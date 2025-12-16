Multi от Минфин
16 декабря 2025, 16:00

Что скрывают банки в своих договорах на карточное обслуживание

При открытии карты клиенты часто не читают или просто не успевают прочесть договор о присоединении, который банк предлагает подписать или согласовать онлайн. Вместе с тем, именно в этих документах содержатся ключевые, иногда «незаметные» для клиента условия, определяющие его права и обязанности. Дарья Бронникова юрист практики обслуживания и защиты бизнеса и банковского права RELIANCE проанализировала для «Минфина» такие договоры 5 крупнейших банков Украины — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ.

При открытии карты клиенты часто не читают или просто не успевают прочесть договор о присоединении, который банк предлагает подписать или согласовать онлайн.

Как адвокат в сфере банковского и финансового права, могу сказать: самые большие проблемы и конфликты между банком и клиентом возникают не из-за перечня тарифов, а из-за пунктов договора, которые клиенты не читают. Ниже анализ условий, которые банки помещают в договоры о присоединении, а также объяснения, что они означают для физического лица.

Публичный договор о присоединении: почему он выгоден банку?

Большинство банковских договоров оформлены как договор присоединения (ст. 634 ГК РФ). Это означает, что:

  • клиент не может изменить ни одного пункта договора;
  • все условия размещены на сайте, а клиент просто «присоединяется» путем подписи или подтверждения в приложении;
  • банк вправе в одностороннем порядке изменять тарифы и условия (что тоже прописано в договоре).

Юридическое последствие: клиент подписывает то, что уже подготовлено банком, при этом его возможность влиять на содержание договора минимальна.

Право банка менять условия и тарифы в одностороннем порядке

Это один из самых незаметных пунктов. Как это обычно прописано:

  • «Банк имеет право менять тарифы, условия обслуживания, правила пользования картой…»
  • «…с уведомлением клиента путем размещения информации на веб-сайте/в мобильном приложении»

Что это значит на практике:

  • банк может сменить комиссию;
  • ввести новую плату (например, за обслуживание счета);
  • уменьшить кредитный лимит или изменить порядок его предоставления.

Риск: если вы не заходите в мобильное приложение или не читаете новости банка, можете пропустить изменение тарифов и фактически согласитесь на них автоматически.

Комиссии, о которых клиенты часто не знают

Даже если банк рекламирует сервис как «бесплатный», срабатывают условия, прописанные «в глубине» контракта либо тарифов. Типичные скрытые платежи:

  • плата за СМС-информирование (хотя часто представляют как «бесплатно первые 3 месяца»);
  • комиссия за снятие наличных денег в кассе банка;
  • плата за снятие средств в банкоматах других банков;
  • комиссия за переводы на другие карты;
  • значительно более высокая комиссия при валютных расчетах;
  • плата за обслуживание карты после года (для тех, что «первый год бесплатно»).

Практический совет: всегда требуйте полную версию тарифов, а не краткую рекламную таблицу.

Вопросы обработки персональных данных: согласие почти без ограничений

В договорах предусмотрены пункты, согласно которым:

  • клиент дает полное и бессрочное согласие на обработку персональных данных;
  • банк может передавать данные третьим лицам (в том числе — коллекторам, партнерам, бюро кредитных историй);
  • банк может употреблять информацию для маркетинга.

Мнение адвоката: банки часто включают очень широкие формулировки, позволяющие передавать данные «в случаях, предусмотренных договором» — то есть практически куда угодно.

Блокировка счета без уведомления

Договоры содержат:

  • банк имеет право блокировать транзакции, если они кажутся подозрительными;
  • банк может закрыть счет при нарушении правил, в том числе и без объяснения причин;
  • клиент обязан предоставить любые документы о происхождении средств по первому требованию.

Это связано с финмониторингом, но иногда банки злоупотребляют этим правом.

Рекомендация: сохраняйте подтверждающие документы о происхождении больших сумм.

Ответственность клиента за операции, проведенные до блокировки карты

Распространенная норма:

  • клиент несет ответственность за все операции, выполненные до момента уведомления банка о потере/кража карты;
  • банк может отказаться от возмещения, если считает, что клиент «недостаточно защищал ПИН-код».

Важно: многие банки отказывают в возврате средств по мошенническим операциям, если клиент сам сообщил данные карты, CVV или коды подтверждения.

Условие о договоре кредитования, скрытое в договоре о карте

Во многих банках открытие карты равно автоматическому согласованию возможного кредитного лимита. То есть клиент может даже не подозревать, что уже подписал кредитный договор, который вступит в силу в момент активации кредитного лимита.

Риски:

  • автоматическое начисление процентов;
  • плата за использование кредита после льготного периода;
  • пеня в случае просрочки;
  • отрицательная кредитная история.

Штрафы и пеня: что банки скрывают в мелком шрифте

Типовые пункты:

  • штраф за просрочку даже на 1 день;
  • отдельная комиссия за «непогашение минимального платежа» в кредитке.

Важно: многие клиенты узнают о штрафах только после появления задолженности.

Порядок рассмотрения споров: иногда совершенно не в пользу клиента

Некоторые договоры предусматривают:

  • ограниченные сроки для подачи претензии (например, 30 дней);
  • требование подавать заявления только в письменном виде или только через определенный канал и только по финансовому номеру;
  • возможность банка не вернуть средства по спорным транзакциям, если клиент не докажет свою невиновность

Что важно знать держателям карт: совет адвоката

Банковские договоры о присоединении — это документы, составленные банками максимально в своих интересах, юридически грамотно и часто сложно для рядового клиента способ.

Пользователи, открывая карточку за несколько минут в приложении, фактически соглашаются на одностороннее изменение условий обслуживания; почти неограниченную передачу персональных данных; возможность блокировки средств без предупреждения; ответственность за мошеннические операции до момента уведомления банка; скрытые платежи, комиссии и штрафы.

Юридически проблемными являются не сами карточки, а именно неисследованные клиентом условия.

Рекомендую клиентам заранее ознакомиться с документами, которые предлагает банк для подписания, а также всегда читать публичное предложение и тарифы полностью; хранить копию договора и версию тарифов, действовавших на момент присоединения; проверять приложение банка для изменения условий; не соглашаться на кредитный лимит, если вы не планируете пользоваться кредиткой; следить за всеми СМС/Push-сообщениями от банка; в случае блокировки счета сразу требовать письменное обоснование.

Если возник спор с банком, важно действовать оперативно: подавать официальные заявления, требовать документы, фиксировать даты. Нередко правильно оформленная претензия позволяет вернуть средства или восстановить доступ к счету без суда.

