Фонд гарантирования вкладов завершил урегулирование PINBank, признанного неплатежеспособным в феврале 2026 года. Банк вернулся к полноценной работе, его надежность подтверждена инспекционной проверкой Национального банка.
PINBank возобновил работу: европейская финтех-компания ZEN.COM выкупила банк за 175 млн. грн.
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
В конце апреля 100% акций PINBank приобрела литовская финтех-компания UAB ZEN.COM за 175 млн. грн. Новый владелец провел докапитализацию банка и выполнил все требования регулятора. После этого Фонд гарантирования прекратил полномочия своего куратора.
Для клиентов это означает снятие всех временных ограничений: банк снова полноценно выполняет обязательства, из которых выплачивает вклады и начисляет проценты по депозитам.
Ключевой результат: средства всех вкладчиков и кредиторов сохранены полностью, обслуживание клиентов не прерывалось ни дня, а система гарантирования вкладов не получила дополнительной нагрузки.
Кто такой ZEN.COM
ZEN.COM — европейская финтех-компания из Литвы, обслуживающая клиентов на 33 рынках. Для нее PINBank становится инструментом выхода на украинский рынок.
«Мы верим, что у Украины есть значительный долгосрочный потенциал», — заявил генеральный директор ZEN.COM в Европе Михал Богуславский.
Директор-распорядитель Фонда гарантирования Ольга Белай назвала кейс PINBank одним из самых успешных в практике Фонда и напомнила: это уже пятое урегулирование неплатежеспособного банка во время полномасштабной войны.
«Кейс PINBank демонстрирует, что даже в условиях военного времени механизмы урегулирования неплатежеспособных банков работают», — подчеркнула она.
Читайте также: PINbank меняет модель: акцент на платежах вместо кредитования
Комментарии