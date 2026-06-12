PINBank возобновил работу: европейская финтех-компания ZEN.COM выкупила банк за 175 млн. грн.

Фонд гарантирования вкладов завершил урегулирование PINBank , признанного неплатежеспособным в феврале 2026 года. Банк вернулся к полноценной работе, его надежность подтверждена инспекционной проверкой Национального банка .

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В конце апреля 100% акций PINBank приобрела литовская финтех-компания UAB ZEN.COM за 175 млн. грн. Новый владелец провел докапитализацию банка и выполнил все требования регулятора. После этого Фонд гарантирования прекратил полномочия своего куратора.

Для клиентов это означает снятие всех временных ограничений: банк снова полноценно выполняет обязательства, из которых выплачивает вклады и начисляет проценты по депозитам.

Ключевой результат: средства всех вкладчиков и кредиторов сохранены полностью, обслуживание клиентов не прерывалось ни дня, а система гарантирования вкладов не получила дополнительной нагрузки.

Кто такой ZEN.COM

ZEN.COM — европейская финтех-компания из Литвы, обслуживающая клиентов на 33 рынках. Для нее PINBank становится инструментом выхода на украинский рынок.

«Мы верим, что у Украины есть значительный долгосрочный потенциал», — заявил генеральный директор ZEN.COM в Европе Михал Богуславский.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования Ольга Белай назвала кейс PINBank одним из самых успешных в практике Фонда и напомнила: это уже пятое урегулирование неплатежеспособного банка во время полномасштабной войны.

«Кейс PINBank демонстрирует, что даже в условиях военного времени механизмы урегулирования неплатежеспособных банков работают», — подчеркнула она.

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