Приватбанк может быть выведен на биржу уже в 2027 году: НБУ рассматривает IPO в Украине или Польше

Национальный банк Украины рассматривает возможность провести IPO Приватбанка уже в следующем году. Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник рассказал в интервью Business Insider Polska .

Приватбанк он назвал одним из ключевых претендентов: НБУ планирует тестировать инструмент IPO именно на самых успешных государственных банках.

«Мы хотели бы попробовать, возможно, уже в следующем году провести IPO некоторых банков. Рассматриваем возможность использования инфраструктуры украинского или польского фондового рынка», — сказал Олейник.

Долгая дорога к приватизации

История с активами Приватбанка длится давно.

Государство национализировало его в 2016 году после того, как банк оказался на грани краха из-за действий предыдущих владельцев. С этого момента вопрос приватизации возникал неоднократно: в 2024 году банк планировали продать, но Минфин решил отложить это до завершения войны.

Теперь появился новый сценарий: не прямая продажа стратегическому инвестору, а выход на биржу через IPO, что позволит государству сохранить контроль и одновременно привлечь капитал.

Почему банк может интересен зарубежным инвесторам

По итогам первого квартала 2026 года Приватбанк заработал 12,8 млрд грн чистой прибыли. Это 49% от общей прибыли всей банковской системы Украины за тот же период. Прибыль до налогообложения выросла на 17% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составила 25,9 млрд грн.

На банк приходится 22% всех клиентских средств в украинских банках — 727 млрд грн, из которых 534 млрд грн принадлежат физическим лицам.

Кредитный портфель за квартал вырос на 44% в годовом исчислении и достиг 170 млрд грн. Банк активно финансирует энергетику, оборонно-промышленный комплекс, аграрный сектор и логистику. По итогам 2025 года прибыль до налогообложения составила 88 млрд. грн.

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