прибыль, следует учитывать эту особенность при принятии решения", — добавил он.

В то же время постепенное снижение курса гривны и негативные инфляционные ожидания влияют и на валютный, и на депозитный рынок. Население активизировало покупку СКВ. В частности, по подсчетам Андрея Шевчишина, на прошлой неделе среднесуточный дефицит валюты на наличном рынке достиг почти $40 млн, что близко к максимальным уровням с февраля этого года.

Кроме того, если в абсолютных значениях преобладает прирост депозитов в гривне, то в процентах — картина прямо противоположная. Так, по результатам ноября, гривневые вклады населения увеличились на 8,5 млрд грн, или меньше, чем на 1% к показателям октября, а у СКВ — плюс эквивалент $95 млн, или 9,7% к октябрьским результатам.

Впрочем, эксперты по-прежнему считают валютные риски умеренными. По подсчетам Дмитрия Замотаева, даже если в течение следующего года официальный курс доллара окажется в диапазоне 45−46 грн (именно такой показатель заложен в государственный бюджет на 2026 год), в процентном измерении подорожание американской валюты, по сравнению с курсом на начало декабря 2025 года, составит в среднем 6−8%.

Как крупные банки изменили свои ставки за последние две недели

Альянс Банк повысил доходность депозитов в гривне на 6 и 3 месяцев на 0,35 п.п. и теперь платит по ним 15,1% годовых. Банк также увеличил ставки долларовых депозитов на этот же срок на 0,2 п.п. — до 0,9% годовых.

Укрсиббанк увеличил ставки по вкладам в нацвалюте на 6 и 3 месяцев на 1,5 п.п. Частные клиенты банка теперь могут заработать на таких депозитах 11% годовых и 10,5% годовых соответственно. Также банк урезал доходность вкладов в долларе на эти же сроки на 0,25 п.п. На них теперь можно заработать здесь всего 1% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.12.2025−15.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.12.2025−15.12.2025.

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.12.2025−15.12.2025.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.